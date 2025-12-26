Hermano de las Ha*Ash sufre aparatoso accidente cuando colocaba las luces de Navidad en su hogar

(IG: @haashoficial)

Las hermanas Hanna y Ashley, integrantes del dueto Ha*Ash, recibieron una inesperada noticia en vísperas de Navidad: su hermano Steven sufrió un accidente cuando estaba colocando una serie de luces alrededor de su hogar.

De acuerdo con la información que compartieron las cantantes a través de sus redes sociales, la escalera que utilizó su hermano se resbaló por la nieve (viven en Estados Unidos) provocándole una aparatosa caída sobre el asfalto.

“Hoy nos toca ser enfermeras de mi hermano porque ahí les va lo que le pasó colgando luces de Navidad. Acabamos de regresar del hospital”, contó Ashley en Instagram.

Las cantantes no revelaron el estado de salud de su hermano, pero sí lo mostraron convaleciente en una cama con un brazo vendado.

Eso no fue todo, también publicaron un video del momento exacto en que su hermano sufrió el accidente. En dicho material se ve a Steven subiendo una escalera, la cual estaba recargada en el techo, y se cayó justo cuando estaba a punto de llegar a la cima.

Las reacciones no se hicieron esperar y, mientras algunos usuarios mandaron deseos por la pronta recuperación del hermano de las Ha*Ash, otros aplaudieron el sentido del humor de las cantantes.

“Pobre Steven! No por su caída sino por quienes serán sus enfermeras. No se crean, las amo."

"Las balconeadas que deben estar haciéndole además de cuidarlo."

"Ay no, desde que vi la posición de la escalera súper que terminaría en el suelo."

"Lo bueno que tiene unas hermanas que no son burlonas."

"Seguro que con sus cuidados y la energía que irradian su recuperación será rápida."

Has*Ash comparte tierna foto familiar

Tras el accidente de Steven, las hermanas se tomaron una postal navideña con nada más y nada menos que Mathilda, hija de Hanna y su esposo Juan Carlos Herrera.

Todas se sentaron enfrente del árbol de Navidad y lucieron pijamas combinadas.

