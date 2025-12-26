México

Hermano de las Ha*Ash sufre aparatoso accidente cuando colocaba las luces de Navidad en su hogar

Las cantantes auxiliaron a Steven y aseguraron que se encargarán de cuidarlo

Guardar
(IG: @haashoficial)
(IG: @haashoficial)

Las hermanas Hanna y Ashley, integrantes del dueto Ha*Ash, recibieron una inesperada noticia en vísperas de Navidad: su hermano Steven sufrió un accidente cuando estaba colocando una serie de luces alrededor de su hogar.

De acuerdo con la información que compartieron las cantantes a través de sus redes sociales, la escalera que utilizó su hermano se resbaló por la nieve (viven en Estados Unidos) provocándole una aparatosa caída sobre el asfalto.

“Hoy nos toca ser enfermeras de mi hermano porque ahí les va lo que le pasó colgando luces de Navidad. Acabamos de regresar del hospital”, contó Ashley en Instagram.

Las cantantes compartieron el video |IG: @haashoficial

Las cantantes no revelaron el estado de salud de su hermano, pero sí lo mostraron convaleciente en una cama con un brazo vendado.

Eso no fue todo, también publicaron un video del momento exacto en que su hermano sufrió el accidente. En dicho material se ve a Steven subiendo una escalera, la cual estaba recargada en el techo, y se cayó justo cuando estaba a punto de llegar a la cima.

Las reacciones no se hicieron esperar y, mientras algunos usuarios mandaron deseos por la pronta recuperación del hermano de las Ha*Ash, otros aplaudieron el sentido del humor de las cantantes.

El dúo pop es conformado
El dúo pop es conformado por las hermanas Ashley Grace y Hanna Nicole Pérez Mosa Crédito: (Jovani Pérez/ Infobae)
  • “Pobre Steven! No por su caída sino por quienes serán sus enfermeras. No se crean, las amo."
  • "Las balconeadas que deben estar haciéndole además de cuidarlo."
  • "Ay no, desde que vi la posición de la escalera súper que terminaría en el suelo."
  • "Lo bueno que tiene unas hermanas que no son burlonas."
  • "Seguro que con sus cuidados y la energía que irradian su recuperación será rápida."
(Imagen ilustrativa)
(Imagen ilustrativa)

Has*Ash comparte tierna foto familiar

Tras el accidente de Steven, las hermanas se tomaron una postal navideña con nada más y nada menos que Mathilda, hija de Hanna y su esposo Juan Carlos Herrera.

Todas se sentaron enfrente del árbol de Navidad y lucieron pijamas combinadas.

(IG: @haashoficial)
(IG: @haashoficial)

Temas Relacionados

Ha*AshNavidadNochebuena2026Accidentesviralesmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Sin plan para vacaciones? Secretaría de Cultura da recomendaciones para turistear en CDMX

La dependencia indicó que hay una serie de actividades culturales y deportivas disponibles en la capital del país

¿Sin plan para vacaciones? Secretaría

Dos muertos, 27 tiros y un sicario prófugo: la escena del crimen tras el asesinato de “El Panu” en CDMX

Los primeros reportes de la FGJCDMX y las fuentes consultadas por la periodista Anabel Hernández precisan que fue un “ataque preciso y quirúrgico” contra las fuerzas de Los Chapitos

Dos muertos, 27 tiros y

En México se registraron más de 492 mil llamadas para reportar violencia familiar en 2025: estos son los estados con más casos

El Secretariado Ejecutivo informó que el 42.9% de las llamadas se concentran en cinco entidades

En México se registraron más

Desaparecen seis adolescentes en Tabasco mientras estaban bajo custodia del INM

eis adolescentes originarios de Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila desaparecieron en Villahermosa, Tabasco, lo que activó la Alerta Amber este 24 de diciembre

Desaparecen seis adolescentes en Tabasco

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 26 de diciembre: carga vehicular en la autopista México-Querétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán

Infórmate de todo lo que acontece en las calles y avenidas del Valle de México en tiempo real

Bloqueos y manifestaciones en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos muertos, 27 tiros y

Dos muertos, 27 tiros y un sicario prófugo: la escena del crimen tras el asesinato de “El Panu” en CDMX

Marina y Guardia Nacional se suman a operativo de seguridad especial en Ecatepec para las fiestas decembrinas

“El Chapo Isidro” habría pagado 200 mil dólares para ubicar a “El Panu” en CDMX, reveló Anabel Hernández

Carlos Tafolla, diputado independiente de Uruapan, pedirá a EEUU investigar el asesinato de Carlos Manzo

Agencias de seguridad de 14 países y EEUU operan en territorio mexicano, según Relaciones Exteriores

ENTRETENIMIENTO

Stranger Things 5 rompe un

Stranger Things 5 rompe un récord mundial en México por prender veladoras

Los Tigres del Norte llegan a Los Simpson: así será su histórico corrido para la serie animada

Frankenstein de Guillermo del Toro: cuándo y dónde se podrán ver las escenas eliminadas

Mamá de Selena vive duro duelo tras la muerte de Abraham Quintanilla: “Perdió a su hija y a su compañero de vida”

Tania Rincón desata controversia en redes tras compartir una postal navideña: “Con el nuevo y con el ex”

DEPORTES

El Clásico Looney Tunes llega

El Clásico Looney Tunes llega al futbol mexicano: estos son los equipos que lo protagonizarán

Navidad con lucha libre: Arena México se prepara para una noche llena de emociones

Moisés Solana: a 90 años de su natalicio, el legado de un pionero del automovilismo mexicano

Alberto Del Río confirma contacto con WWE y AAA y aviva rumores de regreso: “Claro que quiero volver”

León presenta a sus fichajes del Clausura 2026 al estilo de Frankenstein