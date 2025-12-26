Fátima Bosch dedica un emotivo mensaje a su hermano en su primera Navidad como Miss Universo

Fátima Bosch celebra su primera Navidad como Miss Universo regresando a Teapa, Tabasco, junto a su familia y seres queridos. (RS)

Fátima Bosch vivió su primera Navidad como Miss Universo en su regreso a Teapa, Tabasco, donde celebró las fiestas junto a su familia.

Su reencuentro con sus seres queridos cobró un significado especial, ya que coincidió con el cumpleaños número veintinueve de su hermano, Bernardo Bosch.

La modelo mexicana fue recibida en Bangkok entre aplausos y gritos de familiares y seguidores. Crédito: TikTok: @neloarias5

Celebraciones navideñas de Fátima Bosch en México

Con motivo de las fiestas decembrinas, la familia Bosch Fernández se reunió en su residencia, sumando a la tradicional celebración navideña la conmemoración del nacimiento de Bernardo el 25 de diciembre de 1996.

A través de redes sociales, Fátima y su hermano mostraron diferentes momentos de alegría, incluyendo instantes en que el ingeniero compartió imágenes de su rutina matutina en el gimnasio, así como recuerdos de su infancia, visitas al Congreso y al Senado de la República.

Además de la unión familiar a más de un mes del triunfo de la modelo, la decoración del hogar fue otro factor que sobresalió, especialmente un tren navideño de Disney conducido por Mickey Mouse, el cual se observa en un video publicado por Vanessa Fernández, madre de Fátima Bosch.

El cumpleaños número veintinueve de Bernardo Bosch, hermano de Fátima, coincide con los festejos navideños de la familia Bosch Fernández. (Instagram)

En varias de las fotografías se transmitió un ambiente de unión y tradición, especialmente en una postal de todos los integrantes de la familia sonriendo junto al árbol de Navidad.

El emotivo mensaje de Fátima Bosch a su hermano

Fátima Bosch dedicó un mensaje especial a su hermano en el que destacó el valor de compartir esta fecha y la relevancia de los lazos fraternales.

Una vez más, la Miss Universo manifestó su fe religiosa, un aspecto reiterado tanto en sus publicaciones como en su reciente trayectoria pública.

“Gracias por cuidarme siempre y ser el mejor hermano”, escribió Bosch junto a una fotografía de ambos en sus instantáneas. Mientras que en otra historia agregó: “Que la vida te regrese todo lo bonito que das”.

Fátima Bosch comparte mensajes emotivos dedicados a su hermano, resaltando el valor de los lazos fraternales en Navidad y en su vida personal. (Instagram)

Las polémicas que Fátima Bosch ha enfrentado desde que ganó Miss Universo 2025

Tras su coronación como Miss Universo 2025, Fátima Bosch ha estado en el centro de diversas polémicas que han puesto en tela de juicio su triunfo y han generado una intensa cobertura mediática.

Acusaciones de fraude y manipulación en el certamen

Uno de los escándalos más sonados en torno a su victoria fue la renuncia de Omar Harfouch, jurado internacional, horas antes de la final. Harfouch alegó que ya existía un “jurado improvisado” que había seleccionado a las finalistas días antes del evento y tildó a Bosch de “falsa ganadora”.

Investigaciones judiciales sobre Raúl Rocha y daño colateral mediático

El prestigio del concurso también se ha visto afectado por una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) de México contra Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por presuntos vínculos con el crimen organizado: tráfico de armas, hidrocarburos y asociaciones ilícitas.

Ataques y hostigamiento en redes sociales

A raíz de su triunfo, ha sufrido una ola de mensajes de odio e insultos, tanto en medios tradicionales como en redes sociales. La propia Bosch ha denunciado esta violencia simbólica, ha defendido su integridad y ha reiterado que no piensa renunciar a su corona.

A pesar de todo, Fátima Bosch se ha mantenido firme, defendiendo públicamente la legitimidad de su triunfo y posicionándose como símbolo de resiliencia y empoderamiento femenino.