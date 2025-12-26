México

Fátima Bosch dedica un emotivo mensaje a su hermano en su primera Navidad como Miss Universo

Las festividades decembrinas en Tabasco permitieron a la modelo compartir con sus seres queridos

Guardar
Fátima Bosch celebra su primera
Fátima Bosch celebra su primera Navidad como Miss Universo regresando a Teapa, Tabasco, junto a su familia y seres queridos. (RS)

Fátima Bosch vivió su primera Navidad como Miss Universo en su regreso a Teapa, Tabasco, donde celebró las fiestas junto a su familia.

Su reencuentro con sus seres queridos cobró un significado especial, ya que coincidió con el cumpleaños número veintinueve de su hermano, Bernardo Bosch.

La modelo mexicana fue recibida en Bangkok entre aplausos y gritos de familiares y seguidores. Crédito: TikTok: @neloarias5

Celebraciones navideñas de Fátima Bosch en México

Con motivo de las fiestas decembrinas, la familia Bosch Fernández se reunió en su residencia, sumando a la tradicional celebración navideña la conmemoración del nacimiento de Bernardo el 25 de diciembre de 1996.

A través de redes sociales, Fátima y su hermano mostraron diferentes momentos de alegría, incluyendo instantes en que el ingeniero compartió imágenes de su rutina matutina en el gimnasio, así como recuerdos de su infancia, visitas al Congreso y al Senado de la República.

Además de la unión familiar a más de un mes del triunfo de la modelo, la decoración del hogar fue otro factor que sobresalió, especialmente un tren navideño de Disney conducido por Mickey Mouse, el cual se observa en un video publicado por Vanessa Fernández, madre de Fátima Bosch.

El cumpleaños número veintinueve de
El cumpleaños número veintinueve de Bernardo Bosch, hermano de Fátima, coincide con los festejos navideños de la familia Bosch Fernández. (Instagram)

En varias de las fotografías se transmitió un ambiente de unión y tradición, especialmente en una postal de todos los integrantes de la familia sonriendo junto al árbol de Navidad.

El emotivo mensaje de Fátima Bosch a su hermano

Fátima Bosch dedicó un mensaje especial a su hermano en el que destacó el valor de compartir esta fecha y la relevancia de los lazos fraternales.

Una vez más, la Miss Universo manifestó su fe religiosa, un aspecto reiterado tanto en sus publicaciones como en su reciente trayectoria pública.

“Gracias por cuidarme siempre y ser el mejor hermano”, escribió Bosch junto a una fotografía de ambos en sus instantáneas. Mientras que en otra historia agregó: “Que la vida te regrese todo lo bonito que das”.

Fátima Bosch comparte mensajes emotivos
Fátima Bosch comparte mensajes emotivos dedicados a su hermano, resaltando el valor de los lazos fraternales en Navidad y en su vida personal. (Instagram)

Las polémicas que Fátima Bosch ha enfrentado desde que ganó Miss Universo 2025

Tras su coronación como Miss Universo 2025, Fátima Bosch ha estado en el centro de diversas polémicas que han puesto en tela de juicio su triunfo y han generado una intensa cobertura mediática.

  • Acusaciones de fraude y manipulación en el certamen

Uno de los escándalos más sonados en torno a su victoria fue la renuncia de Omar Harfouch, jurado internacional, horas antes de la final. Harfouch alegó que ya existía un “jurado improvisado” que había seleccionado a las finalistas días antes del evento y tildó a Bosch de “falsa ganadora”.

  • Investigaciones judiciales sobre Raúl Rocha y daño colateral mediático

El prestigio del concurso también se ha visto afectado por una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) de México contra Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por presuntos vínculos con el crimen organizado: tráfico de armas, hidrocarburos y asociaciones ilícitas.

  • Ataques y hostigamiento en redes sociales

A raíz de su triunfo, ha sufrido una ola de mensajes de odio e insultos, tanto en medios tradicionales como en redes sociales. La propia Bosch ha denunciado esta violencia simbólica, ha defendido su integridad y ha reiterado que no piensa renunciar a su corona.

A pesar de todo, Fátima Bosch se ha mantenido firme, defendiendo públicamente la legitimidad de su triunfo y posicionándose como símbolo de resiliencia y empoderamiento femenino.

Temas Relacionados

Fátima BoschMiss Universo 2025Bernardo BoschNavidadMiss Universo Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Estas serán las Líneas de Cablebús de CDMX que estarán terminadas para 2026

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha manifestado en reiteradas ocasiones que se construirán en su administración un total de cinco rutas de este medio de transporte público

Estas serán las Líneas de

Detienen a un hombre que transportaba más de 60 mil litros de huachicol en un tractocamión con fugas en Guanajuato

El ahora detenido no pudo acreditar la procedencia legal de la sustancia

Detienen a un hombre que

Chispazo: todos los números ganadores del 25 de diciembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Chispazo: todos los números ganadores

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo de hoy 25 de diciembre

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Tris: jugada ganadora y resultado

Asesinato de “El Panu” habría sido ordenado por “El Chapo Isidro”, aseguró Anabel Hernández

La periodista de investigación reveló que el líder del Cártel de Guasave estaría peleando el control del Cártel de Sinaloa

Asesinato de “El Panu” habría
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a un hombre que

Detienen a un hombre que transportaba más de 60 mil litros de huachicol en un tractocamión con fugas en Guanajuato

Asesinato de “El Panu” habría sido ordenado por “El Chapo Isidro”, aseguró Anabel Hernández

Dictan prisión preventiva contra suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

La entrega de “El Mayo” a EEUU podría ser una venganza por parte de “El Güero” Guzmán, señala exagente de la DEA

Sentencian a hombre por llevar armas de uso exclusivo de la Fuerzas Armadas en una camioneta en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Andrea Legarreta critica a las

Andrea Legarreta critica a las famosas que fueron a ‘La casita’ de Bad Bunny y aseguran que envidia a Galilea Montijo

Pilar Montenegro, ex integrante de Garibaldi, regresa a redes sociales tras rumores de enfermedad degenerativa

Alicia Villarreal comparte postal navideña junto a Cibad Hernández tras asegurar que estaría con su hija Melenie Carmona

‘Sin Querer Queriendo’ y el renovado rechazo contra Florinda Meza que alcanza a Quico y a La Chilindrina

Spotify México: las 10 canciones más sonadas este día

DEPORTES

Cuánto dinero costó el outfit

Cuánto dinero costó el outfit que Alexis Vega presumió tras conseguir el bicampeonato con Toluca

Cata Domínguez reveló cuál fue la causa por la que rechazó ir a jugar a Europa: “Tuve dos ofertas”

Club León presenta a sus dos refuerzos para el Clausura 2026; figuras de Toluca y Rayados llegan a La Fiera

Cuál será el salario de Miguel Borja en Cruz Azul, atacante que llega del River Plate

Tigres recuerda la final que le ganó al América: ‘Cuando el Grinch se robó la Navidad’