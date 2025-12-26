Exatlón México: quién gana el Juego por la Salvación hoy 26 de diciembre

El duelo de la salvación es cada viernes (Facebook/ExatlonMx)

La competencia dentro de Exatlón México llega a un punto decisivo con la celebración del Juego de la Salvación.

Este 25 de diciembre seguidores y páginas especializadas anticipan que el equipo azul será quien obtenga la victoria el 26 de diciembre.

Las filtraciones y análisis publicados por páginas de fans, recopilados en diferentes foros y redes sociales, coinciden en que este ambiente de ventaja azul podría repetirse en el Juego de la Salvación del 26 de diciembre.

Cómo llegan los equipos al viernes en Exatlón México

El equipo azul ha sostenido una racha positiva, imponiéndose en desafíos fundamentales como la Batalla por la Navidad y la Batalla Colosal celebradas durante la semana previa.

Esta tendencia refuerza las especulaciones que circulan entre comunidades de fans y sitios dedicados a spoilers del reality.

En el capítulo anterior, los azules ganaron la Batalla por la Navidad CRÉDITO: FB/ExatlonMx

La edición de esta semana ha estado marcada por el triunfo azul en la competencia por la Navidad, lo que permitió a los integrantes de este equipo disfrutar una cena especial junto a sus familiares, mientras que el equipo rojo expresó frustración y desánimo tras perder esa oportunidad.

Este resultado incrementó la motivación entre los azules, quienes también consiguieron la Batalla por la Supervivencia, la Batalla por la Ventaja, el Mini Game y la Medalla femenil, consolidando su dominio reciente.

El contexto de la semana en Exatlón México también estuvo influido por la emergencia de salud de Paulette Gallardo, del equipo rojo, quien debió recibir atención médica y suero intravenoso debido a un malestar estomacal.

Esta situación afectó la estrategia interna del equipo rojo y abrió interrogantes entre los seguidores sobre el impacto de la ausencia temporal de una de sus atletas clave.

La llegada de Melisa Ramos como refuerzo a la escuadra roja ha sido otro de los movimientos destacados, aunque su integración completa todavía genera expectativas sobre los ajustes tácticos que pueda implementar la dirección técnica.

Si bien no existen spoilers oficiales confirmados, la mayoría de estos espacios señala que los antecedentes de la semana refuerzan la hipótesis de otra victoria azul. Infobae ha subrayado en sus ediciones que el equipo azul sorprendió al romper las predicciones previas y mantener un ritmo ascendente, lo que refuerza las expectativas de sus seguidores.

Qué es el Juego de la Salvación

El Juego de la Salvación constituye uno de los puntos centrales de la competencia, ya que define la permanencia de los atletas y modifica el rumbo del reality.

Este tipo de duelos acapara la atención debido a la intensidad y al nivel de presión que enfrentan los participantes.

La Villa 360, objeto de disputa en jornadas recientes, representa un incentivo adicional para ambas escuadras, quienes buscan mejorar sus condiciones dentro del certamen.

Dónde ver Exatlón México

Para los aficionados interesados en seguir la cobertura, las transmisiones de Exatlón México se mantienen a través del canal Azteca Uno y la plataforma oficial de YouTube.

La programación sufrirá un ajuste a partir del 5 de enero de 2026, cuando el horario pase de las 19:00 a las 20:30 horas.