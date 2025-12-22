Detienen a “El Betito”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

Mario Alberto Cárdenas Medina, conocido como “El Betito”, es hijo de Mario Cárdenas Guillén “El M1” y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén; fue detenido en Monterrey por la Policía Estatal y puesto a disposición de la FGR. (X/@michelleriveraa)

Mario Alberto Cárdenas Medina, alias "El Beto", “El Betito” o “El Betillo”, identificado como sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, fue detenido la noche del domingo en Monterrey, Nuevo León, durante un operativo de la Policía Estatal.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), la Policía Estatal realizó el operativo el domingo 21 de diciembre de 2025 a las 19:09 horas, en la Avenida Lázaro Cárdenas, entre Avenida Alfonso Reyes, colonia 39, municipio de Monterrey.

Durante la acción, Cárdenas Medina vestía una playera negra, pantalón de mezclilla y tenis verdes. El sobrino de “El Mata Amigos” fue capturado junto a otros dos individuos, a quienes se les aseguraron armas de fuego, según publicó la periodista Michelle Rivera en su cuenta de X.

Según el RND, el detenido fue trasladado a la sede de la FGR en Nuevo León.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de las otras dos personas aprehendidas ni han precisado el tipo y cantidad de armamento incautado durante el operativo.

Cabe recordar que en agosto pasado, autoridades mexicanas detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a otro sobrino de Osiel Cárdenas, Ezequiel Cárdenas Rivera, conocido como “Tormenta Junior”. Tras su captura fue vinculado a proceso y trasladado al penal del Altiplano, en el Estado de México.

¿Quién es El Betito?

El Betillo fue detenido en 2019. (FGR)

"El Beto", “El Betito” o “El Betillo” es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, e hijo de Mario Cárdenas Guillén “M1”, antiguo líder de la facción “Los Metros”.

Originario de Tamaulipas, Cárdenas Medina ha sido señalado como generador de violencia en la región y mantiene vínculos familiares directos con diferentes ramas del grupo criminal.

A lo largo de su historial delictivo, Cárdenas Medina ha acumulado varias detenciones, procesos judiciales y ha estado bajo el seguimiento de autoridades mexicanas y estadounidenses.

El 30 de junio de 2019 fue detenido por agentes de la FGR en una plaza comercial de Naucalpan, Estado de México, junto a Miriam “M”. En ese operativo, fueron aseguradas un arma de fuego con 10 cartuchos útiles, narcóticos y cuatro teléfonos celulares.

Esa detención se logró tras una intervención de sus comunicaciones, donde la FGR obtuvo datos sobre su presunta participación en el secuestro y tráfico de indocumentados en Tamaulipas, tráfico de armas y trasiego de drogas. En marzo de 2019, la SEIDO documentó que Cárdenas Medina residía en un inmueble de la calle Crestón, colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

Se le asocia con el Cártel del Golfo, específicamente de Los Metros. (Infobae México/Jovani Pérez)

En procesos previos de 2009 también había enfrentado acusaciones por delincuencia organizada y portación de armas de fuego, aunque en aquella ocasión obtuvo su libertad tras declararse ilegal la detención.

La Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) de Estados Unidos lo identificó como una de las cabezas del Cártel del Golfo. Además, diversas investigaciones le atribuyeron labores de administración, supervisión y dirección operativa dentro de la organización, siguiendo la trayectoria de su padre.

En noviembre de 2022, Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, quien entonces era subsecretario de Seguridad Pública Federal, informó que Cárdenas Medina fue absuelto por un juez especializado en el sistema penal acusatorio con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México. El juez consideró que existía duda razonable sobre la portación del arma y la droga. Posteriormente, El Betillo promovió un amparo contra posibles nuevas órdenes de aprehensión; la jueza Luz María Ortega Tlapa rechazó la suspensión definitiva, ya que la autoridad negó el acto reclamado.

Hijo del M1

Mario Cárdenas Guillen (Foto: EFE)

Mario Cárdenas Guillén, conocido como “El M1” o “El Gordo”, padre de Mario Alberto Cárdenas Medina “El Betito”, fue uno de los líderes más relevantes del Cártel del Golfo tras la caída de su hermano Antonio Cárdenas Guillén “Tony Tormenta”.

“El M1” estuvo preso en México en varias ocasiones y, tras las pugnas internas del cártel y la fragmentación con Los Zetas, se convirtió en figura central de la facción conocida como “Los Metros”. En 2012, fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina en Altamira, Tamaulipas, y posteriormente procesado en México por delincuencia organizada y narcotráfico.

En mayo de 2022, “El M1” fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por conspiración, tráfico de drogas y actividades relacionadas con el crimen organizado. En Texas, recibió una sentencia de 14 años y cinco meses de prisión por conspiración para distribuir y poseer cocaína con la intención de traficarla hacia suelo estadounidense. Además, las autoridades estadounidenses documentaron que operó durante al menos una docena de años en actividades dirigidas al trasiego de narcóticos.

En 2024, los registros del Buró Federal de Prisiones estadounidenses (BOP) señalaban que Mario Cárdenas Guillén ya no estaba bajo su custodia.