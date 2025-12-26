Doce hechos que marcaron la agenda de seguridad en México en 2025

Entregas masivas de capos, asesinatos de funcionarios, extorsión sistemática, narcopolítica y guerras entre cárteles marcaron el 2025 como uno de los años más críticos para la seguridad en México. (Infobae)

Durante 2025, la violencia ligada al crimen organizado, la narcopolítica y la sofisticación de las redes delictivas marcaron la agenda de seguridad en México.

El año estuvo atravesado por entregas sin precedente de líderes históricos, masacres, asesinatos de alcaldes y funcionarios, golpes a estructuras del narcotráfico y la revelación de alianzas y escándalos que involucraron a figuras públicas y autoridades de alto nivel.

Los hechos registrados en distintas regiones del país reflejaron la magnitud de la disputa entre cárteles, la presión sobre sectores productivos y la creciente coordinación entre agencias mexicanas y estadounidenses.

Estos son 12 hechos ocurridos en 2025 que marcaron para siempre la seguridad en el país.

Envío masivo de narcotraficantes

Rafael Caro Quintero, presunto responsable del asesinato en 1985 de un agente antidroga estadounidense, es escoltado por agentes del FBI a su llegada a suelo estadounidense en un aeropuerto de Nueva York, Estados Unidos. 27 de febrero de 2025, después de que México entregó a las autoridades estadounidenses a importantes figuras del hampa del país. Handout/vía REUTERS. ESTA IMAGEN HA SIDO FACILITADA POR TERCEROS. LA MEJOR CALIDAD DISPONIBLE. NO DISPONIBLE PARA ARCHIVOS NI REVENTA

El 27 de febrero de 2025, el gobierno de México entregó a Estados Unidos a 29 narcotraficantes de alto perfil. En la lista figuraron líderes históricos del narcotráfico como Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, y los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas. También fueron enviados Antonio Oseguera Cervantes (“Tony Montana”), hermano del líder del CJNG; Vicente Carrillo (“El Viceroy”), exjefe del Cártel de Juárez; y José de Jesús “El Chango” Méndez Vargas, fundador de La Familia Michoacana.

El gobierno mexicano presentó la entrega como una operación estratégica bajo la Ley de Seguridad Nacional.

Meses después, el 12 de agosto, se concretó una segunda ronda de traslados, con otros 26 capos extraditados, lo que elevó el total anual a 55 líderes criminales. En esa ronda se envió a capos como Abigael González Valencia (“El Cuini”), Servando Gómez Martínez (“La Tuta”) y Juan Carlos Félix Gastélum (“El Chavo Félix”), yerno de Ismael “El Mayo” Zambada.

Designación de cárteles como organizaciones terroristas

Carteles de la Droga

Estados Unidos designó en febrero de 2025 a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Entre ellos están el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana. Esta clasificación ha permitido a las autoridades estadounidenses aplicar sanciones más severas, como congelamiento de activos y persecución bajo leyes antiterroristas.

Rancho Izaguirre

FILE PHOTO: Forensic technicians stand at a cordoned area during a media tour by Jalisco's Attorney General Office at Izaguirre Ranch, which activists have called a cartel-run "extermination camp," in Teuchitlan, Jalisco state, Mexico March 20, 2025. REUTERS/Ivan Arias TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo

En marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, en donde reportaron el hallazgo de restos humanos, cientos de prendas de vestir y calzado, así como evidencia balística.

Según se ha documentado, el sitio funcionaba como centro de reclutamiento y adiestramiento de jóvenes para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades estatales y federales rechazaron inicialmente que el rancho operara como campo de exterminio, pero reconocieron la presencia de evidencia forense y objetos personales de víctimas de desaparición forzada. La intervención en el rancho Izaguirre generó protestas y presión social, convirtiéndose en símbolo de la crisis de desapariciones y la presencia territorial de grupos criminales en la región.

Asesinato de colaboradores de Clara Brugada: Ximena Guzmán y José Muñoz

La forma en que fueron asesinados Ximena Guzmán y José Muñoz —con técnica quirúrgica, logística precisa y un mensaje implícito— ha abierto la hipótesis de un crimen que no busca solo eliminar, sino advertir. (Anayeli Tapia/Infobae)

El 20 de mayo de 2025, Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y José Muñoz, asesor cercano, fueron asesinados a balazos en la calzada de Tlalpan. Los agresores habían vigilado su rutina durante al menos dos semanas antes del ataque.

El crimen se perpetró cuando Muñoz estaba por abordar un vehículo Audi donde se encontraba Guzmán. Un tirador con chaleco fluorescente disparó directamente contra ambos y huyó en motocicleta con un cómplice. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a 13 personas vinculadas a la logística y ejecución del asesinato, aunque el móvil no ha sido esclarecido.

Asesinato de músicos colombianos en CDMX

Red implicada en el crimen de Regio Clown y B-King. (Captura de pantalla)

El 17 de septiembre de 2025, los cuerpos de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (DJ Regio Clown) fueron encontrados en Cocotitlán, Estado de México, tras haber sido reportados como desaparecidos un día antes. Ambos artistas habían sido vistos por última vez el 16 de septiembre al salir de un gimnasio en Polanco, Ciudad de México, y abordar un vehículo Mercedes Benz.

Junto a los cuerpos se halló una cartulina con un mensaje atribuido inicialmente a La Familia Michoacana, pero las investigaciones posteriores apuntaron a La Unión Tepito como la organización responsable.

La Fiscalía capitalina presume que los músicos fueron asesinados en Iztapalapa y sus cuerpos trasladados posteriormente al Estado de México. Se les vincula con la distribución y promoción del “tusibí” o “tusi”, una droga sintética conocida como “cocaína rosa”.

El doble crimen puso a México nuevamente en la mira del escenario internacional.

Hernán Bermúdez y “La Barredora”: evidencia de narcopolítica

Foto: SSPC

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue detenido y señalado como operador clave del grupo criminal “La Barredora”. Durante su gestión, Bermúdez utilizó su cargo para facilitar actividades delictivas como tráfico de drogas, robo de combustible, trata y extorsión, en coordinación con el CJNG.

La investigación reveló que “La Barredora” operaba con protección institucional y extendía su influencia en el sureste del país, mientras disputaba territorios a organizaciones rivales.

En febrero, se giró una orden de aprehensión contra Bermúdez por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. El exfuncionario huyó a Paraguay, donde fue detenido en septiembre y extraditado a México.

El caso de Hernán Bermúdez y “La Barredora” exhibió la magnitud de la narcopolítica y generó cuestionamientos sobre la designación de funcionarios con presuntos vínculos criminales en cargos estratégicos.

Casos de extorsión: Irma Hernández y Bernardo Bravo

Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero de Apatzingán asesinado el fin de semana. (Infobae)

En 2025, la extorsión cobró notoriedad nacional al volverse una práctica cada vez más común y con consecuencias insostenibles. Al menos dos casos se convirtieron en los rostros más visibles de este mal:

En julio, Irma Hernández Cruz , maestra jubilada de 62 años y taxista en Álamo Temapache, Veracruz , fue secuestrada después de negarse a pagar cuota a grupos criminales. Días después, su cuerpo apareció con huellas de tortura. Previamente, se difundió un video en el que, bajo coacción, advertía a otros trabajadores del volante sobre las consecuencias de no acceder a pagar cuotas o de pagar a grupos rivales. En este caso, la reacción de las autoridades, encabezadas por la gobernadora Rocío Nahle , despertó descontento a nivel nacional.

El 20 de octubre, Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Michoacán, fue asesinado tras denunciar reiteradamente la extorsión sistemática contra productores de limón. Su cuerpo fue encontrado con signos de tortura y un disparo en la cabeza. La Fiscalía estatal señaló a César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, líder de Los Viagras, como autor intelectual. El asesinato de Bravo provocó protestas y paros en la industria agrícola regional.

Asesinato de Carlos Manzo

Carlos Manzo exhibió en redes el nivel de penetración que tenía el CJNG en Uruapan. (Anayeli Tapia/Infobae)

El 1 de noviembre de 2025, Carlos Manzo, alcalde independiente de Uruapan, Michoacán, fue asesinado a balazos durante la celebración del Día de Muertos, en presencia de su familia y decenas de habitantes. Su asesinato provocó indignación social en todo el país y movilizaciones, donde miles de personas exigieron justicia y cuestionaron la capacidad del Estado para dar seguridad.

Otros asesinatos de alcaldes que marcaron el año:

Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca, fue ejecutada dentro de la alcaldía en junio.

Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, Michoacán, fue atacada a balazos en junio.

Salvador Bastida García, alcalde de Tacámbaro, Michoacán, murió en un atentado armado junto a su escolta.

Marta Laura Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, Michoacán, fue asesinada junto a su esposo en la plaza principal del municipio.

Líderes del Cártel de Sinaloa se declaran culpables

Ovidio Guzmán desapareció del registro del BOP días antes de la captura de 'El Mayo'. (Jesús Avilés | Infobae México)

En 2025, aún con la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza disputándose en México, tres líderes del Cártel de Sinaloa alcanzaron acuerdos de culpabilidad con autoridades de EEUU:

Ovidio Guzmán López , hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable en julio de 2025 de cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas. Reconoció su papel como líder y su participación en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Ismael “El Mayo” Zambada se declaró culpable ante una corte federal en Nueva York en agosto de 2025. Busca evitar que su sentencia incluya que sea llevado a la prisión ADX Florence, en donde está actualmente “El Chapo”.

Joaquín Guzmán López, otro hijo de “El Chapo”, se declaró culpable en diciembre de 2025 de narcotráfico y crimen organizado. Además, admitió su participación en el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, a quien entregó a las autoridades estadounidenses en julio de 2024.

Ataques a fiscalías y policías: coches bomba, drones ya ataques directos

Parte de las labores de los peritos (FGE Michoacán)

Durante 2025, los ataques contra instituciones de seguridad pública y funcionarios marcaron una escalada en la confrontación entre grupos criminales y el Estado:

Coche bomba en Coahuayana, Michoacán : El 6 de diciembre, una camioneta con explosivos fue detonada a distancia frente a la comandancia de la policía comunitaria en Coahuayana . El ataque dejó seis muertos (cuatro policías y dos civiles presuntos sicarios) y cuatro heridos. La fiscalía estatal confirmó el uso de tecnología remota y atribuyó la autoría al Cártel Jalisco Nueva Generación , en el contexto de la disputa territorial con Cárteles Unidos .

Ataque al fiscal de Tamaulipas : En julio, Ernesto Vázquez Reina , delegado de la Fiscalía General de la República en Reynosa, Tamaulipas , fue atacado a balazos mientras circulaba por una avenida principal a plena luz del día. Su vehículo fue incendiado y las autoridades estatales atribuyeron el atentado a represalias de grupos criminales tras decomisos de huachicol .

Ataque con drones en Tijuana: En agosto, un comando utilizó drones con explosivos para atacar instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Tijuana, Baja California. El incidente no dejó víctimas mortales, pero expuso el avance en el uso de tecnología militar por parte del crimen organizado.

Redes de huachicol quedan al descubierto

Imagen: Jesús A. Avilés / Infobae México

En 2025, el combate al robo de combustibles (“huachicol”) tuvo repercusión internacional tras el descubrimiento y desmantelamiento de redes criminales de alto impacto en México y EEUU.

En marzo, autoridades federales mexicanas, en coordinación con agencias de Estados Unidos, desarticularon una de las mayores redes de huachicol en Tamaulipas. El operativo incluyó el cateo de 22 inmuebles, la detención de 17 personas —entre ellas mandos policiales y empresarios locales— y el aseguramiento de 1.8 millones de litros de hidrocarburo. Las pesquisas revelaron vínculos sólidos entre miembros del Cártel del Golfo, Zetas Vieja Escuela y operadores en Texas y Nuevo León, quienes utilizaban ductos y transportes para cruzar combustible robado a territorio estadounidense.

La intervención de agencias como la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU permitió rastrear flujos financieros y rutas internacionales del hidrocarburo robado, facilitando el congelamiento de cuentas y la identificación de empresas fachada en ambos países.

A finales del año también se puso sobre la mesa otra red presuntamente dirigida por Raúl Rocha Cantú, empresario copropietario de Miss Universo, a quien se señala de dirigir un grupo criminal dedicado al huachicol y tráfico de armas.

Recrudecimiento de la guerra entre Chapitos y Mayiza

En un año, diversos personajes de gran peso han caído en medio de la guerra entre Chapitos y La Mayiza. (Anayeli Tapia/Infobae)

En el año la guerra interna en el Cártel de Sinaloa se agudizó y transformó el panorama criminal en el noroeste del país. Municipios como Culiacán, Guasave y Navolato se convirtieron en epicentro de enfrentamientos armados, desplazamientos y cierre de actividades económicas y escolares.

El conflicto propició el uso intensivo de armamento y explosivos sofisticados, especialmente con el uso de drones.

El año estuvo marcado por la irrupción de nuevos actores en la pugna, como Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”. Además, la alianza entre “Los Chapitos” y CJNG se hizo más visible.

“Los Chapitos” sufrieron importantes bajas durante el año. Entre ellas destacan el asesinato de Óscar Noé Medina González, alias “El Panu”, mano derecha de Iván Archivaldo Guzmán, en diciembre en la Ciudad de México; la detención de Kevin Alonso Gil, alias “El 200”, jefe de seguridad de Iván Archivaldo, en febrero en Culiacán; la captura de José Ángel Canobbio Inzunza, alias “El Güerito”, operador financiero clave; y el abatimiento de Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias “El Perris”, líder de “Los Ninis”, en mayo en Navolato.