México

Andrea Legarreta critica a las famosas que fueron a ‘La casita’ de Bad Bunny y aseguran que envidia a Galilea Montijo

Junto a Karime Pindter, la conductora de “Hoy” opinó que artistas con una trayectoria firme no necesitan acudir a ese tipo de eventos

Andrea Legarreta desata polémica en
redes sociales al criticar a celebridades que participaron en 'La casita' de Bad Bunny en CDMX.

Las recientes críticas de Andrea Legarreta dirigidas a celebridades que participaron en “La casita” de Bad Bunny durante los conciertos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México han desatado un intenso debate en redes sociales.

Sus comentarios, interpretados como una referencia a su compañera Galilea Montijo, detonaron la controversia tanto en la prensa como en las plataformas digitales.

La conductora de Hoy aseguró que sus colegas con carreras con consolidades no tendrían por qué participar en esos espectáculos. (TikTok: Hoy)

Andrea Legarreta arremete contra artistas que estuvieron en ‘La casita’ de Bad Bunny

Durante una de las recientes emisiones del programa matutino Hoy, la conductora de Televisa cuestionó abiertamente la decisión de algunas colegas ya consolidadas de participar en este tipo de espectáculos.

“Cuando dices que tienen esas carreras, esas trayectorias, qué necesidad hay de querer andar saliendo en ‘La casita’”, cuestionó.

Sus palabras tuvieron el respaldo de Karime Pindter, quien coincidió con la postura de Legarreta y Raúl Araiza, pues de igual manera desaprobó la intervención de figuras reconocidas en ese tipo de shows.

Galilea Montijo fue señalada indirectamente
en las críticas, generando rumores de rivalidad con Andrea Legarreta y amplificando la controversia.

Posteriormente, la también actriz de 54 años insistió en que las artistas que cuentan con una carrera establecida no requieren recurrir a eventos de gran exposición para reafirmar su posición en el espectáculo.

“Ya tienen carreras consolidadas y no necesitan ese empuje de fama en sus trayectorias”, argumentó.

Por su parte, la ex integrante de La Casa de los Famosos México agregó que la participación en ‘La Casita’ podría interpretarse más como una estrategia de visibilidad que como una colaboración artística genuina.

Karime Pindter y Raúl Araiza
respaldaron la postura de Legarreta respecto a la participación de figuras reconocidas en espectáculos mediáticos.

Conductora de Hoy recibe fuertes críticas por sus comentarios sobre la casita de Bad Bunny

Sus declaraciones se propagaron rápidamente por redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron sus palabras como una señal de competencia, e incluso de posible envidia hacia el protagonismo que Galilea Montijo alcanzó al participar en un concierto.

Algunos de los comentarios que se pueden leer en Instagram y TikTok al respecto son:

  1. “Esa casa ya parecía fonda.”
  2. “Criticando a los de la casita y Galilea Montijo ahí estuvo.”
  3. “Ahí estuvo Gali, tu comadre, ¿qué necesidad verdad?“
  4. “La Andrea Legarreta envidia a Gali. A ella no la invitaron, solo la conocemos en Hoy y ya.”
  5. “Andrea tiró un facto a Gali.”

Otros comentarios sugirieron la existencia de una rivalidad profesional entre ambas conductoras, aunque hasta ahora no existe evidencia sobre el tema, pues ambas han demostrado tener una buena relación.

Andrea Legarreta aseguró que le hubiera gustado que su compañera vistiera diferente en un evento de Día de Muertos. Crédito: Hoy

Cuál era el concepto de ‘La Casita’ en los conciertos de Bad Bunny en México

La casita, espacio alternativo que acompañó los ocho conciertos del cantante puertorriqueño en la capital mexicana, funcionó como punto de encuentro entre Bad Bunny, sus seguidores y figuras del entretenimiento nacional.

El recinto, anteriormente conocido como Foro Sol, fue escenario para la presencia de varias personalidades mexicanas, entre ellas la propia Galilea Montijo, quien trabaja junto a Legarreta y Pindter.

