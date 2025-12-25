Maribel Guardia comparte cómo celebra la Navidad desde el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa

La también conductora compartió cómo celebra la Navidad desde que falleció su único hijo Julián Figueroa. (IG, maribelguardia)

Actualmente, la Navidad representa una experiencia distinta para Maribel Guardia tras el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa hace poco más de dos años.

Recientemente, la actriz de “Lagunilla mi barrio” describió cómo afronta estas fechas marcadas por el duelo, eligiendo centrar su atención en la gratitud y la importancia de celebrar la vida.

El impacto de la muerte de Julián Figueroa en la Navidad

Durante su participación en el programa Montse & Joe, la también presentadora de 66 años compartió que la muerte de Julián Figueroa transformó completamente el significado de las celebraciones decembrinas.

De acuerdo con la artista, aunque el dolor y el vacío se hacen presentes cada año, ha intentado resignificar sus emociones a través de una perspectiva de agradecimiento. Sin embargo, el recuerdo de su hijo permanece de manera constante en su vida, en especial durante la Navidad.

“Estoy en una actitud de que la vida hay que celebrarla porque no debes dejarte vencer por las cosas, por los momentos difíciles. Al contrario, hay que darle gracias a Dios, la vida que tienes, la sangre que corre por tus venas, la actitud, mientras haya vida hay esperanza. Ya saben que perdí a mi hijo, pero doy gracias a Dios porque me lo dio”, expresó Guardia.

Pese a que en los últimos meses ha enfrentado problemas legales y controversias con Imelda Tuñón, viuda de su hijo, sus palabras ponen de relieve una postura de resiliencia y confianza en la esperanza como motor de su vida actual.

Qué pasó entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón

La vida familiar de Maribel Guardia ha atravesado meses complejos desde que inició un proceso legal a raíz de que la actriz presentó una denuncia legal contra su exnuera Imelda Garza Tuñón, motivada por el cariño que siente por su nieto José Julián.

Principalmente, la disputa gira en torno a la custodia del menor, lo que ha significado una prueba adicional en el proceso de duelo y reconstrucción emocional para la famosa, quien ha manifestado su deseo de restablecer el vínculo con su nieto.

En medio de la polémica, la intérprete ha optado por utilizar con frecuencia sus redes sociales para compartir mensajes dirigidos a madres y a todas aquellas personas que enfrentan el dolor de una pérdida.

De igual forma, la actriz evoca la memoria de su único hijo, especialmente en estas fechas, donde busca transmitir ánimo tanto a su público como a quienes atraviesan situaciones similares dentro y fuera del ámbito artístico.

“Celebrando la luz, la vida y la esperanza. Feliz Navidad. ¿Les gustan estas fiestas?“, escribió en una publicación a través de su cuenta personal de Instagram, donde compartió imágenes inéditas de su árbol de Navidad luciendo un espectacular traje rojo.