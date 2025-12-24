Nuevas carreras UNAM: cuándo sale la convocatoria y cuáles son

Cada sede ENES de la UNAM amplía su oferta académica, sumando las nuevas carreras a programas existentes y aumentando oportunidades para estudiantes locales Foto: X/@UNAM_MX.

A partir del ciclo escolar 2026-2027, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) incorporará nuevas carreras:

Comunicación

Relaciones Internacionales

Ingeniería en Computación

Psicología

Administración

Derecho

Biología

Dónde estarán las nuevas carreras UNAM

La UNAM añadirá lienciaturas en sus Escuelas Nacionales de Estudios Superiores (ENES):

El examen de admisión para licenciaturas en las ENES de la UNAM se aplicará entre el 20 de mayo y el 7 de junio de 2026

ENES de León (Guanajuato)

ENES Juriquilla (Querétaro)

ENES Morelia (Michoacán)

ENES Mérida (Yucatán)

De esta forma la UNAM aumenta su oferta académica en el Bajío, centro y sureste del país.

Fechas clave convocatoria UNAM 2026

La convocatoria 2026 para aspirantes de estas regiones se publicará el 12 de enero de 2026.

Aún así, el procedimiento de ingreso contempla varias etapas.

Los resultados del concurso de ingreso UNAM 2026 se publicarán el 17 de julio y las clases iniciarán el siguiente ciclo escolar

Tras la publicación de la convocatoria el 12 de enero de 2026

El registro de aspirantes será en línea del 23 de enero al 3 de febrero.

El pago del derecho a examen estará disponible del 23 de enero al 5 de febrero.

El examen de admisión se aplicará entre el 20 de mayo y el 7 de junio

Los resultados se publicarán el 17 de julio de 2026

Las clases de las nuevas licenciaturas iniciarán en el ciclo escolar siguiente.

Es fundamental que quienes deseen ingresar revisen con atención cada requisito y sigan puntualmente las etapas del proceso.

La demanda de espacios suele ser alta, sobre todo en carreras recién abiertas que buscan atender necesidades estratégicas regionales y nacionales.

Nuevas licenciaturas ENES León (Guanajuato)

Las nuevas licenciaturas en ENES León son Comunicación, así como Relaciones Internacionales

Se abrirán las licenciaturas en Comunicación y Relaciones Internacionales.

Se suman a los doce programas ya existentes, que incluyen:

Ciencias Agrogenómicas

Fisioterapia

Odontología

Optometría

Administración Agropecuaria

Desarrollo Territorial

Economía Industrial

Turismo y Desarrollo Sostenible

Desarrollo y Gestión Interculturales

Traducción

Este plantel cuenta con una matrícula aproximada de 1.023 estudiantes.

Nuevas licenciaturas ENES Juriquilla (Querétaro)

ENES Juriquilla tendrá Ingeniería en Computación y Psicología

A partir de 2026 ofrecerá Ingeniería en Computación y Psicología, adicionales a las ya existentes:

Tecnología

Ciencias de la Tierra

Órtesis y Prótesis

Matemáticas para el Desarrollo

Ciencias Genómicas

Neurociencias

Energías Renovables

Negocios Internacionales

Ingeniería Aeroespacial.

El número de alumnos inscritos ronda los 376.

Nuevas licenciaturas ENES Morelia (Michoacán)

Se integrarán Administración y Derecho a las doce carreras ya existentes:

Administración y Derecho serán las nuevas licenciaturas de ENES Morelia

Ciencias de Materiales Sustentables

Geociencias

Tecnologías para la Información en Ciencias

Ciencias Agroforestales

Ciencias Ambientales

Ecología

Geohistoria

Estudios Sociales y Gestión Local

Administración de Archivos y Gestión Documental

Arte y Diseño

Literatura Intercultural

Música y Tecnología Artística.

La matrícula aproximada en esta sede es de 1.200 estudiantes.

Nuevas licenciaturas ENES Mérida (Yucatán)

Por primera vez se podrá cursar Ingeniería en Computación y Biología.

Los programas curriculares ya existentes son:

Ingeniería en Computación y Biología son las licenciaturas que se suman a la oferta académica de ENES Mérida

Ciencias de la Tierra

Ciencias Ambientales

Ecología

Manejo sustentable de zonas costeras

Geografía Aplicada

Sociología Aplicada

Arte y Diseño

Desarrollo y Gestión Interculturales

Por su parte, la Unidad Oaxaca mantendrá su actual oferta con cinco licenciaturas:

Administración

Contaduría

Informática

Negocios Internacionales

Historia