Nuevas carreras UNAM: cuándo sale la convocatoria y cuáles son

La generación 2026 podrá realizar su examen de admisión con novedades en distintos campus


Cada sede ENES de la UNAM amplía su oferta académica, sumando las nuevas carreras a programas existentes y aumentando oportunidades para estudiantes locales Foto: X/@UNAM_MX.

A partir del ciclo escolar 2026-2027, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) incorporará nuevas carreras:

  • Comunicación
  • Relaciones Internacionales
  • Ingeniería en Computación
  • Psicología
  • Administración
  • Derecho
  • Biología

Dónde estarán las nuevas carreras UNAM

La UNAM añadirá lienciaturas en sus Escuelas Nacionales de Estudios Superiores (ENES):


El examen de admisión para licenciaturas en las ENES de la UNAM se aplicará entre el 20 de mayo y el 7 de junio de 2026 (Antonio Esaú Valdenegro Brito/UNAM Global)
  • ENES de León (Guanajuato)
  • ENES Juriquilla (Querétaro)
  • ENES Morelia (Michoacán)
  • ENES Mérida (Yucatán)

De esta forma la UNAM aumenta su oferta académica en el Bajío, centro y sureste del país.

Fechas clave convocatoria UNAM 2026

La convocatoria 2026 para aspirantes de estas regiones se publicará el 12 de enero de 2026.

Aún así, el procedimiento de ingreso contempla varias etapas.


Los resultados del concurso de ingreso UNAM 2026 se publicarán el 17 de julio y las clases iniciarán el siguiente ciclo escolar (Imagen ilustrativa Infobae)
  • Tras la publicación de la convocatoria el 12 de enero de 2026
  • El registro de aspirantes será en línea del 23 de enero al 3 de febrero.
  • El pago del derecho a examen estará disponible del 23 de enero al 5 de febrero.
  • El examen de admisión se aplicará entre el 20 de mayo y el 7 de junio
  • Los resultados se publicarán el 17 de julio de 2026

Las clases de las nuevas licenciaturas iniciarán en el ciclo escolar siguiente.

Es fundamental que quienes deseen ingresar revisen con atención cada requisito y sigan puntualmente las etapas del proceso.

La demanda de espacios suele ser alta, sobre todo en carreras recién abiertas que buscan atender necesidades estratégicas regionales y nacionales.

Nuevas licenciaturas ENES León (Guanajuato)


Las nuevas licenciaturas en ENES León son Comunicación, así como Relaciones Internacionales (unam)

Se abrirán las licenciaturas en Comunicación y Relaciones Internacionales.

Se suman a los doce programas ya existentes, que incluyen:

  • Ciencias Agrogenómicas
  • Fisioterapia
  • Odontología
  • Optometría
  • Administración Agropecuaria
  • Desarrollo Territorial
  • Economía Industrial
  • Turismo y Desarrollo Sostenible
  • Desarrollo y Gestión Interculturales
  • Traducción

Este plantel cuenta con una matrícula aproximada de 1.023 estudiantes.

Nuevas licenciaturas ENES Juriquilla (Querétaro)


ENES Juriquilla tendrá Ingeniería en Computación y Psicología (UNAM)

A partir de 2026 ofrecerá Ingeniería en Computación y Psicología, adicionales a las ya existentes:

  • Tecnología
  • Ciencias de la Tierra
  • Órtesis y Prótesis
  • Matemáticas para el Desarrollo
  • Ciencias Genómicas
  • Neurociencias
  • Energías Renovables
  • Negocios Internacionales
  • Ingeniería Aeroespacial.

El número de alumnos inscritos ronda los 376.

Nuevas licenciaturas ENES Morelia (Michoacán)

Se integrarán Administración y Derecho a las doce carreras ya existentes:


Administración y Derecho serán las nuevas licenciaturas de ENES Morelia (UNAM)
  • Ciencias de Materiales Sustentables
  • Geociencias
  • Tecnologías para la Información en Ciencias
  • Ciencias Agroforestales
  • Ciencias Ambientales
  • Ecología
  • Geohistoria
  • Estudios Sociales y Gestión Local
  • Administración de Archivos y Gestión Documental
  • Arte y Diseño
  • Literatura Intercultural
  • Música y Tecnología Artística.

La matrícula aproximada en esta sede es de 1.200 estudiantes.

Nuevas licenciaturas ENES Mérida (Yucatán)

Por primera vez se podrá cursar Ingeniería en Computación y Biología.

Los programas curriculares ya existentes son:


Ingeniería en Computación y Biología son las licenciaturas que se suman a la oferta académica de ENES Mérida (UNAM)
  • Ciencias de la Tierra
  • Ciencias Ambientales
  • Ecología
  • Manejo sustentable de zonas costeras
  • Geografía Aplicada
  • Sociología Aplicada
  • Arte y Diseño
  • Desarrollo y Gestión Interculturales

Por su parte, la Unidad Oaxaca mantendrá su actual oferta con cinco licenciaturas:

  • Administración
  • Contaduría
  • Informática
  • Negocios Internacionales
  • Historia

