Majo Aguilar responde a los rumores de un nuevo romance a menos de un año de terminar su relación con Gil Cerezo

Majo Aguilar respondió por primera vez a rumores de romance tras su ruptura con Gil Cerezo, vocalista de Kinky. (Majo Aguilar)

Por primera vez, Majo Aguilar respondió públicamente a los rumores de romance que surgieron tras su reciente ruptura con Gil Cerezo, vocalista del grupo Kinky.

Su encuentro con la prensa ocurrió en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde aclaró que aunque su vínculo anterior finalizó hace unos meses, mantiene una actitud abierta al amor en pareja.

La artista cantó en la final de este concurso este domingo 5 de octubre. (Crédito: X/@Canal22)

Majo Aguilar revela si inicio una relación tras terminar con el vocalista de Kinky

De acuerdo con la intérprete de regional mexicano, actualmente se encuentra enfocada en sus proyectos musicales, pero no descarta la idea de enamorarse nuevamente a casi medio año de haber terminado su relación.

“Si bien mi corazón está dispuesto a nuevas experiencias, por ahora no estoy en pareja”, afirmó la artista, desmintiendo la existencia de un nuevo interés amoroso.

Por otra parte, la integrante de la dinastía Aguilar señaló que el amor tiene para ella distintas dimensiones y que ocupa un lugar central en su vida, no solo en el aspecto de pareja.

“Imagínate que descarte enamorarme, me autocondeno. No, claro que no”, puntualizó.

La intérprete de "Cuéntame" descartó que su concepto del amor solo esté centrado en una pareja. (Majo Aguilar)

El fin de la relación entre Majo Aguilar y Gil Cerezo

Fue en julio que la cantante de “Cuénteme” explicó que la separación ocurrió “hace un par de meses” y que ambos optaron por concluir la relación en buenos términos, destacando el respeto y el cariño mutuos.

“Hace un par de meses que terminamos, pero terminamos muy bonito. Siempre con todo el amor del mundo y con todo el respeto que nos tuvimos él y yo”, expresó a través de una transmisión en vivo.

Asimismo, subrayó la cordialidad que caracteriza el trato con su expareja y manifestó su aprecio por el vocalista de Kinky.

“Ya no estoy con Gil, con todo el amor del mundo hacia él, que aparte lo admiro mucho, lo quiero mucho. Nuestra relación terminó de una manera muy bonita con mucho respeto”, concluyó.

Fue a mediados de 2025 cuando Majo Aguilar y Gil Cerezo pusieron fin a su relación. (Instagram)

La relación de entre los cantantes duró 3 años

La relación entre Aguilar y Cerezo se consideró estable tanto por seguidores como por la prensa, quienes los veían como una pareja consolidada en la farándula.

En noviembre de 2024, ambos reconocieron públicamente que no sentían presión por formalizar un compromiso, pero sí se visualizaban juntos a largo plazo, motivo por el que su ruptura generó sorpresa entre sus fanáticos y los medios de comunicación.

Tras su separación, Gil Cerezo, originario de Monterrey, Nuevo León, continúa centrando sus esfuerzos en la música, el arte visual y otros proyectos creativos.

La relación entre Majo Aguilar y Gil Cerezo era considera una de las más estables en la música mexicana. (Instagram)

Mientras que Majo Aguilar, ha optado por tener una visión del amor orientada a múltiples ámbitos, por lo que sigue siendo una fuente de inspiración tanto en su carrera como en su día a día.