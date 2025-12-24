Esta es la oración para rezar al niño Jesús al ponerlo en el pesebre el 24 de diciembre

El ritual navideño abarca una oración especial en la que se agradece por el amor, la esperanza y la unión familiar que inspira el nacimiento de Jesús. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tradición de colocar la imagen del Niño Jesús en el pesebre durante la Nochebuena o el día de Navidad representa uno de los momentos centrales para muchas familias católicas.

De acuerdo con la comunidad católica, más que un simple gesto, este acto expresa el deseo de que el salvador nazca también en el corazón de cada miembro del hogar y, por extensión, en la comunidad reunida para celebrar.

Según información publicada por ACI Prensa, la ocasión invita a buscar un momento especial, rodeados de seres queridos o amigos, para vivir en plenitud el simbolismo de la llegada de Jesús y bendecir el hogar.

Es así que aquí te decimos el ritual que puedes realizar y la oración que debes rezar durante este emblemático momento para hacerlo aún más especial.

La luz de una vela encendida junto al pesebre representa la esperanza que trae el nacimiento de Jesús, según las recomendaciones devocionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así es el rito y la oración para colocar al niño Jesús en el pesebre el 24 de diciembre durante la Nochebuena

La oración empieza con la invocación tradicional: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.”

A continuación, uno de los familiares agradece por el amor divino, el hogar, la familia, amistades y, en especial, por la esperanza que trae el nacimiento de Jesús con la siguiente oración:

“Querido Padre, Dios del cielo y de la tierra:

En esta noche santa te queremos dar gracias por tanto amor. Gracias por nuestra familia y por nuestro hogar. Gracias por nuestros amigos, vecinos y por las personas que trabajan con nosotros.

Bendícenos en este día tan especial en el que esperamos el nacimiento de tu Hijo. Ayúdanos a preparar nuestros corazones para recibir al Niño Jesús con amor, alegría y esperanza. Estamos aquí reunidos para adorarlo y darle gracias por haber venido al mundo a llenar nuestras vidas.

En esta noche (mañana/ tarde) hermosa, al contemplar el pesebre, recordamos de manera especial a las familias que no tienen techo, alimento y comodidad. Te pedimos por ellas para que la Virgen y San José les ayuden a encontrar un cálido hogar. También recordamos a quienes han sido llamados a tu presencia y que en esta noche gozan contemplando tu rostro en el cielo".

Posteriormente un segundo miembro de la familia eleva una segunda oración:

“Padre bueno, te pedimos que el Niño Jesús nazca en nuestros corazones como nació en Belén, para que podamos regalarle a otros el amor que Tú nos muestras día a día. Ayúdanos a reflejar con nuestra vida tu abundante misericordia. Que junto con tus ángeles y arcángeles vivamos siempre alabándote y glorificándote.”

Despues de esta oración es el momento en que se coloca al Niño Jesús en el pesebre, o si ya está allí se puede colocar, con mucho cuidado, un pequeño cirio o una velita delante de él para representar el milagro de su nacimiento.

La tradición incluye súplicas a la Virgen María y San José para pedir protección, unidad y amor en todos los hogares durante la Navidad. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de la oración central, se recomienda rezar un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria. El encuentro puede concluir con la entonación de villancicos seleccionados por los participantes, fortaleciendo así la alegría colectiva.

Durante la celebración, se recuerda de manera particular a quienes no cuentan con hogar, alimento ni las comodidades más elementales, así como a aquellos que ya han partido, así, de acuerdo con el medio especializado ACI Prensa, la acción de poner al Niño Dios en el pesebre trasciende el rito familiar y adquiere un sentido comunitario y solidario.

La celebración recuerda en su oración a familias sin hogar o necesidades básicas, uniendo la tradición familiar con un sentido de solidaridad cristiana.

Al concluir la oración propuesta, se resalta un gesto cargado de significado: cada participante intercambia un abrazo de paz y buenos deseos navideños.

Este detalle, que suele recogerse en el tramo final, busca manifestar la unión familiar y espiritual que la Navidad promueve.