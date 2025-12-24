México

Dan prisión preventiva a sujetos que llevaban 37 millones de pesos en camioneta blindada sobre Naucalpan, Edomex

La situación jurídica de los dos acusados se resolverá el próximo 26 de diciembre frente a un juez de control en Tlalnepantla

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un juez de control en Tlalnepantla de Baz vinculó a proceso y dictó prisión preventiva contra Iván “N” y José “N”, quienes fueron detenidos en el municipio de Naucalpan, Estado de México cuando transportaban 37 millones de pesos en efectivo y dos armas de fuego a bordo de una camioneta blindada.

Durante la audiencia inicial, el juzgador concedió una prórroga para la continuación del proceso y estableció el 26 de diciembre de 2025 como la fecha para definir la situación jurídica de los imputados.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investiga su probable participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, portación de arma de fuego y resistencia, de acuerdo con lo expuesto ante la autoridad judicial.

El recuento del hecho: suma millonaria se mueve en Naucalpan, Edomex

Los hechos ocurrieron el 19 de diciembre pasado cuando elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Secretaría de la Defensa Nacional interceptaron a los ahora imputados sobre la avenida Lomas Verdes, a la altura de la colonia del mismo nombre, en Naucalpan.

Ambos circulaban en una camioneta Dodge Durango, color gris, con blindaje, en cuyo interior fueron asegurados el dinero en efectivo y las armas.

Sujetos dicen ser miembros de una empresa de traslado de valores

En su comparecencia ante el juez, Iván “N” y José “N” se identificaron como custodios de una empresa de traslado de valores. Los detenidos manifestaron ser exmilitares y señalaron que desde hace aproximadamente cinco años laboran para la empresa Águila Bicéfala. La defensa presentó documentación que, según expuso, buscaría acreditar el origen lícito de los recursos y la encomienda para su dispersión a diversas empresas.

El representante legal de la compañía también sostuvo que los detenidos no opusieron resistencia durante la inspección del vehículo ni al momento de su aseguramiento, y que mostraron a los elementos de seguridad gafetes y documentos que los identificaban como personal de la empresa, así como papeles que presuntamente justificaban el traslado del dinero.

Las razones para imponer prisión preventiva

Pese a estos argumentos, la FGJEM informó que el juez determinó imponer la prisión preventiva como medida cautelar, al considerar los elementos expuestos por el Ministerio Público mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con información disponible en su sitio web, Grupo Águila Bicéfala de Transportes S.A. de C.V. se presenta como una empresa con 16 años de antigüedad, dedicada a la custodia y traslado de valores, mercancías y servicios de seguridad, con operaciones a nivel nacional y sede en Tlalnepantla, Estado de México.

La Fiscalía mexiquense reiteró que el proceso continúa en curso y que la situación jurídica de los imputados se definirá conforme avance el procedimiento y a lo que determine la autoridad judicial.

