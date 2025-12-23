México

Estas son las aguas saludables para desintoxicar el cuerpo y mejorar la digestión en temporada navideña

Preparadas con ingredientes sencillos como frutas, hierbas y semillas, estas bebidas pueden integrarse al día a día

Preparadas con ingredientes sencillos como frutas, hierbas y semillas, estas bebidas pueden integrarse al día a día

Las celebraciones decembrinas suelen traer consigo un mayor consumo de grasas, azúcares y sal. Por ello, las aguas saludables han cobrado popularidad como una opción para contrarrestar la sensación de pesadez, apoyar el metabolismo y mantener una adecuada hidratación.

De acuerdo con contenidos difundidos en redes especializadas en salud y bienestar, existen al menos ocho preparaciones que destacan por sus propiedades digestivas y depurativas.

Estas bebidas no sustituyen tratamientos médicos ni dietas prescritas por profesionales, pero sí pueden funcionar como un apoyo natural dentro de hábitos saludables, especialmente en épocas de excesos alimentarios como la Navidad.

Las aguas saludables más consumidas y sus beneficios

  • Agua con limón en ayunas. Es una de las más populares. Se le atribuye la capacidad de activar el metabolismo, estimular la digestión y favorecer la función hepática. Consumida por la mañana, ayuda a iniciar el día con una hidratación efectiva tras el ayuno nocturno.
  • Agua de cáscara de piña. Utilizada tradicionalmente para “limpiar” el colon y el hígado, esta bebida también se asocia con la reducción de inflamación y la eliminación de líquidos retenidos. Además, aprovecha una parte del fruto que suele desecharse.
Son una alternativa natural para aliviar la sensación de pesadez, apoyar la digestión, estimular el metabolismo y mantener una hidratación adecuada
  • Agua con avena. Destaca por su aporte de fibra soluble, que contribuye a regular el colesterol y el azúcar en sangre. Durante las fiestas, puede ayudar a generar sensación de saciedad y a mantener un tránsito intestinal más estable.
  • Agua de menta o hierbabuena. Reconocida por aliviar gases y cólicos, esta preparación refrescante favorece una digestión más ligera, especialmente después de comidas copiosas.
  • Agua de jamaica (hibisco). Muy consumida en México y otros países de América Latina, se asocia con la disminución de la presión arterial, la depuración de los riñones y el apoyo a la eliminación de toxinas.
  • Agua de jengibre con limón. La combinación de ambos ingredientes se vincula con la aceleración del metabolismo, la reducción de inflamación y una mejor circulación sanguínea, beneficios valorados tras excesos alimentarios.
  • Agua con vinagre de manzana. Consumida con moderación, se utiliza para apoyar la regulación de la glucosa, controlar el apetito y mejorar la digestión.
  • Agua de pepino con limón o pepino natural. Estas opciones destacan por su alto poder hidratante, su efecto diurético y su aporte para reducir la retención de líquidos, común en temporadas de consumo elevado de sodio.
Son una alternativa natural para aliviar la sensación de pesadez, apoyar la digestión, estimular el metabolismo y mantener una hidratación adecuada

Recomendaciones para su consumo responsable

Especialistas en nutrición coinciden en que estas aguas saludables deben considerarse un complemento y no una solución milagrosa. Es importante evitar excesos, prestar atención a posibles contraindicaciones y consultar con un profesional de la salud antes de realizar cambios significativos en la dieta.

En temporada navideña, integrar estas bebidas puede ser una estrategia sencilla para equilibrar la alimentación, reducir la sensación de pesadez y mantener una hidratación adecuada, sin recurrir a bebidas azucaradas o ultraprocesadas.

Las llamadas “aguas saludables” se han posicionado como una alternativa natural para apoyar la digestión, favorecer la hidratación y contribuir a la depuración del organismo.

En resumen:

  • Las aguas saludables se han popularizado como una alternativa natural para apoyar la digestión y la desintoxicación del cuerpo, especialmente durante la temporada navideña.
  • Estas bebidas se preparan con ingredientes sencillos como frutas, hierbas y semillas, y ayudan a mantener una hidratación adecuada tras comidas abundantes.
  • Especialistas recomiendan consumir estas bebidas como complemento, no como sustituto de tratamientos médicos, y consultar a un profesional antes de modificar la dieta.

