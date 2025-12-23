México

CDMX anuncia exposición sobre Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad para 2026: fecha exacta y sede del evento de salud

La propuesta contempla actividades dirigidas a familias, docentes, terapeutas y profesionales de la salud

Guardar
La Ciudad de México albergará
La Ciudad de México albergará en febrero de 2026 la primera Expo Mundial sobre TDAH. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae.

La Ciudad de México albergará en febrero de 2026 la primera Expo Mundial sobre TDAH, un evento que busca reunir a especialistas, familias y profesionales interesados en el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

La cita, programada para los días 20, 21 y 22 de febrero de 2026 en Expo Reforma, lo que marcará un precedente al ofrecer un espacio internacional dedicado a compartir información, recursos y soluciones actualizadas para abordar este trastorno desde diversas perspectivas.

El evento tiene el objetivo de colocar a México como referente global en la difusión y atención del TDAH, ya que ningún otro país ha realizado hasta ahora una convención de este tipo, de acuerdo a la información proporcionada.

De acuerdo con los organizadores, la propuesta contempla actividades dirigidas a familias, docentes, terapeutas y profesionales de la salud, donde podrán acceder a conocimientos respaldados por la comunidad científica y a herramientas prácticas para el acompañamiento de personas con este diagnóstico.

El evento tiene el objetivo
El evento tiene el objetivo de colocar a México como referente global en la difusión y atención del TDAH. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae.

El TDAH es catalogado como una condición neuroconductual reconocida internacionalmente.

Según organismos especializados y guías clínicas, el tratamiento suele incluir terapia conductual, intervenciones psicoeducativas y, en determinados casos, medicamentos específicos.

Además, la evidencia reciente apunta a la utilidad de métodos alternativos, como rutinas estructuradas, tecnología educativa y juegos terapéuticos, que contribuyen a fortalecer la atención, el autocontrol y la regulación emocional.

Samara Martínez presenta propuesta de Ley Trasciende en el Senado Crédito: YT/Cámara de Diputados

Con este enfoque, la Expo TDAH: Salud y Aprendizaje se presenta como un escenario que integra la ciencia, la educación y la salud mental, además de promover el desarrollo de redes de apoyo y la adopción de soluciones innovadoras para quienes enfrentan los desafíos asociados al trastorno.

¿Qué actividades en la CDMX ofrecerá el evento de TDHA?

De acuerdo con lo notificado por los organizadores del evento serán tres días la instalación de este proyecto en la Expo Reforma en el mes de febrero de 2026.

El evento ofrecerá diferentes actividades, las cuales fueron detalladas y dadas a conocer para aquellas personas que estén interesadas en este tema:

  • Conferencias magistrales con especialistas en diagnóstico, neurodesarrollo, salud mental, psicología y medicina.
  • Talleres prácticos para familias: organización de rutinas, hábitos saludables, sueño, alimentación, estructura diaria y comunicación positiva.
  • Módulos educativos para docentes: manejo de conducta, técnicas para mejorar atención e impulsividad, estrategias de aula, acompañamiento y ajustes pedagógicos.
  • Paneles multidisciplinarios sobre salud mental, comorbilidades frecuentes (ansiedad, depresión, trastornos del ánimo) y su relación con TDAH.
  • Sesiones de mindfulness, autorregulación y atención plena para todas las edades, como herramientas de bienestar emocional y concentración.
  • Foros de testimonios, experiencias reales, intercambio comunitario y visiones institucionales sobre diagnóstico, inclusión y neurodiversidad.
  • Actividades infantiles: juegos sensoriales, actividades motrices, ejercicios para memoria, atención y regulación emocional.
  • Conferencias sobre terapias, tratamientos, avances científicos y tecnologías modernas aplicadas al TDAH.
La exposición contará con diferentes
La exposición contará con diferentes eventos y actividades. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae.

Temas Relacionados

CDMXSaludTrastorno por Déficit de Atención e Hiperactividadmexico-noticias

Más Noticias

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Quieres saber quiénes ganaron en

Dan más de 160 años de prisión a “El Barney”, hombre que secuestró y abusó de tres mujeres en Edomex

Se presentó como integrante de un grupo criminal para exigir un millón de pesos a cambio de liberar a una de las víctimas

Dan más de 160 años

Quién es Alex Alcalá, joven promesa mexicana del Manchester City que llegaría a la Liga MX

La posible incorporación del mediocampista nacido en California a la Primera División de México se perfila a ser un fichaje importante para el Clausura 2026

Quién es Alex Alcalá, joven

Cómo saber qué tipo de terapia psicológica me conviene más

Existen algunos enfoques que pueden ayudar dependiendo el motivo de consulta

Cómo saber qué tipo de

Quién es el Payaso Pichurris, quien protagonizó una pelea durante una posada en Campeche

El video se volvió viral en redes sociales donde se observa al hombre protagonizar un altercado con un trabajador de una empresa que lo contrató para este evento

Quién es el Payaso Pichurris,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran 31 mil litros de

Aseguran 31 mil litros de huachicol y pozo artesanal en Jalisco

Plan Michoacán logró la detención de 16 personas y el aseguramiento de 27 armas, entre otros objetos

Cae miembro de una familia dedicada el tráfico de personas y drogas para el CJNG: EEUU destaca apoyo para la captura

Este sería el papel en la organización de “Los Chapitos” de “El Panu”, presunto hombre asesinado en la Zona Rosa

Procesan a dos personas que transportaban más de 60 millones de pesos de marihuana en un camión en Yucatán

ENTRETENIMIENTO

Quién es el Payaso Pichurris,

Quién es el Payaso Pichurris, quien protagonizó una pelea durante una posada en Campeche

La Granja VIP: esta podría ser la razón por la que Alfredo Adame no fue a Ventaneando

Fernando Delgadillo pide a fans reportar cuenta falsa de TikTok que se hace pasar por él

Sonido Gallo Negro anuncia presentación en CDMX con su ‘Post Navidad’

Así fue el momento en que Momo Guzmán le dice adiós a su personaje de Burrita Burrona

DEPORTES

Quién es Alex Alcalá, joven

Quién es Alex Alcalá, joven promesa mexicana del Manchester City que llegaría a la Liga MX

¿Cómo quedó la Selección Mexicana en el último ranking FIFA del 2025 previo al Mundial 2026?

Este es el plan del Turco Mohamed para que Toluca logre el tricampeonato como el América

Tigres hace oficial la salida de Sebastián Córdova: ¿Cuál es el futuro del mediocampista?

Gilberto Mora llegaría a la Copa del Mundo como el jugador Sub-17 con más goles en 2025