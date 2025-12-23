CDMX anuncia exposición sobre Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad para 2026: fecha exacta y sede del evento de salud

La Ciudad de México albergará en febrero de 2026 la primera Expo Mundial sobre TDAH. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae.

La Ciudad de México albergará en febrero de 2026 la primera Expo Mundial sobre TDAH, un evento que busca reunir a especialistas, familias y profesionales interesados en el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

La cita, programada para los días 20, 21 y 22 de febrero de 2026 en Expo Reforma, lo que marcará un precedente al ofrecer un espacio internacional dedicado a compartir información, recursos y soluciones actualizadas para abordar este trastorno desde diversas perspectivas.

El evento tiene el objetivo de colocar a México como referente global en la difusión y atención del TDAH, ya que ningún otro país ha realizado hasta ahora una convención de este tipo, de acuerdo a la información proporcionada.

De acuerdo con los organizadores, la propuesta contempla actividades dirigidas a familias, docentes, terapeutas y profesionales de la salud, donde podrán acceder a conocimientos respaldados por la comunidad científica y a herramientas prácticas para el acompañamiento de personas con este diagnóstico.

El TDAH es catalogado como una condición neuroconductual reconocida internacionalmente.

Según organismos especializados y guías clínicas, el tratamiento suele incluir terapia conductual, intervenciones psicoeducativas y, en determinados casos, medicamentos específicos.

Además, la evidencia reciente apunta a la utilidad de métodos alternativos, como rutinas estructuradas, tecnología educativa y juegos terapéuticos, que contribuyen a fortalecer la atención, el autocontrol y la regulación emocional.

Con este enfoque, la Expo TDAH: Salud y Aprendizaje se presenta como un escenario que integra la ciencia, la educación y la salud mental, además de promover el desarrollo de redes de apoyo y la adopción de soluciones innovadoras para quienes enfrentan los desafíos asociados al trastorno.

¿Qué actividades en la CDMX ofrecerá el evento de TDHA?

De acuerdo con lo notificado por los organizadores del evento serán tres días la instalación de este proyecto en la Expo Reforma en el mes de febrero de 2026.

El evento ofrecerá diferentes actividades, las cuales fueron detalladas y dadas a conocer para aquellas personas que estén interesadas en este tema:

Conferencias magistrales con especialistas en diagnóstico, neurodesarrollo, salud mental, psicología y medicina.

Talleres prácticos para familias: organización de rutinas, hábitos saludables, sueño, alimentación, estructura diaria y comunicación positiva.

Módulos educativos para docentes: manejo de conducta, técnicas para mejorar atención e impulsividad, estrategias de aula, acompañamiento y ajustes pedagógicos.

Paneles multidisciplinarios sobre salud mental, comorbilidades frecuentes (ansiedad, depresión, trastornos del ánimo) y su relación con TDAH.

Sesiones de mindfulness, autorregulación y atención plena para todas las edades, como herramientas de bienestar emocional y concentración.

Foros de testimonios, experiencias reales, intercambio comunitario y visiones institucionales sobre diagnóstico, inclusión y neurodiversidad.

Actividades infantiles: juegos sensoriales, actividades motrices, ejercicios para memoria, atención y regulación emocional.

Conferencias sobre terapias, tratamientos, avances científicos y tecnologías modernas aplicadas al TDAH.

La exposición contará con diferentes eventos y actividades. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae.