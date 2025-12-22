Tren México-Toluca: estas son las pruebas que debe superar en el tramo de Observatorio a Santa Fe

Foto: Gobierno de México.

El Tren Interurbano México-Toluca se alista para extender sus operaciones hasta la terminal de Observatorio, y este lunes la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que “El Insurgente” inició las pruebas dinámicas y estáticas en su último tramo.

“Ya estamos realizando las pruebas dinámicas y estáticas del Tren El Insurgente en el tramo Santa Fe–Observatorio, para garantizar la seguridad y operatividad del sistema. Seguimos avanzando hacia su puesta en operación", señaló la dependencia del gobierno federal.

La SICT inició el periodo de pruebas dinámicas y estáticas con el objetivo de abrir al público a finales de enero. (X/SICTmx)

Estas son las pruebas que debe pasar el tren México-Toluca antes de operar hasta Observatorio

Antes de recibir la autorización para operar comercialmente, los trenes, como El Insurgente, deben superar un riguroso proceso de validación que incluye pruebas estáticas, dinámicas y de operación simulada.

Estas etapas verifican sistemas eléctricos, mecánicos y de seguridad mientras el tren permanece inmóvil, además de su desempeño en movimiento bajo condiciones reales y extremas.

Los recorridos por túneles y curvas pronunciadas forman parte de los análisis que permiten medir el comportamiento del tren ante desafíos específicos.

Solo tras superar satisfactoriamente cada ensayo, el vehículo podrá circular comercialmente.

Durante la fase previa a la entrada en funcionamiento, el tren circula sin pasajeros, lo que permite comprobar su rendimiento en escenarios reales sin afectar la seguridad de los usuarios.

Reportan el inicio de pruebas del Tren Interurbano México-Toluca en Observatorio (X/ @SntVTC)

Así se confirma que se cumplen —y se superan— los estándares más estrictos requeridos en el sector ferroviario, consolidando la confianza en esta forma de movilidad.

En su última supervisión a las obras de El Insurgente, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que este medio de transporte operará al 100% una vez que se hayan superado las pruebas necesarias.

Aunque se esperaba que estuviera listo en diciembre de 2025, el gobierno federal expuso la necesidad de cumplir con todas las fases de prueba para asegurar su correcto funcionamiento.

Además del Tren Interurbano, el gobierno de la Ciudad de México reinició en noviembre pasado la operación de la Línea 1 del Metro hasta la terminal de Observatorio.

De esta forma, Observatorio se convertirá en uno de los nodos de movilidad más importantes del poniente de la Ciudad de México.

La ocnstrucción de este tren inció durante la administración de Enrique Peña Nieto, pero fue hasta el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cuando se inaguró de manera provisional en dos etapas: la primera de ellas en el tramo que corresponde al Valle de Toluca y la segunda hasta Santa Fe.

Estas son todas las estaciones del Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”

1. Zinacantepec

2. Toluca Centro

3. Metepec

4. Lerma

5. Santa Fe

6. Vasco de Quiroga

7. Observatorio

Actualmente, las estaciones desde Zinacantepec hasta Santa Fe están operativas.

Vasco de Quiroga y Observatorio se encuentran en fase de pruebas y se prevé que inicien operaciones a finales de enero de 2026.