Los mejores memes que dejó la reconciliación de Bad Bunny y J Balvin en México

Los mejores memes que dejó la reconciliación de Bad Bunny y J Balvin. (Captura de pantalla/Redes sociales)

La noche del 21 de diciembre en el Estadio GNP de la Ciudad de México no solo marcó el cierre de la gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour” de Bad Bunny, sino también el escenario de la esperada reconciliación pública con J Balvin tras varios años de distanciamiento.

Lo que sucedió en el escenario desató una reacción inmediata en redes sociales, donde la noticia se convirtió en tendencia y los memes reflejaron el impacto cultural y emocional del momento para los fans.

El reencuentro en el escenario

Durante la última fecha en la capital mexicana, el público no solo presenció interpretaciones en vivo de los temas más populares de Bad Bunny, sino que fue testigo de una sorpresa reservada únicamente para esa noche.

Bad Bunny y J Balvin se reconcilian en CDMX. (Instagram: J Balvin)

Mientras los asistentes coreaban éxitos recientes, J Balvin apareció sorpresivamente en el escenario, desatando la ovación de los presentes. Ambos artistas interpretaron juntos varias canciones de su álbum conjunto “Oasis” de 2019, como “La Canción”, “Qué Pretendes”, “Si Tu Novio Te Deja Sola” y “I Like It”.

Entre los temas, intercambiaron palabras de admiración y respeto. “Somos los hombres que estamos dando la cara, representando los latinos donde vayamos y te deseo lo mejor”, expresó J Balvin ante el público.

Benito Antonio Martínez Ocasio —nombre real de Bad Bunny— le respondió: “Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho, que te quiero mucho y que igual en algún momento falté en algo, ya yo me disculpé hace mucho tiempo”.

Ambos confirmaron que la reconciliación se dio semanas antes tras una conversación privada, y eligieron la Ciudad de México como el lugar para compartir públicamente la noticia.

Bad Bunny y J Balvin se reconcilian en CDMX. (Redes sociales)

“La gente no sabe, nosotros tuvimos una conversación hace varias semanas, pero estábamos esperando el momento perfecto para compartir en tarima, y qué bueno que fue aquí en México, Colombia, México, Puerto Rico”, declaró el puertorriqueño.

El momento se selló con un abrazo. J Balvin subió al escenario con una chamarra que llevaba escrita la palabra “México” y una imagen de la Virgen de Guadalupe, mientras la bandera de Puerto Rico se mostraba de fondo, realzando el simbolismo latinoamericano de la velada.

La reacción en redes

Al poco tiempo, las reacciones comenzaron a multiplicarse en redes sociales. Las etiquetas y nombres como Bad Bunny, J Balvin, Benito, se convirtieron en tendencia nacional en X (antes Twitter).

(Captura de pantalla)

Millones de fans replicaron mensajes de asombro, alegría y, sobre todo, envidia por no haber estado presentes.

El reencuentro fue calificado por los internautas como un evento “histórico”, y muchos usuarios equipararon entre risas el abrazo entre ambos con símbolos patrios mexicanos y referencias a la historia nacional, como el “abrazo de Acatempan”.

Al igual que durante otros conciertos de la gira, los asistentes manifestaron orgullo porque México fue el país elegido para hacer pública la reconciliación: “La reconciliación de Bad Bunny y J Balvin en México es la magia de la Navidad”, fueron algunos mensajes más populares en redes.

Los mejores memes

El impacto del concierto trascendió por la cantidad y creatividad de memes inspirados en el momento. Estos son los mejores

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)