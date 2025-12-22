“Ella sabía que yo existía”: Lucero Sánchez reacciona a documental de Emma Coronel sobre El Chapo

Emma Coronel habló de la infidelidad de El Chapo. (Captura de pantalla/Reuters/Redes sociales)

Lucero Sánchez, también conocida como “La Chapodiputada”, quien en su momento estuvo vinculada sentimentalmente a Joaquín “El Chapo” Guzmán, rompió el silencio y habló sobre las menciones que se hacen sobre su persona en el nuevo documental de Emma Coronel, esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa.

En el documental “Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks”, Emma Coronel aborda por primera vez ante las cámaras el impacto personal que supuso enterarse de las infidelidades de su esposo, especialmente se habla de Lucero Sánchez.

Apodada por la prensa como “La Chapodiputada”, Sánchez fue señalada durante el juicio en Nueva York contra Guzmán Loera como colaboradora del cártel y como pareja sentimental del capo. El especial muestra cómo, durante una de las audiencias, Sánchez compareció como testigo, presentó evidencias de su relación con Guzmán y dejó al descubierto la doble vida del narcotraficante frente a su esposa y la opinión pública.

REARCHIVAR - CORRIGIENDO IDENTIDAD. Lucero Guadalupe Sánchez López, novia del presunto capo mexicano de la droga Joaquín "El Chapo" Guzmán (al frente, 2.ª der.), testifica mientras la esposa de Guzmán, Emma Coronel (der.), observa desde la galería, mientras los abogados defensores de Guzmán, Anthony Nardozzi (izq.) y Eduardo Balarezo (centro), escuchan. Este boceto se presenta en la corte federal de Brooklyn, Nueva York, EE. UU., el 17 de enero de 2019. REUTERS/Jane Rosenberg. NO SE PERMITE LA REVENTA. NO SE PERMITE EL ARCHIVO.

Coronel narra que a lo largo de su matrimonio escuchó rumores persistentes sobre engaños de Guzmán. Según describe en el documental, Guzmán solía minimizar el alcance de estos comentarios y negaba los hechos ante ella, explicando que eran “chismes” y que la gente buscaba perjudicar su relación.

A pesar de las negativas, Coronel reconoce el sufrimiento al descubrir durante el juicio el alcance real de las relaciones extramaritales de su esposo. “Obviamente, sufriendo imaginarlo de que me estuvieran engañando, ¿quién no? Duele que no fui la única pareja en su vida; que tuvo (amantes) antes, después y cuando estuvo conmigo”, confesó Coronel en el documental.

La respuesta de Lucero Sánchez

Tras la difusión del documental, Lucero Sánchez dio su versión en una entrevista con el periodista Luis Chaparro, donde expresó su descontento ante la forma en que su nombre se sigue utilizando en producciones y medios de comunicación.

La diputada mexicana ha sido ligada sentimentalmente con El Chapo Guzman. (Foto: Especial)

Aunque consideró injusto que se use su nombre para alimentar el morbo o aumentar la audiencia, la exdiputada contó al conductor de Pie de Nota algunos detalles de su relación con el capo de las drogas, al paso que desmintió algunas afirmaciones hechas en el documental.

La exlegisladora subrayó que nunca tuvo una relación personal directa con Emma Coronel, pero la contradijo al afirmar que ambas sabían de la existencia de la otra por el entorno en el que se movían.

“Yo nunca la conocí personalmente. Lo que sí quiero decir es que sabíamos todas unas de las otras. Yo sabía que ella existía, tanto como ella sabía que yo existía. Eso no es ningún secreto. Muchas sabíamos que existían porque se mencionaban dentro del círculo pequeño en el que nos desenvolvíamos”, puntualizó.

Durante la conversación, Lucero Sánchez manifestó su rechazo a la etiqueta de ser quien “rompió” la relación entre Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán, al tiempo que afirmó que fue con ella con quien realmente tuvo lo más parecido a un hogar.

Lucero Guadalupe Sánchez López, expareja de El Chapo. (Foto de HO / Distrito Este de Nueva York / AFP))

“No se puede romper algo que ni siquiera existe, ¿me entiendes? Porque él no era un hombre estable, no era una persona que dijeras: ‘Tengo un hogar’. Yo creo que lo más cercano a un hogar que tuvo lo tuvo en los últimos años y yo creo que lo más cercano fue conmigo, se puede decir”, expresó Sánchez. Añadió que “yo no rompí absolutamente nada en esta relación, ¿me entiendes?”.

En su testimonio, Sánchez reiteró que nunca buscó una confrontación con Coronel y que cada una tenía claro el lugar que ocupaba. Describió su propio rol como parte del círculo laboral y personal de Guzmán, y remarcó que su historia va mucho más allá del mote mediático que se le ha impuesto.

El Chapo la secuestró

Lucero Sánchez relató en entrevista con Luis Chaparro que su vínculo inicial con Joaquín “El Chapo” Guzmán estuvo marcado por la falta de voluntad y la vulnerabilidad. Según su testimonio, fue contratada como estilista para asistir a una fiesta en la sierra, donde conoció por primera vez al líder del Cártel de Sinaloa sin saber realmente quién era.

En ese entorno, narra que tras rechazar acercamientos y convivencias con Guzmán, comenzaron a establecerse dinámicas de encierro y control.

Afirma que su relación con El Chapo fue impuesta. REUTERS/Edgard Garrido/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA

Lucero describe que su trabajo, planeado para unos días, terminó extendiéndose durante semanas porque las personas que la trasladaron al evento dejaron de responder y comenzó a recibir excusas y obstáculos para salir de la zona.

La situación se tornó aún más grave cuando, inesperadamente, llevaron a su hijo pequeño al mismo rancho, sin que ella lo solicitara ni fuera informada, con el objetivo de vulnerarla.

Durante ese periodo Lucero vivió bajo la vigilancia constante de personas armadas y bajo directrices de Guzmán. Señala que no se sintió libre para abandonar el lugar y que sus intentos de escapar se vieron frustrados por amenazas y presiones.

En su relato, expresa que nunca tomó la decisión de iniciar una relación sentimental con “El Chapo”, sino que el entorno fue imponiendo una convivencia forzada. Además, narró que fue víctima de violencia física por parte de Guzmán y que la relación estuvo marcada por el control y la manipulación, incluyendo el uso de regalos para espiar sus movimientos.

En la entrevista, Lucero rechaza cualquier idea de romance voluntario o consentimiento en su vínculo con Guzmán. Subraya que las circunstancias de aislamiento, violencia, vigilancia y miedo marcaron su experiencia desde el principio y condicionaron todo el desarrollo posterior de su historia.