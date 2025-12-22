¿Cómo valora Sheinbaum la paridad de género frente a la “Ley Esposa”?

La presidenta llamó a analizar este tipo de reformas con cautela y responsabilidad política. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La discusión sobre la llamada “Ley Esposa” llegó al centro del debate político nacional luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresara su rechazo a este tipo de reformas, al considerar que no son necesarias para garantizar la paridad de género y que, incluso, podrían responder a intereses ajenos al objetivo de la igualdad política.

La iniciativa, aprobada ya en un congreso local y analizada en otros estados, ha abierto un frente de confrontación entre partidos y gobiernos estatales.

¿Qué opina Claudia Sheinbaum?

Durante su conferencia matutina del lunes 22 de diciembre, la presidenta sostuvo que la paridad de género ya está contemplada en los acuerdos del Instituto Nacional Electoral (INE), los cuales obligan a los partidos políticos a postular 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres en las candidaturas.

Algunos partidos argumentan que estas disposiciones podrían limitar la libertad de elección ciudadana Crédito: Youtube: Claudia Sheinbaum

Señaló que este esquema ha permitido un mayor acceso de mujeres a cargos de elección popular, incluidas las gubernaturas.

Sheinbaum consideró innecesario legislar una alternancia obligatoria hombre-mujer, al advertir que este tipo de disposiciones puede generar dudas sobre su constitucionalidad y limitar la participación política bajo criterios que no necesariamente fortalecen la paridad en el fondo.

¿De qué trata la llamada “Ley Esposa”?

La llamada “Ley Esposa” es una iniciativa presentada inicialmente en el Congreso de San Luis Potosí, que propone reformas a la Constitución local y a la legislación electoral con el argumento de garantizar la paridad de género en la elección de la gubernatura y otros cargos.

Sus puntos centrales son:

Obligar a los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes a postular únicamente mujeres a la gubernatura en el proceso electoral de 2027.

Establecer, a partir de procesos posteriores, un esquema de alternancia de género en la postulación de candidaturas.

Incorporar reglas específicas de paridad en la legislación electoral local, ante la ausencia de una regulación directa para gubernaturas.

Reducir la brecha histórica de desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso al Poder Ejecutivo estatal.

La iniciativa busca garantizar la paridad de género en la elección de gubernaturas y otros cargos. Crédito: Infobae

Estados donde se ha aprobado o discutido

San Luis Potosí es, hasta ahora, el único estado que ya aprobó la reforma, por lo que en 2027 sólo mujeres podrán competir por la gubernatura.

La iniciativa ha sido políticamente vinculada con la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo.

En Hidalgo, una propuesta similar que contemplaba una gubernatura exclusiva para mujeres fue congelada para evitar impugnaciones legales.

La iniciativa en San Luis Potosí ha sido vinculada políticamente con la senadora Ruth González. Crédito: Ruth González

En Nuevo León, el Congreso local analiza una reforma en materia de paridad que podría aplicarse en el proceso electoral de 2027, también en medio de señalamientos por posibles beneficios políticos indirectos.

La oposición y las críticas a la reforma

La reforma ha generado un rechazo abierto desde la dirigencia nacional de Morena, que anunció la preparación de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El partido argumenta que la llamada “Ley Esposa” podría fomentar el nepotismo electoral y restringir el derecho ciudadano a elegir libremente.

La dirigencia nacional de Morena prepara acciones legales ante la Suprema Corte. | Diputadas y DIputados de Morena de la Ciudad de México

Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, aseguró que aunque la reforma constitucional contra el nepotismo entrará en vigor en 2030, el partido decidió aplicar ese criterio desde la próxima elección.

En la misma línea, Sheinbaum advirtió que este tipo de iniciativas deben analizarse con cautela, al considerar que no siempre garantizan la paridad y pueden tener consecuencias legales y políticas de fondo.