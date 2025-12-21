Metro CDMX: ¿Cuál es el horario del STC este 24 y 25 de diciembre 2025?

Este 12 de diciembre se realizarán los festejos por el Día de la Virgen de Guadalupe Crédito: Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) anunció que modificará su horario para el 24 de diciembre, así como para el 25, así que pidieron a los usuarios tomar precauciones ante la modificación de la operación de las 12 líneas del Metro de la Ciudad de México.

A través de redes sociales, Adrián Rubalcava, director general del STC, explicó cómo estará operando el servicio del Metro CDMX para la noche del 24 de diciembre, esto por los festejos de Nochebuena. Pero también agregó que estas modificaciones aplicarán para el Año Nuevo.

El servicio del miércoles 24 de diciembre comenzará a las 05:00 horas, es decir operará de manera regular en las primeras horas del día; sin embargo, el STC Metro concluirá operaciones antes de la medianoche, por lo que los trenes dejarán de pasar más temprano.

¿A qué hora cierra el Metro CDMX el 24 de diciembre?

El servicio concluirá a las 23:00 horas del 24 de diciembre (Luz Coello/ Infobae México)

De acuerdo con el STC Metro, el servicio concluirá a las 23:00 horas, es decir una hora antes de su operación regular, por lo que la última salida de trenes será a las 22:30 hrs desde cada terminal de las 12 líneas. Así que los usuarios tendrán que considerar estas modificaciones para sus traslados.

Inicio del servicio: 05:00 hrs

Cierre del servicio: 23:00 hrs

Última corrida: 22:30 hrs

Horario del Metro CDMX el 25 de diciembre

Por su parte, el jueves 25 de diciembre se aplicará el horario de día festivo, de modo que la operación iniciará a las 07:00 hrs y concluirá a la medianoche. A diferencia del 24 de diciembre que el horario abrirá más temprano, para el día de Navidad el servicio empezará dos horas más tarde, por lo que la primera corrida de trenes empezará a circular poco antes de las 07:00 horas

Inicio de servicio: 07:00 hrs

Cierre del servicio: 24:00 hrs

Estos mismos horarios también se replicarán durante el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, lo que permitirá a los usuarios anticipar y planificar sus traslados en las últimas y primeras horas del año.

Este será el horario del Metro CDMX para Navidad y Año Nuevo (X/ @MetroCDMX)

Tarifa del Metro CDMX para 2026

La tarifa del Metro de la Ciudad de México permanecerá en cinco pesos ($5.00) por viaje durante 2026, según anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en una conferencia de prensa celebrada en Magdalena Mixihuca.

Brugada subrayó que mantener el precio actual responde a una política social orientada a proteger el ingreso de los usuarios y reducir desigualdades, a pesar de los costos reales y las mejoras en la infraestructura.

“No vamos a aumentar la tarifa del Metro, eso es muy importante porque sabemos que aumentar la tarifa del Metro es darle un golpe al estómago del pueblo”, expuso.