Hombre murió en Apizaco por disparos de arma de fuego, la fiscalía lo investiga como homicidio calificado

La Policía de Investigación y peritos del INCIFO acudieron al lugar tras el reporte de un homicidio en Apizaco, Tlaxcala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras recibir un reporte al número de emergencias, 911, elementos de la Policía de Investigación y Peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) acudieron al lugar de los hechos.

En la llamada, informaron a las autoridades que una persona del sexo masculino había resultado lesionada por impactos de arma de fuego y que posteriormente perdió la vida, por lo que realizaron el levantamiento del cuerpo y se llevaron a cabo las primeras indagatorias.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tlaxcala, los hechos ocurrieron alrededor de las 02:00 horas de la mañana del 20 de diciembre en el municipio de Apizaco.

La policía municipal de Baja California cuenta con un equipo especializado en seguridad fronteriza . (SSPCM)

Las indagatorias tras el homicidio

Según informó El Sol de Tlaxcala, el hecho generó una amplia movilización de corporaciones de seguridad pública y activó una carpeta de investigación por homicidio calificado en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

De acuerdo con el reporte presentado por la misma fuente, el incidente ocurrió hacia las 10:10 horas, a un costado del Parque Cuauhtémoc. Al lugar acudieron elementos de la Policía de Investigación, peritos del Incifo y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales al momento de su llegada.

El personal de Incifo identificó una lesión causada por disparo en la zona de la escápula izquierda del fallecido y realizó el levantamiento del cuerpo, mientras que los peritos recolectaron balística y otros indicios en el lugar.

Policía y Guardia Nacional en operativos y escenas del crimen en México. (Cuartoscuro)

Sobre los presuntos responsables del delito

Según reveló El Sol de Tlaxcala, los presuntos responsables se dieron a la fuga en una motocicleta, cuyas primeras descripciones indican color azul o blanco y cascos en tonos azul, amarillo y verde, en dirección a la zona de Santa Úrsula Zimatepec, Yauhquemehcan, también conocida como “La Maquinita”.

El Sol de Tlaxcala detalló que, en una llamada posterior al 911, un testigo señaló que el ataque podría estar relacionado con un presunto asalto, pues observó a dos sujetos que despojaban al hombre de una mochila antes de que se escuchara la detonación, así como la huída de los agresores en motocicleta.

Sin embargo, la FGJE comunicó que el móvil del crimen aún no se ha confirmado y que la hipótesis del asalto permanece bajo análisis.

De acuerdo con el reporte oficial divulgado por la FGJE, se abrió una investigación ministerial para determinar la mecánica de los hechos y establecer la identidad de los responsables.

La dependencia señaló que las diligencias continúan y que la línea del asalto será confirmada o descartada conforme se obtengan más elementos de prueba.