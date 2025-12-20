Violeta Isfel sorprende al confesar su menopausia a los 40 y el motivo médico que la desencadenó

Surge nueva acusación contra Violeta Isfel: "Le pedí una foto, se dio la vuelta y me ignoró". (Instagram)

La actriz mexicana Violeta Isfel compartió recientemente ante los medios que se encuentra experimentando la menopausia a los 40 años, una situación poco frecuente en mujeres de su edad.

Su caso se debe, según explicó, a una intervención quirúrgica que cambió el curso típico del proceso hormonal femenino. La revelación ha generado interés y abrió la conversación sobre los factores que pueden acelerar la llegada de esta etapa.

“Ya estoy menopáusica”: la experiencia de Violeta Isfel

Durante un encuentro reciente con la prensa, Violeta Isfel explicó: “Ya estoy menopáusica y la verdad es que me habían contado unas historias muy fuertes, terribles y la verdad es que no está siendo el caso”.

(IG: @violetaisfel)

La actriz indicó que su llegada temprana a la menopausia se debió a la extirpación de un órgano femenino. “Ya tengo 40, al quitar un órgano en lugar de que llegara la peri y luego la menopausia, a mí me llegó de golpe, pero puede pasar que aunque te quiten el útero pueda llegar la perimenopausia y luego la menopausia”, expresó Isfel ante los reporteros.

Sobre su experiencia, destacó que la etapa no le resultó traumática: “He tenido una menopausia buena onda”, puntualizó, aclarando que su vivencia ha sido positiva gracias a la atención médica y la asesoría profesional.

La actriz agradeció el acompañamiento de especialistas en su proceso. “Voy de la mano de mi ginecóloga, de la mano de la fisioterapeuta, de la mano de mi maestro de danza, en conjunto alimenticio la verdad es que voy super bien, gracias a suplementos vitamínicos que ayudan a que mi estrógeno se genere de manera natural, un ejercicio moderado”, afirmó la actriz según declaraciones recogidas por Infobae.

(Foto: Instagram/@violetaisfel)

¿Qué es la menopausia y a qué edad suele presentarse?

De acuerdo con información suministrada por la agencia HealthDay News, la menopausia es la etapa en que cesa de forma definitiva la menstruación y pone fin a la fertilidad femenina. El proceso suele comenzar, en promedio, a los 51 años, reporta la Clínica Mayo.

Existen casos donde el proceso se adelanta, conocidos como menopausia precoz (entre 40 y 45 años) o prematura (cuando aparece antes de los 40 años).

Según la Oficina de Salud de la Mujer, la extracción de los ovarios o el útero, así como ciertos tratamientos médicos, puede desencadenar cambios hormonales que modifican el ciclo esperado, tal como lo explicó Isfel.

Esta transición suele estar acompañada de síntomas físicos y emocionales causados por la baja de estrógeno, entre ellos sofocos, insomnio y cambios de humor, aunque cada paciente vive la experiencia de manera distinta.

En las últimas dos décadas, las recomendaciones sobre tratamiento hormonal han cambiado para priorizar el bienestar de la mujer y minimizar riesgos, según detalla HealthDay News.

A diferencia de lo que pensaba antes de su diagnóstico, Violeta Isfel reiteró que su proceso ha sido positivo y motivó a otras mujeres a buscar respaldo profesional en cada etapa, adaptando el tratamiento a su realidad personal y fisiológica.