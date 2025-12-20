México

Perrito se vuelve viral al robarle su suéter a otro que se encontraba en su casa

La inesperada travesura quedó registrada por una cámara de seguridad

La escena, registrada mientras dos animales jugaban separados por una reja, provocó una ola de comentarios en redes sociales. (Foto: Redes Sociales)

En redes sociales, los videos protagonizados por animales suelen convertirse en tendencia por su capacidad de mezclar ternura y humor. Esta vez, el protagonista fue un perrito callejero que sorprendió a miles de internautas al robarle el suéter a un lomito doméstico mientras jugaban a través de una reja.

La escena, captada por una cámara de seguridad, dura menos de un minuto y muestra cómo la picardía de un perro transformó un momento cotidiano en un fenómeno viral.

El “tierno ladrón de cuatro patitas” rápidamente acumuló miles de interacciones y comentarios, consolidándose como uno de los clips más compartidos de la semana.

El momento del “robo” captado en video

El video inicia con dos perros jugando amistosamente, separados por una reja. Entre mordiscos juguetones y brincos, el lomito de casa parece disfrutar de la compañía inesperada. Sin embargo, el perrito callejero tenía un plan distinto: morder el suéter de su compañero y jalarlo con fuerza.

Tras unos segundos de insistencia, logra arrancar la prenda y huye felizmente con ella, dando brincos de alegría mientras se aleja de la escena.

El video del can, despojando al otro de su suéter, desató una ola de cometarios humorísticos refrentes a la temporada decembrina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perro doméstico, sorprendido, se queda inmóvil mirando cómo su nuevo amigo se marcha con su abrigo. La secuencia, simple pero inesperada, fue suficiente para conquistar a miles de usuarios en redes sociales.

Reacciones de los internautas

La grabación desató una ola de comentarios en tono humorístico y cariñoso. Algunos usuarios escribieron frases como: “Ya no se puede confiar en nadie”, mientras otros bautizaron al protagonista como el “perrito ladrón”.

Los perritos que se vuelven virales en Redes suelen generar una gran diversidad de reacciones. (Foto: Captura)

La mayoría coincidió en que más que un robo, se trató de un acto de picardía que refleja la inteligencia y espontaneidad de los animales. El contraste entre la sorpresa del perro de casa y la alegría del callejero convirtió la escena en un ejemplo perfecto de cómo los lomitos pueden generar momentos memorables sin proponérselo.

Un ladrón adorable que conquistó corazones

Aunque la situación fue descrita como un “acto de delincuencia perruna”, la reacción general fue de ternura. El perro callejero no sólo consiguió un suéter, también se ganó el corazón de miles de internautas que compartieron y comentaron el video.

Incluso en los escenarios más simples, los perros tienen la capacidad de generar alegría y conexión con millones de personas. (Dog Rescue and Adoption Kenilworth)

Este tipo de contenidos se vuelven virales porque combinan sorpresa, humor y empatía hacia los animales en situación de calle. En este caso, el “robo del suéter” se convirtió en un fenómeno que recuerda que incluso en los escenarios más simples, los perros tienen la capacidad de generar alegría y conexión con millones de personas.

