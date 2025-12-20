México

¿Cuáles son los beneficios adicionales de comer avena además de la pérdida de peso?

Conoce las características de este superalimento

Beneficios adicionales de consumir la
Beneficios adicionales de consumir la avena (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena se ha consolidado como uno de los alimentos más recomendados por especialistas en nutrición, no solo por su papel en la pérdida de peso, sino por los múltiples beneficios que aporta a la salud integral.

Su consumo regular se asocia con mejoras en el sistema cardiovascular, digestivo y metabólico, lo que la convierte en un básico dentro de una alimentación equilibrada.

De acuerdo con expertos en salud, la avena destaca por su alto contenido de fibra soluble, en especial los betaglucanos, compuestos que ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”.

Este efecto contribuye a mantener las arterias en buen estado y a disminuir el riesgo de padecimientos cardiovasculares, una de las principales causas de muerte en México y el mundo.

Control glucémico

Importancia de consumir avena en el desayuno Crédito: (Infobae México/FB)

Otro beneficio relevante de la avena radica en su impacto positivo sobre los niveles de glucosa en la sangre. Gracias a su digestión lenta, este cereal evita picos abruptos de azúcar, lo que favorece un mejor control glucémico.

Por esta razón, médicos y nutriólogos suelen recomendar su consumo a personas con diabetes tipo 2 o con riesgo de desarrollarla.

En el ámbito digestivo, la avena también cumple un papel importante. Su aporte de fibra contribuye a mejorar el tránsito intestinal y a prevenir el estreñimiento. Además, favorece la salud de la microbiota, conjunto de bacterias benéficas que influyen en el sistema inmunológico y en el estado general del organismo.

Da saciedad y energía

La avena, carbohidrato complejo, proporciona
La avena, carbohidrato complejo, proporciona energía de forma sostenida en el cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor energético de la avena constituye otro de sus puntos fuertes. Al tratarse de un carbohidrato complejo, proporciona energía de forma sostenida, lo que ayuda a mantener la concentración y el rendimiento físico durante varias horas. Por ello, especialistas recomiendan su consumo en el desayuno, especialmente en personas con jornadas largas o alta actividad física.

La avena también aporta vitaminas del complejo B, esenciales para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Estos nutrientes participan en la producción de energía y apoyan procesos relacionados con la memoria y el estado de ánimo. Asimismo, contiene minerales como magnesio, fósforo, hierro y zinc, necesarios para la salud ósea, muscular y celular.

En cuanto al sistema inmunológico, los betaglucanos presentes en la avena fortalecen las defensas del cuerpo, lo que ayuda a responder de mejor manera ante infecciones comunes. Este beneficio resulta especialmente relevante en temporadas de frío o en contextos de mayor exposición a enfermedades respiratorias.

Además de su consumo alimenticio, la avena también se reconoce por sus propiedades calmantes para la piel. Diversos productos dermatológicos la incluyen como ingrediente para aliviar irritaciones, resequedad o inflamaciones, lo que refuerza su imagen como un alimento y recurso natural con múltiples aplicaciones.

La avena aporta beneficios al corazón, la digestión, el sistema nervioso y las defensas, lo que la posiciona como un alimento integral y accesible.

Por ello, la avena va más allá de ser un aliado para el control del peso. Su perfil nutricional la convierte en un alimento completo, capaz de contribuir de forma significativa al bienestar general, siempre que forme parte de una dieta balanceada y hábitos de vida saludables.

