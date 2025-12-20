Angélica Vale causa polémica al mostrar anillo tras su divorcio de Otto Padrón: ¿reconciliación o nueva propuesta?

Angélica Vale causa polémica al mostrar anillo tras su divorcio de Otto Padrón. (Instragram)

A menos de un mes de haber confirmado su separación de Otto Padrón, la actriz Angélica Vale volvió a acaparar los reflectores tras una reciente sesión fotográfica para la revista Hola!, donde la protagonista de La fea más bella lució un anillo en la mano izquierda, detalle que ha desencadenado una ola de especulaciones sobre el destino de la joya que celebró sus 14 años de matrimonio.

¿Angélica Vale aún porta su anillo de bodas?

Angélica Vale presume cambio de look. (Instagram)

En la portada de Hola!, Angélica Vale aparece sonriente y segura, un reflejo de su nueva etapa personal. Sin embargo, los internautas y sitios de espectáculos no tardaron en notar un detalle inesperado: la actriz usó un anillo en su mano izquierda, el lugar donde usualmente se porta la sortija matrimonial.

De inmediato, comenzaron los rumores sobre si la joya sigue siendo la que Otto Padrón le dio al casarse, o si se trata de otro accesorio, una pieza simbólica, un nuevo anillo de compromiso o simplemente un elemento de moda.

El revuelo creció cuando se advirtió que la actriz no portó ningún anillo durante su programa de radio ni en las grabaciones de la nueva temporada de Juego de voces, información que corroboró Univisión Famosos.

La aparente contradicción encendió la pregunta: ¿Angélica Vale está enviando un mensaje sobre su divorcio o sólo es el resultado de una elección puntual para la portada? Hasta ahora, la actriz no ha confirmado ni desmentido la naturaleza ni el significado de la joya.

Separación y proceso: el fin de una relación de 14 años

Se desconoce si Angélica Vale ya firmó el documento. (Redes sociales)

El 18 de noviembre de este año, Angélica Vale oficializó su divorcio de Otto Padrón tras 14 años de matrimonio. La noticia llegó horas después de que el periodista Javier Ceriani informara que Padrón había presentado la demanda.

“Gracias por todo el cariño que me han expresado”, escribió la actriz al confirmar la separación, y pidió respeto por el proceso, aclarando que llevaban meses separados antes de iniciar el trámite.

Las causas exactas de la ruptura siguen sin confirmarse. Diversos reportes sugieren que la relación pudo haber terminado por una infidelidad, pero ni Angélica Vale ni Otto Padrón han ofrecido información oficial en ese sentido. La ex pareja ha optado por mantener los detalles en privado, aunque la atención mediática y los debates en redes persisten.

La importancia de los símbolos

(Captura de pantalla TikTok @angelicavaleoriginal)

El uso del anillo o los cambios en su presencia pública han llevado a los seguidores a analizar cada aparición de Angélica Vale en busca de nuevas pistas sobre su estado emocional tras el divorcio. Mientras algunos interpretan el gesto como nostalgia o una despedida pendiente, otros lo ven como una declaración de independencia y empoderamiento en un momento de cambio vital.

Para la actriz, el centro ha estado en proteger a sus hijos y mantener la paz familiar. “Lo más importante es su bienestar”, han señalado fuentes cercanas, enfatizando que la transición, aunque dolorosa, ha sido llevada con el máximo cuidado posible para los menores de la familia.

Con la controversia aún fresca, la vida sentimental de Angélica Vale parece estar, una vez más, bajo el ojo de la opinión pública. Por ahora, la pregunta sobre el anillo y su relación con la historia personal de la actriz sigue abierta, mientras la protagonista avanza en una etapa de renacimiento y autoafirmación.