México

Angélica Vale causa polémica al mostrar anillo tras su divorcio de Otto Padrón: ¿reconciliación o nueva propuesta?

La actriz sorprendió al lucir la joya en pleno proceso de separación, generando todo tipo de interpretaciones entre sus fans

Guardar
Angélica Vale causa polémica al
Angélica Vale causa polémica al mostrar anillo tras su divorcio de Otto Padrón. (Instragram)

A menos de un mes de haber confirmado su separación de Otto Padrón, la actriz Angélica Vale volvió a acaparar los reflectores tras una reciente sesión fotográfica para la revista Hola!, donde la protagonista de La fea más bella lució un anillo en la mano izquierda, detalle que ha desencadenado una ola de especulaciones sobre el destino de la joya que celebró sus 14 años de matrimonio.

¿Angélica Vale aún porta su anillo de bodas?

Angélica Vale presume cambio de
Angélica Vale presume cambio de look. (Instagram)

En la portada de Hola!, Angélica Vale aparece sonriente y segura, un reflejo de su nueva etapa personal. Sin embargo, los internautas y sitios de espectáculos no tardaron en notar un detalle inesperado: la actriz usó un anillo en su mano izquierda, el lugar donde usualmente se porta la sortija matrimonial.

De inmediato, comenzaron los rumores sobre si la joya sigue siendo la que Otto Padrón le dio al casarse, o si se trata de otro accesorio, una pieza simbólica, un nuevo anillo de compromiso o simplemente un elemento de moda.

El revuelo creció cuando se advirtió que la actriz no portó ningún anillo durante su programa de radio ni en las grabaciones de la nueva temporada de Juego de voces, información que corroboró Univisión Famosos.

La aparente contradicción encendió la pregunta: ¿Angélica Vale está enviando un mensaje sobre su divorcio o sólo es el resultado de una elección puntual para la portada? Hasta ahora, la actriz no ha confirmado ni desmentido la naturaleza ni el significado de la joya.

Separación y proceso: el fin de una relación de 14 años

Se desconoce si Angélica Vale
Se desconoce si Angélica Vale ya firmó el documento. (Redes sociales)

El 18 de noviembre de este año, Angélica Vale oficializó su divorcio de Otto Padrón tras 14 años de matrimonio. La noticia llegó horas después de que el periodista Javier Ceriani informara que Padrón había presentado la demanda.

“Gracias por todo el cariño que me han expresado”, escribió la actriz al confirmar la separación, y pidió respeto por el proceso, aclarando que llevaban meses separados antes de iniciar el trámite.

Las causas exactas de la ruptura siguen sin confirmarse. Diversos reportes sugieren que la relación pudo haber terminado por una infidelidad, pero ni Angélica Vale ni Otto Padrón han ofrecido información oficial en ese sentido. La ex pareja ha optado por mantener los detalles en privado, aunque la atención mediática y los debates en redes persisten.

La importancia de los símbolos

(Captura de pantalla TikTok @angelicavaleoriginal)
(Captura de pantalla TikTok @angelicavaleoriginal)

El uso del anillo o los cambios en su presencia pública han llevado a los seguidores a analizar cada aparición de Angélica Vale en busca de nuevas pistas sobre su estado emocional tras el divorcio. Mientras algunos interpretan el gesto como nostalgia o una despedida pendiente, otros lo ven como una declaración de independencia y empoderamiento en un momento de cambio vital.

Para la actriz, el centro ha estado en proteger a sus hijos y mantener la paz familiar. “Lo más importante es su bienestar”, han señalado fuentes cercanas, enfatizando que la transición, aunque dolorosa, ha sido llevada con el máximo cuidado posible para los menores de la familia.

Con la controversia aún fresca, la vida sentimental de Angélica Vale parece estar, una vez más, bajo el ojo de la opinión pública. Por ahora, la pregunta sobre el anillo y su relación con la historia personal de la actriz sigue abierta, mientras la protagonista avanza en una etapa de renacimiento y autoafirmación.

Temas Relacionados

Angélica ValeOtto PadrónDivorcioAnillo de Bodasredes socialesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Christian Nodal y Ángela Aguilar apoyaron en video a Kunno en la final de LEBEH, pero la victoria fue para otros

La competencia del programa Hoy cerró con mensajes emotivos

Christian Nodal y Ángela Aguilar

Caso Nilda Perales, la mujer de 84 años que fue sedada y abandonada en carretera de Tamaulipas

La mujer, de 84 años y originaria de Texas, fue encontrada inconsciente y con signos de hipotermia en una carretera de Tamaulipas

Caso Nilda Perales, la mujer

Tras larga búsqueda, especialistas de la UNAM hallan en Querétaro población de ajolote en peligro de extinción

Los especialistas hallaron cerca de 50 ejemplares de ajolote del Altiplano en un lago artificial privado en Amealco de Bonfil

Tras larga búsqueda, especialistas de

Carlos Bonavides quiere volver con su ex, busca el perdón tras confesar infidelidad: “Soy tolerante”

El actor reconoció haber fallado a Yodi Marcos, con quien sigue conviviendo por el bien de su hijo

Carlos Bonavides quiere volver con

Popocatépetl registró 18 exhalaciones este 20 de diciembre

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, el estado del Popocatépetl es de principal preocupación para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl registró 18 exhalaciones este
MÁS NOTICIAS

NARCO

Narcomantas para el CJNG en

Narcomantas para el CJNG en Villaflores, Chiapas: Cártel de Sinaloa cuelga nuevos mensajes para sus rivales

Capturan a la banda “Los Keos” por narcomenudeo y robar a visitantes en el Centro Histórico de Puebla

Cuatro balaceras en menos de 24 horas sacuden distintos puntos de Tijuana, Baja California

Piratería y narcotráfico en México, la unión que permite traficar droga, extorsionar y robar buques

Atacan con explosivos a policías de Zacatecas, acusan represalia tras neutralización de 7 civiles armados

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal y Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar apoyaron en video a Kunno en la final de LEBEH, pero la victoria fue para otros

Carlos Bonavides quiere volver con su ex, busca el perdón tras confesar infidelidad: “Soy tolerante”

Kunno se niega a hablar sobre la polémica de la violinista de Nodal y Ángela Aguilar, aseguran que se hartó del tema

Natanael Cano organiza excéntrica posada en donde rifó automóviles último modelo: así fue la lujosa velada

Montserrat Oliver comparte detalles del difícil momento que vive Yolanda Andrade: “No se siente bien”

DEPORTES

Guadalajara avanza en su preparación

Guadalajara avanza en su preparación rumbo al Mundial 2026 con la apertura de su Centro de Voluntarios

Claudio Castagnoli, Atlantis Jr. y Xelhua brillan en Dream Match del CMLL

Blue Demon Jr. marca distancia del Hijo del Santo y redefine su despedida de la lucha libre

Jake Paul reta a Canelo Álvarez pese a sufrir fractura de mandíbula tras pelea con Anthony Joshua

Isaac Brizuela no continuará en Chivas tras más de una década en el club