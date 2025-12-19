México

She Lea Thole se corona como ganador de la segunda temporada de Acaronada: El Desafío

Este concurso ha ganado relevancia gracias a su estilo que fusiona arte drag con una perspectiva creativa y ecológica

Guardar
Foto: (Captura de pantalla)
Foto: (Captura de pantalla)

La segunda temporada de Acaronada: El Desafío llegó a su fin con un episodio cargado de emoción, creatividad y diversidad artística, en el que She Lea Thole se coronó como ganador del reality drag. El capítulo final reunió a las finalistas Luz y Fer, She Lea Thole, Akasha Mentoh y La Suripanta del Pueblo, quienes demostraron por qué lograron llegar hasta esta última etapa de la competencia.

El episodio comenzó con la sorpresiva entrada de Tanahiry La Falsa, quien anunció que este sería el último encuentro del programa. El desafío final llevó por nombre “Acartonada, hechizada y reciclada 2”, una prueba que retó a las participantes a construir un vestuario a base de cartón y materiales reciclados para presentarlo en la pasarela principal. Además, cada draga debía ofrecer un show especial que reflejara su esencia artística y su identidad dentro del drag.

El reality llegó al final
El reality llegó al final de su segunda temporada. Foto: (Acartonada El Desafío / Ig)

El jurado invitado estuvo conformado por Paper Cut y Santana Fake, quienes se sumaron a la jueza permanente Salvia Black para evaluar tanto la pasarela como las presentaciones escénicas. Tras la participación de las drags eliminadas, las finalistas tomaron el escenario una a una con números que reflejaron estilos y discursos muy distintos.

La Suripanta del Pueblo presentó un show inspirado en la música de salón del siglo XX, reinterpretada desde una perspectiva popular y barrial, conectando tradición y crítica social. Luz y Fer, por su parte, ofreció una presentación intensa en la que fusionó su arte drag de estética demoníaca con una faceta más sensible y emocional, mostrando vulnerabilidad y fuerza a la vez.

She Lea Thole destacó con un performance lleno de color y energía, en el que presentó su propuesta como drag king desde la alegría, la exploración de género y la constante ruptura de límites, incluso los propios. Su show fue celebrado por su autenticidad y por visibilizar una expresión drag que desafía las normas tradicionales. Finalmente, Akasha Mentoh cerró con una presentación cargada de sensualidad y empoderamiento, enfrentando las críticas externas con seguridad y presencia escénica.

She Lea Thole agradeció la
She Lea Thole agradeció la atención de los jueces. Foto: (Captura de pantalla)

Tras los shows, cada finalista desfiló en la pasarela con sus vestuarios elaborados a partir del reciclaje y el arte puro, demostrando ingenio, técnica y discurso visual. Luego de las críticas del jurado, She Lea Thole y La Suripanta del Pueblo obtuvieron las mejores puntuaciones, lo que las llevó a enfrentarse en el lip sync final para definir a la ganadora.

Después de una intensa batalla escénica, los jueces determinaron que la Acartonada de esta segunda temporada fuera She Lea Thole, quien recibió la corona entre aplausos y emoción. Al agradecer, expresó: “Muchas gracias por la oportunidad, esta corona no es solo mía, es de mi casa, de Casa OQ, que sin ellos no hubiera llegado aquí, ni hubiera estado acá”, reconociendo el apoyo de su comunidad y celebrando el espacio que el reality brindó para mostrar su arte como drag king.

Con este triunfo, She Lea Thole consolida su lugar como una de las propuestas más innovadoras y representativas de la escena drag actual.

Temas Relacionados

Acartonada: el desafíoDrag QueenLGBT+mexico-entretenimiento

Más Noticias

Christian Nodal y las mujeres con las que ha sido vinculado desde su matrimonio con Ángela Aguilar

Rumores recientes sobre una posible relación con una violinista de su grupo se suman a la lista de escándalos que han mantenido la atención sobre el matrimonio

Christian Nodal y las mujeres

Recapturan a “Delta 1″, líder de Los Deltas y tercero al mando del CJNG

Autoridades federales detuvieron en Zapopan a Armando “G”, jefe de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación

Recapturan a “Delta 1″, líder

Demanda de Nodal contra Cazzu ya fue admitida por juez: la cantante será notificada en 2026

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco evitó explicar los motivos concretos por los que se aceptó el caso en México pese a que ella reside en Argentina

Demanda de Nodal contra Cazzu

¿Los días pasan más rápido en diciembre? Esto explica la ciencia

La temporada navideña suele alterar la percepción del paso del tiempo, aunque podría existir una explicación psicológica detrás de ello

¿Los días pasan más rápido

Necaxa presenta a Aquiles Zamora, su primer refuerzo para el Clausura 2026

El equipo presentó al atacante venezolano como parte de un plan que busca consolidar una base de jugadores jóvenes para el Clausura 2026

Necaxa presenta a Aquiles Zamora,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Recapturan a “Delta 1″, líder

Recapturan a “Delta 1″, líder de Los Deltas y tercero al mando del CJNG

Detienen a tres hombres ligados a un líder criminal en Baja California: grabaron un video para

El problema del fentanilo en México no es uno de “buenos contra malos”, asegura investigador

FGR asegura que actúa apegada al debido proceso en el caso de Raúl Rocha Cantú

“El Guacho”, yerno de “El Mencho”, es la personificación de la arrogancia de los cárteles, según autoridades de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal y las mujeres

Christian Nodal y las mujeres con las que ha sido vinculado desde su matrimonio con Ángela Aguilar

Demanda de Nodal contra Cazzu ya fue admitida por juez: la cantante será notificada en 2026

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 19 de diciembre

Mayte Lascurain de Pandora confiesa que no se casó con el hombre que la amaba por estar enamorada de Mijares

Estos son todos los artistas invitados al concierto de ‘Mercurio and Friends’ en CDMX

DEPORTES

Necaxa presenta a Aquiles Zamora,

Necaxa presenta a Aquiles Zamora, su primer refuerzo para el Clausura 2026

Turco Mohamed dará entrevista a TUDN tras pelea con David Faitelson y exigir su despido

Eddy Reynoso opina sobre la próxima cara del boxeo mexicano cuando Canelo se retire: “Seguir trabajando”

Cruz Azul se despide de manera oficial de Ángel Sepúlveda: “Gracias por tanto”

Chivas anuncia el regreso de Ángel Sepúlveda como refuerzo para el Clausura 2026