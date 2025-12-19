She Lea Thole se corona como ganador de la segunda temporada de Acaronada: El Desafío

Foto: (Captura de pantalla)

La segunda temporada de Acaronada: El Desafío llegó a su fin con un episodio cargado de emoción, creatividad y diversidad artística, en el que She Lea Thole se coronó como ganador del reality drag. El capítulo final reunió a las finalistas Luz y Fer, She Lea Thole, Akasha Mentoh y La Suripanta del Pueblo, quienes demostraron por qué lograron llegar hasta esta última etapa de la competencia.

El episodio comenzó con la sorpresiva entrada de Tanahiry La Falsa, quien anunció que este sería el último encuentro del programa. El desafío final llevó por nombre “Acartonada, hechizada y reciclada 2”, una prueba que retó a las participantes a construir un vestuario a base de cartón y materiales reciclados para presentarlo en la pasarela principal. Además, cada draga debía ofrecer un show especial que reflejara su esencia artística y su identidad dentro del drag.

El reality llegó al final de su segunda temporada. Foto: (Acartonada El Desafío / Ig)

El jurado invitado estuvo conformado por Paper Cut y Santana Fake, quienes se sumaron a la jueza permanente Salvia Black para evaluar tanto la pasarela como las presentaciones escénicas. Tras la participación de las drags eliminadas, las finalistas tomaron el escenario una a una con números que reflejaron estilos y discursos muy distintos.

La Suripanta del Pueblo presentó un show inspirado en la música de salón del siglo XX, reinterpretada desde una perspectiva popular y barrial, conectando tradición y crítica social. Luz y Fer, por su parte, ofreció una presentación intensa en la que fusionó su arte drag de estética demoníaca con una faceta más sensible y emocional, mostrando vulnerabilidad y fuerza a la vez.

She Lea Thole destacó con un performance lleno de color y energía, en el que presentó su propuesta como drag king desde la alegría, la exploración de género y la constante ruptura de límites, incluso los propios. Su show fue celebrado por su autenticidad y por visibilizar una expresión drag que desafía las normas tradicionales. Finalmente, Akasha Mentoh cerró con una presentación cargada de sensualidad y empoderamiento, enfrentando las críticas externas con seguridad y presencia escénica.

She Lea Thole agradeció la atención de los jueces. Foto: (Captura de pantalla)

Tras los shows, cada finalista desfiló en la pasarela con sus vestuarios elaborados a partir del reciclaje y el arte puro, demostrando ingenio, técnica y discurso visual. Luego de las críticas del jurado, She Lea Thole y La Suripanta del Pueblo obtuvieron las mejores puntuaciones, lo que las llevó a enfrentarse en el lip sync final para definir a la ganadora.

Después de una intensa batalla escénica, los jueces determinaron que la Acartonada de esta segunda temporada fuera She Lea Thole, quien recibió la corona entre aplausos y emoción. Al agradecer, expresó: “Muchas gracias por la oportunidad, esta corona no es solo mía, es de mi casa, de Casa OQ, que sin ellos no hubiera llegado aquí, ni hubiera estado acá”, reconociendo el apoyo de su comunidad y celebrando el espacio que el reality brindó para mostrar su arte como drag king.

Con este triunfo, She Lea Thole consolida su lugar como una de las propuestas más innovadoras y representativas de la escena drag actual.