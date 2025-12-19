Sergio Mayer Mori acusa de maltrato animal a César Doroteo y La Bea por comportamiento en La Granja VIP

Sergio Mayer Mori denuncia maltrato animal en La Granja VIP tras su eliminación del reality show de TV Azteca. (La Franja VIP)

Sergio Mayer Mori ha generado controversia tras su reciente eliminación de La Granja VIP, al acusar públicamente a César Doroteo (Teo) y La Bea de maltrato animal.

La denuncia surgió después de que circularan en redes sociales videos donde ambos participantes aparecen pateando a cerditos durante la grabación del reality show producido por TV Azteca.

Videos virales muestran a César Doroteo y La Bea pateando cerditos durante la grabación de La Granja VIP, generando indignación. (Captura de pantalla TikTok)

La Granja VIP enfrenta críticas por supuesto maltrato animal

La viralización de estas imágenes provocó una ola de críticas de la audiencia y de organizaciones defensoras de los animales, que exigen a la televisora una revisión de los lineamientos para los concursantes.

El detonante de la polémica fue la salida de Mayer Mori como noveno eliminado del programa, tras una estrategia que dividió a su equipo y su posterior integración al Team Muro junto a Fabiola Campomanes.

Poco después de abandonar el reality, el actor expresó en redes sociales su desaprobación por el trato que recibieron los animales en el set: “Parecía que querían a los animales porque estaban las cámaras. Vi un video de cómo Bea y Teo están pateando a los puerquitos, todo mal”, contó al salir del programa.

Los videos muestran a Teo retirando a un cerdo que intentaba comer huevos y a Bea alejando a otros animales de alimentos que no les correspondían. Estas acciones, captadas por las cámaras y difundidas en plataformas digitales, generaron una reacción inmediata de usuarios y televidentes, quienes manifestaron su rechazo a la producción de La Granja VIP por permitir conductas consideradas inaceptables.

El señalamiento de Mayer Mori aumenta la presión sobre TV Azteca para garantizar el bienestar animal en el reality. (Captura de pantalla)

Reacción del público ante supuesto maltrato animal

Numerosos mensajes y comunicados en redes sociales condenaron el trato hacia los animales, aumentando la presión sobre TV Azteca para que actúe.

La controversia se suma a las tensiones internas del reality, donde la estrategia de Mayer Mori dividió a su equipo original y lo llevó a ser nominado y eliminado tras competir frente a Eleazar Gómez y César Doroteo.

La audiencia, que sigue el programa en modalidad 24/7, ha desaprobado reiteradamente las actitudes de varios participantes, intensificando el escrutinio sobre el formato y la producción-

El señalamiento público de Mayer Mori ha incrementado la presión sobre TV Azteca, que ahora enfrenta el reto de responder a las demandas de la audiencia y de las asociaciones defensoras de los animales para garantizar el bienestar animal en el desarrollo del reality.

La polémica por el trato a los animales intensifica el escrutinio sobre la producción y formato de La Granja VIP. (La Granja VIP / Facebook)

Cuándo es el final de La Granja VIP

La final de La Granja VIP está programada para el domingo 21 de diciembre a las 20:00 horas, y será transmitida por Azteca Uno.

En esta emisión se anunciará al ganador del reality show, con Adal Ramones como encargado de revelar el resultado de las votaciones. Actualmente, los finalistas confirmados son Alfredo Adame y Kim Shantal, mientras que otros participantes como Eleazar Gómez, César Doroteo, El Patrón y La Bea siguen compitiendo por un lugar en la final durante los últimos días previos al desenlace del programa.