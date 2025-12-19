Pasajera denuncia robo de joyas en vuelo y desata polémica contra una aerolínea: video se vuelve viral

La mujer aseguró que le sustrajeron joyas con alto valor sentimental.

Una aerolínea mexicana se colocó en el centro de la polémica luego de que una pasajera denunciara públicamente el presunto robo de joyas de su equipaje documentado durante un vuelo. El caso se viralizó tras la difusión de un video en el que la mujer muestra su maleta abierta y un joyero completamente vacío, visiblemente afectada por lo ocurrido.

Los hechos fueron atribuidos a un vuelo operado por Viva Aerobus, según lo relatado por la propia pasajera en redes sociales. En las imágenes, la mujer explica que los objetos sustraídos no solo tenían un valor económico, sino un profundo significado emocional, ya que se trataba de un obsequio que su madre le había entregado tras el fallecimiento de su hermano.

“Estoy desarmando mi maleta y me saquearon todo, todo mi joyero, un regalito que me acababa de dar mi mamá por la muerte de mi hermano, me saqueron todo, todo, todo”, expresó entre lágrimas.

La respuesta oficial generó críticas y reavivó el debate sobre el manejo del equipaje.

La pasajera relató que al llegar a su destino notó que su equipaje había sido abierto y manipulado. Aseguró que nunca antes había enfrentado una situación similar y que desconocía cuál era el procedimiento correcto para denunciar el robo. En otro fragmento del video se escucha una llamada con una trabajadora de la aerolínea, quien le explicó que la única opción de compensación disponible era dinero electrónico para futuros vuelos.

La respuesta provocó mayor molestia en la afectada, quien rechazó la propuesta al considerarla ilógica frente a la gravedad del robo. “Yo no quiero dinero en electrónico señorita, me robaron, cómo cree, dónde está la lógica, que me roban joyas y todavía me lo regresan en dinero electrónico para volver a volar con ustedes”, respondió.

Ante la intención de presentar una denuncia formal, la empleada le sugirió acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). El caso generó una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios recomendaron no documentar joyas u objetos de valor y optar por llevarlos en el equipaje de mano. Otros señalaron que este tipo de robos ocurre con frecuencia, especialmente en aeropuertos con alta afluencia.

Un video entre lágrimas encendió las redes sociales y provocó indignación entre usuarios. Crédito: Redes sociales

De acuerdo con Profeco, las aerolíneas únicamente están obligadas a indemnizar por pérdida o daño del equipaje, pero no por el robo del contenido. Por ello, las autoridades aconsejan tomar fotografías del equipaje antes de documentarlo, conservar comprobantes, presentar la queja de inmediato en el aeropuerto y evitar transportar artículos de alto valor en maletas documentadas.