María Vanesa “N”, excolaboradora de Genaro García Luna, seguirá detenida al recibir prisión preventiva

Pedraza Madrid es señalada por aceptar ser apoderada legal de una empresa ligada a desvío de recursos y operaciones ilícitas bajo el nombre de Nunvav Inc. | Cuartoscuro / FGR

Una jueza federal dictó prisión preventiva a María Vanesa Pedraza Madrid, antigua asesora del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien fue imputada por la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La medida cautelar fue impuesta mientras se resuelve su situación jurídica, luego de que la imputada solicitara la duplicidad del término constitucional.

Durante la audiencia inicial celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, la jueza de control María Jazmín Ambriz determinó que Pedraza Madrid deberá permanecer recluida en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 16 ―ubicado en Coatlán del Río, Morelos― en tanto se define si es vinculada o no a proceso.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) sostiene que Pedraza Madrid tuvo una participación relevante como apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., una firma que presuntamente fue utilizada para canalizar recursos de origen ilícito y desviar fondos públicos mediante el uso del sistema financiero.

Genaro García Luna fue parte importante del ascenso "meteórico" de Pedraza Madrid en la SSP del panista Felipe Calderón | Cuartoscuro

De acuerdo con la imputación, Nunvav habría sido utilizada para desviar 5 mil 112 millones de pesos provenientes del Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y de la Tesorería de la Federación.

Esto primero a través de diez contratos considerados ilegales relacionados con el equipamiento de cárceles federales. Las investigaciones señalan que los beneficiarios finales de dichas operaciones habrían sido Genaro García Luna, integrantes de su familia y otros colaboradores cercanos.

Detenida en la Benito Juárez y

María Vanesa Pedraza Madrid fue detenida el 16 de diciembre de 2025 por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR cuando se encontraba en la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez. Tras su captura, fue puesta a disposición de la autoridad judicial federal y trasladada al Cefereso 16, donde permanece bajo custodia.

Según la FGR, la exfuncionaria fue nombrada apoderada legal de Nunvav, Inc. el 7 de octubre de 2019 durante una asamblea extraordinaria de accionistas celebrada en Panamá. Ahí se otorgaron facultades amplias para representar a la empresa en actos financieros, bancarios, laborales y jurídicos, tanto en México como en el extranjero.

Los registros oficiales de la SSPC detallan que María Vanesa fue detenida el pasado martes 16 de octubre en la alcaldía Benito Juárez | RND / Captura de Pantalla

Igualmente, investigaciones de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y otros espacios periodísticos, citadas por la autoridad, refieren que Nunvav, Inc. es una de las empresas bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por su presunto uso para la triangulación de recursos públicos y privados, así como para el financiamiento del patrimonio personal del exsecretario de Seguridad Pública federal.

Trayectoria en el sector seguridad: el ascenso de Pedraza Madrid en el sexenio de Felipe Calderón

La carrera de María Vanesa Pedraza Madrid dentro del gobierno federal se desarrolló entre 2001 y 2012, periodo en el que ocupó diversos cargos en áreas vinculadas al sistema penitenciario y a la seguridad pública. Inició su trayectoria en el órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; posteriormente, se integró a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

En la SSP, Pedraza Madrid llegó a desempeñarse como directora general adjunta en la coordinación de asesores de Genaro García Luna, posición desde la cual tenía a su cargo la supervisión y seguimiento de proyectos estratégicos de la dependencia federal. Esta cercanía operativa con el exfuncionario es uno de los elementos considerados por la FGR en la más investigación.

Caso García Luna: ¿la excolaboradora se encuentra señalada o no?

La causa penal en la que se inscribe la detención de Pedraza Madrid forma parte del expediente ampliado que investiga la presunta red de corrupción y lavado de dinero atribuida a Genaro García Luna, actualmente sentenciado en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Se espera que García Luna apele su sentencia ante la Corte del Distrito Este de Nueva York | Jane Rosenberg / Reuters

En México, el mismo expediente ha derivado en órdenes de aprehensión contra la esposa del exfuncionario, varios de sus hermanos y más de 50 personas señaladas por su presunta participación en delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Aunque el nombre de la mujer no fue mencionado durante el juicio celebrado en la Corte del Distrito Este de Nueva York, su papel ha sido documentado en investigaciones financieras paralelas que siguen abiertas en México.