La hermosa playa donde se junta el mar con el río y que está a sólo 4 horas de la CDMX

No dejes de visitar las playas de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

A solo unas horas de la capital mexicana se encuentra un destino que une dos mundos acuáticos: el río y el mar.

La región de Tecolutla destaca entre los viajeros que buscan naturaleza y tranquilidad cerca de la Ciudad de México, ofreciendo una experiencia donde ambos cuerpos de agua confluyen en un entorno natural y relajado.

Desde la capital, el trayecto permite escapar del ritmo urbano y conectarse con uno de los paisajes costeros más representativos del estado de Veracruz.

Foto: Fb - Tecolutla, Veracruz

La playa más emblemática de Tecolutla es conocida por ser el punto donde se une el caudal del río con las aguas cálidas del Golfo de México, formando un ecosistema único.

Esta variedad paisajística, junto con los servicios y actividades para visitantes, convierten a la zona en un sitio ideal para familias, grupos de amigos o parejas interesadas en una escapada accesible y atractiva. Tecolutla representa la alternativa más cercana para quienes desean disfrutar de la playa sin realizar largos desplazamientos desde la Ciudad de México.

Playa Rivera y su atractivo singular

Tecolutla, Veracruz. (Foto: Sectur)

Playa Rivera, ubicada cerca de la desembocadura del río Tecolutla, resalta como la opción más reconocida por su belleza y por ser un espacio de aguas poco profundas. Esto la convierte en una playa segura para toda la familia, y en especial para los más pequeños.

La combinación de arena suave y la posibilidad de observar la transición entre agua dulce y salada suma interés para los visitantes que buscan algo más que el clásico paisaje marino.

Opciones de servicios y actividades

Llegar a Veracruz es sencillo y económico Foto: Fb - Tecolutla, Veracruz

La proximidad de Playa Rivera al pueblo facilita el acceso a una amplia gama de servicios. Restaurantes, estacionamiento, renta de salvavidas y excursiones al manglar forman parte de la oferta local, lo que permite aprovechar la experiencia de manera cómoda y segura. Los puestos ambulantes agregan sabor tradicional con productos típicos de la región, y las actividades acuáticas complementan la jornada junto al mar y el río.

Tranquilidad y paisajes veracruzanos

(Tecolutla.com)

El ambiente en Tecolutla ofrece una alternativa a otros destinos concurridos. El entorno se caracteriza por su tranquilidad, alejado del bullicio de ciudades costeras más grandes. El paisaje está dominado por extensas playas, arena clara y agua templada, sumando atardeceres que suelen ser motivo de fotografías y momentos memorables.

Conservación y ecoturismo: tortugas marinas

Una vez ahí puedes visitar también esta reserva natural (Tecolutlaveracruz.com)

La región posee varios campamentos dedicados a la preservación de las tortugas marinas, cuya liberación se realiza durante la temporada correspondiente. Quienes visitan Tecolutla pueden integrarse a esta actividad educativa, donde la protección de la fauna local cobra relevancia. El contacto con el proceso de liberación permite a los viajeros tomar conciencia sobre el valor ecológico de la zona costera.

Raíces culturales y significado del nombre

El origen náhuatl de Tecolutla deriva de las palabras “tecolotl”, que significa búho, y “tlan”, indicando abundancia o localización. En el pasado, la presencia de tecolotes o búhos influyó en la denominación y en la cosmovisión de sus habitantes, otorgando al sitio un carácter especial. Hasta hoy, la región combina tradición, cultura y naturaleza, constituyéndose como uno de los espacios más recomendados para escapadas cortas desde la Ciudad de México.