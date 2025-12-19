México

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 19 de diciembre

Los equipos compiten por asegurar la permanencia de uno de sus atletas justo antes del Duelo de Eliminación

Como cada lunes, el espacio
Como cada lunes, el espacio con camas para un mejor descanso está en juego CRÉDITO: (Facebook/ExatlonMx)

El Juego de la Salvación marca uno de los momentos decisivos en la estructura semanal de Exatlón México.

El segmento añade tensión entre los equipos a pocos días del Duelo de Eliminación.

Esta fase sostiene especial relevancia la noche de cada viernes en el popular reality show grabado en República Dominicana y transmitido por TV Azteca.

Según los rumores, el equipo rojo gana el Juego de la Salvación hoy 18 de diciembre.

A diferencia de otras competencias diarias, el Juego de la Salvación determina cuál de los equipos logra asegurar la permanencia de uno de sus atletas, forzando al rival a nominar a uno de sus integrantes para afrontar el Duelo de Eliminación.

Los jueves están destinados a
Los jueves están destinados a la Villa 360 en el reality. (Facebook/ExatlonMx)

TV Azteca explicó que la dinámica se realiza los viernes porque forma parte de una estructura semanal: el avance de lunes a viernes genera acumulación de tensiones y alianzas, desembocando ese día en la disputa clave antes de que uno de los participantes deje el programa los domingos.

La producción optó por este esquema con el objetivo de mantener cautiva a la audiencia en la antesala del duelo de permanencia.

A qué hora ver Exatlón México hoy

En diciembre de 2025, TV Azteca modificó el horario de transmisión de Exatlón México: los episodios de lunes a viernes intensificaron su formato, con emisiones de 19:00 a 22:30 horas (hora del centro de México), mientras que los domingos —día del Duelo de Eliminación— el programa inicia a las 20:00 y concluye a las 23:00 horas, según publicó la televisora en su portal oficial.

Cabe señalar que los deportistas podrían dar una sorpresa de último momento en el programa.

Qué ha pasado en Exatlón

El avance del equipo Azul en la competencia de Exatlón México marcó la pauta en la reciente Batalla Colosal, donde superaron las expectativas y consolidaron su posición.

La cuenta oficial de Instagram @ExatlonMx confirmó que los Azules se impusieron en la Batalla Colosal del miércoles 17 de diciembre, superando las predicciones que favorecían a los Rojos.

Este resultado elevó la moral y la cohesión del grupo, que ahora encaró la Batalla por la Villa 360 con una racha de victorias a su favor.

Dentro de este contexto, Adrián Leo emergió como una figura clave para el equipo.

Tras diez semanas de competencia, el refuerzo azul consiguió su primera medalla, lo que consolidó su papel entre los atletas destacados.

Según la información difundida por la cuenta oficial de Instagram @ExatlonMx, este logro representó un punto de inflexión para el deportista y para la estrategia del equipo.

En contraste, el equipo Rojo enfrentó momentos de tensión interna. Paulette vivió una situación complicada en la Zona de Peligro y fue enviada al Duelo de Eliminación, de acuerdo con la misma fuente.

Además, la reciente incorporación de Jair Cervantes como nuevo miembro del equipo Rojo fue confirmada por la cuenta oficial de Instagram @ExatlonMx.

