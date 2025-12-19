México

Bloqueos viales y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 19 de diciembre: asentamientos al cruce con semáforos en Congreso de la Unión

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Guardar

Se reporta que hay asentamientos al cruce con semáforos en Congreso de la Unión desde Eje 2 Sur hacia Eje 1 Norte.

Autoridades de la CDMX, señalaron que se prevé concentración de manifestantes en Av. Paseo de la Reforma número 41, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, a las 16:20 horas.

Mantente informado en tiempo real
Mantente informado en tiempo real (Foto: Centro de Orientación Vial)

Mantente al tanto de lo que sucede en las principales vías de comunicación del Valle de México. Infobae México te informa en tiempo real sobre tráfico, accidentes, bloqueos y obras viales, para que planifiques tus traslados y evites contratiempos en tu día a día.

Temas Relacionados

BloqueosManifestaciónCDMXEdomexCapufeSSC-CDMXmexico-noticias

Más Noticias

Confirmado: Guadalajara será sede de la Serie del Caribe 2026 y México irá con dos equipos

El torneo de béisbol se disputará del 1 al 7 de febrero en la Perla Tapatía

Confirmado: Guadalajara será sede de

¿Cuánto tiempo estará fuera Santiago Gimenez tras la cirugía que lo alejó del Milán?

La cirugía de tobillo alejará al “Bebote” varias semanas del AC Milán, mientras el club ajusta su ataque durante su ausencia

¿Cuánto tiempo estará fuera Santiago

Metro CDMX y Metrobús hoy 19 de diciembre: estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 se encuentra abierta

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

México: cotización de apertura del euro hoy 19 de diciembre de EUR a MXN

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

México: cotización de apertura del

Metrobús CDMX: estas son las estaciones sin servicio por mantenimiento hoy 19 diciembre

Mantiene afectaciones en su operación debido a trabajos de mantenimiento programado y mayor en distintas líneas del sistema

Metrobús CDMX: estas son las
MÁS NOTICIAS

NARCO

Recapturan a “Delta 1″, líder

Recapturan a “Delta 1″, líder de Los Deltas y tercero al mando del CJNG

Detienen a tres hombres ligados a un líder criminal en Baja California: grabaron un video para

El problema del fentanilo en México no es uno de “buenos contra malos”, asegura investigador

FGR asegura que actúa apegada al debido proceso en el caso de Raúl Rocha Cantú

“El Guacho”, yerno de “El Mencho”, es la personificación de la arrogancia de los cárteles, según autoridades de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal y las mujeres

Christian Nodal y las mujeres con las que ha sido vinculado desde su matrimonio con Ángela Aguilar

Cazzu agota boletos en los mismos recintos donde Ángela Aguilar no llenó su gira en EEUU

‘Otro como tú’ de Cazzu: letra completa y frases que apuntarían a Nodal y Ángela Aguilar

She Lea Thole se corona como ganador de la segunda temporada de Acaronada: El Desafío

Demanda de Nodal contra Cazzu ya fue admitida por juez: la cantante será notificada en 2026

DEPORTES

Confirmado: Guadalajara será sede de

Confirmado: Guadalajara será sede de la Serie del Caribe 2026 y México irá con dos equipos

¿Cuánto tiempo estará fuera Santiago Gimenez tras la cirugía que lo alejó del Milán?

NBA hoy: quién juega y lo más esperado de la jornada de hoy 19 de diciembre

Necaxa presenta a Aquiles Zamora, su primer refuerzo para el Clausura 2026

Turco Mohamed dará entrevista a TUDN tras pelea con David Faitelson y exigir su despido