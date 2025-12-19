Bloqueos viales y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 19 de diciembre: asentamientos al cruce con semáforos en Congreso de la Unión

Se reporta que hay asentamientos al cruce con semáforos en Congreso de la Unión desde Eje 2 Sur hacia Eje 1 Norte.
Autoridades de la CDMX, señalaron que se prevé concentración de manifestantes en Av. Paseo de la Reforma número 41, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, a las 16:20 horas.
Mantente al tanto de lo que sucede en las principales vías de comunicación del Valle de México. Infobae México te informa en tiempo real sobre tráfico, accidentes, bloqueos y obras viales, para que planifiques tus traslados y evites contratiempos en tu día a día.
Más Noticias
Confirmado: Guadalajara será sede de la Serie del Caribe 2026 y México irá con dos equipos
El torneo de béisbol se disputará del 1 al 7 de febrero en la Perla Tapatía
¿Cuánto tiempo estará fuera Santiago Gimenez tras la cirugía que lo alejó del Milán?
La cirugía de tobillo alejará al “Bebote” varias semanas del AC Milán, mientras el club ajusta su ataque durante su ausencia
Metro CDMX y Metrobús hoy 19 de diciembre: estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 se encuentra abierta
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes
México: cotización de apertura del euro hoy 19 de diciembre de EUR a MXN
Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior
Metrobús CDMX: estas son las estaciones sin servicio por mantenimiento hoy 19 diciembre
Mantiene afectaciones en su operación debido a trabajos de mantenimiento programado y mayor en distintas líneas del sistema
MÁS NOTICIAS