Beca Benito Juárez 2025: en qué letra de beneficiarios va el pago de este mes de diciembre

La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México. Foto. Archivo/Infobae México.

La Beca Benito Juárez es un programa social implementado por el Gobierno de México y está dirigido a estudiantes inscritos en escuelas públicas de educación media superior.

Los beneficiarios de esta ayuda económica acceden a un apoyo de mil 900 pesos cada bimestre, cantidad que se deposita directamente en sus cuentas del Banco del Bienestar.

Este apoyo financiero tiene como fin promover la permanencia de los jóvenes en los estudios de preparatoria o bachillerato.

El objetivo de este recurso es apoyar la compra de materiales necesarios para culminar adecuadamente esta etapa escolar.

El objetivo es que alumnas y alumnos de nivel medio superior no abandonen sus estudios por falta de herramientas o materiales. Foto: Archivo/Infobae México.

La gestión y operación de la Beca Benito Juárez corresponde a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, dependencia del Gobierno de México.

El objetivo principal es frenar la deserción en el nivel medio superior y facilitar el acceso a la educación universitaria.

El apoyo puede utilizarse para adquirir útiles escolares, libros, alimentos o cubrir el transporte entre la vivienda y la escuela.

Durante el mes de diciembre, será realizado el depósito de la Beca Benito Juárez, así que parte del alumnado dispondrá del recurso antes de Navidad y Año Nuevo.

El pago de este programa social corresponde al último bimestre de 2025, que abarca los meses de noviembre y diciembre. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

El pasado lunes 1 de diciembre, Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), dio a conocer el calendario programado para pagos.

Duda del pago de este mes de diciembre de la Beca Benito Juárez 2025

Varios beneficiarios del programa de la Beca Benito Juárez consultan cuál letra de apellidos corresponde al pago de diciembre, relativo al último bimestre de 2025.

Conviene precisar que los depósitos son progresivos de acuerdo con la inicial del apellido paterno de cada estudiante de educación media superior.

Por esa razón, existe la duda acerca de hasta este jueves 18 de diciembre en qué letra del pago correspondiente al depósito de la Beca Benito Juárez de este mes de diciembre.

¿En qué letra de pago va el depósito de este mes de diciembre de la Beca Benito Juárez 2025?

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, notificó que los pagos comenzaron el pasado jueves 4 de diciembre.

Por lo tanto, a partir de esta fecha, las dispersiones arrancaron para todos los beneficiarios de manera gradual conforme a la primera letra de su apellido paterno.

Para este jueves 18 de diciembre, aquellos padres de familia, tutores y demás cuyo apellido comience con las letras T, U, V, W, X, Y y Z recibirán el pago, de acuerdo al calendario de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Calendario de pagos de la Beca Benito Juárez en diciembre 2025. Foto: Facebook/Julio León.

Por lo tanto, los depósitos finalizaron tanto este mes de diciembre como de este año y todos los beneficiarios de este programa social ya tuvieron que haber recibido el pago de la Beca Benito Juárez.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar en caso de que los pagos no se hayan llevado a cabo.