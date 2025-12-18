Beca Benito Juárez 2025: qué es lo que sigue si ya recogí la tarjeta del Bienestar

La Beca Benito Juárez abrirá un registro en octubre (Foto: Gobierno de México)

Con el objetivo de fomentar la permanencia y egreso de estudiantes en el nivel medio superior, el Gobierno de México ha implementado la Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez”, dirigida a quienes cursan sus estudios en escuelas públicas tanto en la modalidad escolarizada como mixta.

Este programa opera en las 32 entidades federativas y otorga a cada beneficiario un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales durante los 10 meses que comprende el ciclo escolar. No se incluyen pagos en julio y agosto, meses correspondientes al periodo vacacional. El apoyo se entrega de forma directa a los estudiantes mediante la tarjeta Bienestar, y puede cobrarse en los cajeros automáticos y ventanillas del banco correspondiente.

La Beca Benito Juárez mantendrá su periodo de registros abiertos hasta el 15 de octubre (Gobierno de México)

¿Qué sigue si ya recogí la tarjeta del Bienestar para recibir la Beca Benito Juárez?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó cuál es el procedimiento a seguir después de recibir la tarjeta del Bienestar.

En un comunicado publicado en redes sociales, la dependencia señaló que, una vez que los beneficiarios tengan el plástico, deberán acudir a un cajero automático, introducir la tarjeta y el NIP que recibieron en el sobre para después cambiarlo.

Acude a un cajero del Banco del Bienestar

Inserta la tarjeta e ingresa el NIP que viene en el sobre

Selecciona la opción “Cambio de NIP”

Teclea el nuevo NIP de 4 dígitos (no elijas fechas de nacimiento ni números consecutivos)

Da clic en “Confirmar operación”

Después de recibir la tarjeta del Bienestar, los beneficiarios tendrán que cambiarle el NIP (@BecasBenito)

¿Qué documentos se necesitan para recoger la tarjeta del Bienestar?

De igual modo, la CNBBBJ aclaró que los beneficiarios menores de edad deben asistir acompañados del adulto registrado para recibir la tarjeta del Bienestar y detalló la documentación requerida para este trámite.

Para quienes tienen menos de 18 años, es indispensable presentar acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses). El adulto acompañante, ya sea madre, padre, tutora o tutor, debe entregar identificación oficial en original y copia, acta de nacimiento y CURP.

En el caso de los mayores de 18 años, se exige identificación oficial (original y copia), acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses.

Documentos necesarios para recoger la tarjeta de Jóvenes Escribiendo el Futuro (X@BecasBenito)

¿Qué pasa si no recojo la tarjeta del Bienestar para la beca?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que quienes no recojan la tarjeta del Bienestar en la fecha establecida serán contactados después de que concluya la entrega de plásticos en todo el país, por lo que sugiere asistir durante el día y la hora asignados.

“Te contactaremos después de concluir la entrega de tarjetas en todo el país, esto puede demorar, así que ¡Mejor asiste el día y la hora que te toca!”, puntualizó la dependencia.

La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

Mientras tanto, se aconseja a los beneficiarios mantenerse informados únicamente mediante los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y de Julio León, titular de la institución. Para dudas o aclaraciones, la dependencia pone a disposición sus cuentas oficiales en Facebook, X, Instagram, TikTok y la línea telefónica 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.