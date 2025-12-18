México

Beca Rita Cetina 2025: en qué letra de beneficiarios va el pago de este mes de diciembre

Estudiantes de secundaria pública en todo el país reciben un total de mil 900 pesos bimestrales

La Beca Rita Cetina es
La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social otorgado por el Gobierno de México, orientado únicamente a estudiantes que cursan secundaria en planteles públicos del país.

Este recurso económico tiene como objetivo cubrir gastos vinculados con materiales y herramientas indispensables para que quienes estudian la secundaria puedan continuar su formación académica.

La cantidad asignada para estos estudiantes es con la finalidad de destinarse a la compra de libros, alimentos, materiales escolares, artículos de papelería, prendas de uniforme y al pago del transporte del hogar a la escuela.

Cada bimestre, los alumnos del nivel secundaria reciben mil 900 pesos, que se depositan directamente en sus cuentas del Banco del Bienestar.

Estudiantes de secundaria pública en
Estudiantes de secundaria pública en todo el país reciben un total de mil 900 pesos bimestrales. Foto: gobierno de México.

La administración de la Beca Rita Cetina está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Su finalidad es disminuir la deserción escolar en estudiantes de secundarias públicas y ofrecer apoyo a jóvenes para que concluyan la educación básica.

Este mes diciembre se realizará el depósito correspondiente de la Beca Rita Cetina, así que parte del alumnado tendrá el monto antes de las celebraciones navideñas y de fin de año.

El pasado lunes 1 de diciembre, Julio León, quien dirige la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), informó el cronograma de pagos establecido.

El pago de este programa social corresponde al último bimestre de 2025, que abarca los meses de noviembre y diciembre. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Duda de beneficiarios por pago de este mes de diciembre de la Beca Rita Cetina

Ciertos beneficiarios del programa social desean saber qué letra de apellido corresponde al pago del mes de diciembre, que pertenece a los últimos dos meses del 2025.

Los depósitos se efectúan de forma paulatina según la inicial del apellido paterno de la madre, padre o tutor responsable del registro del alumno de secundaria.

Por esa razón, existe la duda acerca de hasta este jueves 18 de diciembre en qué letra del pago correspondiente al depósito de la Beca Rita Cetina de este mes de diciembre.

¿En qué letra de pago va el depósito de este mes de diciembre de la Beca Rita Cetina 2025?

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, notificó que los pagos comenzaron el pasado jueves 4 de diciembre.

Por lo tanto, a partir de esta fecha, las dispersiones arrancaron para todos los beneficiarios de manera gradual conforme a la primera letra de su apellido paterno.

Para este jueves 18 de diciembre, aquellos padres de familia, tutores y demás cuyo apellido comience con las letras T, U, V, W, X, Y y Z recibirán el pago, de acuerdo al calendario de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Calendario de pagos de la
Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina en diciembre 2025. Foto: Facebook/Julio León.

Por lo tanto, los depósitos finalizaron tanto este mes de diciembre como de este año y todos los beneficiarios de este programa social ya tuvieron que haber recibido el pago de la Beca Rita Cetina.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar en caso de que los pagos no se hayan llevado a cabo.

