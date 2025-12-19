México

Alejandro Gertz Manero “lo hará muy bien” como nuevo embajador de México, asegura Sheinbaum

Otro de los detalles que la mandataria reveló es que la propuesta para que el exfiscal se convirtiera en diplomático se planteó “en una reunión”

La presidenta Sheinbaum Pardo insistió
La presidenta Sheinbaum Pardo insistió que el exfiscal Alejandro Gertz Manero "lo hará muy bien" ahora como nuevo embajador de México | Jovani Pérez / Infobae México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió nuevamente el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como nuevo embajador de México al asegurar que el exfiscal “lo hará muy bien” ahora que dejó la Fiscalía General de la República (FGR) y ahora se integra como diplomático al llamado Servicio Exterior Mexicano (SEM).

Sobre esa misma línea, Sheinbaum contó que la propuesta para darle a Gertz Manero esta posición se dio después de sostener “una reunión” sin entrar en mayores detalles de lo sucedido.

Información en desarrollo...

