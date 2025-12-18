¿Quién es Angélica Noemí Juárez Pérez, funcionaria de la SEP a la que Sheinbaum felicitó por obtener premio internacional?

Claudia Sheinbaum felicitó a Angélica Noemí Juárez Pérez por su destacada labor en educación y divulgación histórica.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó públicamente a la subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Angélica Noemí Juárez Pérez, tras obtener el Premio TAL 2025.

La subsecretaria ganó en la categoría de Animación por la sección “Mujeres en la Historia”, un reconocimiento internacional que distingue a lo mejor de la televisión pública, educativa y cultural de América Latina.

El galardón también reconoció el trabajo de Canal 14, medio público donde se transmite el proyecto.

¿Quién es Angélica Noemí Juárez Pérez?

Angélica Noemí Juárez Pérez nació el 15 de diciembre de 1989 en Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Es profesora normalista, egresada de la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Historia por la Escuela Normal Superior de México, con maestría en Desarrollo Educativo (2018) y doctorado en Educación y Diversidad (2024) por la Universidad Pedagógica Nacional.

Cuenta con maestría en Desarrollo Educativo (2018) y doctorado en Educación y Diversidad (2024) por la Universidad Pedagógica Nacional.

Entre 2011 y 2018 fue docente en escuelas secundarias de la Ciudad de México y, posteriormente, trabajó en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, colaborando con la SEP y diversas universidades en formación docente y difusión histórica.

Su investigación se ha centrado en visibilizar la historia de las mujeres en México, con más de cincuenta conferencias y artículos publicados.

Desde el 1 de octubre de 2024 es Subsecretaria de Educación Básica y dirige la sección “Mujeres en la Historia”, transmitida los jueves en la Mañanera del Pueblo encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum felicita a la subsecretaria en la Mañanera

Desde la conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum destacó la relevancia del proyecto “Mujeres en la Historia”, al señalar que se trata de un esfuerzo por visibilizar el papel de las mujeres en los procesos históricos del país.

Angélica Noemí Juárez Pérez, ganadora del Premio TAL 2025 Crédito: Instagram/@Claudiashein

La mandataria reconoció tanto a Juárez Pérez como a la directora general de Canal 14, Sandra Ortega Tamés, por impulsar contenidos que fortalecen la educación y la memoria histórica desde los medios públicos.

Actualmente, Angélica Noemí Juárez Pérez es titular de la sección “Mujeres en la Historia”, que se transmite todos los jueves en la Mañanera del Pueblo, donde se abordan distintos episodios históricos protagonizados por mujeres que permanecieron invisibilizadas durante décadas.

¿Qué son los Premios TAL?

Los Premios TAL (Televisión América Latina) son el principal reconocimiento a la excelencia en contenidos audiovisuales producidos por televisoras públicas, educativas y culturales del continente.

La edición 2025 puso énfasis en la convivencia en paz, el diálogo y la cultura migrante como elementos clave para comprender las identidades latinoamericanas actuales.

Los Premios TAL (Televisión América Latina) reconocen la excelencia en contenidos audiovisuales de televisoras públicas, educativas y culturales de América Latina. Crédito: Permios TAL

En esta edición, México destacó por la calidad de sus producciones, al obtener premios y menciones especiales en distintas categorías, lo que reafirma el papel de la televisión pública como herramienta de inclusión y transformación social.

¿Cuál fue la obra premiada?

La sección “Mujeres en la Historia”, transmitida por Canal 14, fue reconocida en la categoría de Animación por su propuesta narrativa y educativa.

El proyecto suma más de 60 cápsulas dedicadas a rescatar la participación de mujeres en distintos momentos de la historia de México, combinando investigación académica con formatos accesibles para audiencias amplias.

En las descripciones del proyecto destacan:

Difusión de la historia con perspectiva de género.

Uso de animación para fortalecer el aprendizaje.

Transmisión semanal en un espacio de alta audiencia.

Contribución a la educación pública y la memoria histórica.

El reconocimiento internacional consolida el impacto de este esfuerzo y subraya la relevancia de los contenidos educativos producidos desde los medios públicos mexicanos.