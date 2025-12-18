Muere a los 22 años Lucero Ramírez, ex reina de belleza de Veracruz, en trágico accidente mientras se dirigía a hacer caridad

Lucero Guadalupe López Ramírez, ex Reina de belleza y estudiante de Derecho, fallece en un accidente automovilístico en Veracruz (RS)

El fallecimiento de Lucero Guadalupe López Ramírez, ex reina de belleza y estudiante de Derecho de 22 años, ha conmocionado a la región sur de Veracruz.

La joven perdió la vida en un accidente automovilístico cuando se dirigía a comprar juguetes y dulces para repartir entre niñas y niños de comunidades vulnerables, como parte de una iniciativa solidaria por las celebraciones navideñas.

Su muerte, confirmada la madrugada del miércoles 17 de diciembre, ha generado muestras de pesar entre familiares, colegas y habitantes de su municipio natal, Oteapan.

Lucero López Ramírez fue coronada Flor de Mayo en Oteapan y representó a Veracruz en certámenes como Señorita Independencia y Miss Turismo (RS)

Un fatal accidente en la carretera

En el siniestro, ocurrido en el kilómetro 65 de la autopista federal Veracruz-Córdoba, también resultaron gravemente heridos Carlos Daniel Ramírez, de 29 años, y Naria de Jesús Ramírez Antonio, de 50, familiares de la joven.

Ambos fueron trasladados a un hospital cercano, donde su estado de salud se reporta como delicado.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y elementos de la Guardia Nacional división Caminos acudieron al lugar, confirmando el deceso de Lucero y acordonando la zona a la espera de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades aún no han presentado el peritaje oficial ni han determinado las causas del accidente, aunque los primeros reportes indican que el vehículo, una camioneta Jeep gris con placas del estado de Puebla, salió de la carpeta asfáltica y volcó.

El accidente ocurrió en el kilómetro 65 de la autopista Veracruz-Córdoba cuando Lucero se dirigía a comprar juguetes y dulces para comunidades vulnerables (RS)

La investigación continúa para esclarecer si existieron factores externos o fallas mecánicas que influyeran en el desenlace fatal.

De los certámenes de belleza a la participación política

Lucero Guadalupe López Ramírez inició su trayectoria en certámenes de belleza en 2023, cuando obtuvo el título de Flor de Mayo en Oteapan, lo que marcó un punto de inflexión en su desarrollo personal y profesional.

Posteriormente, representó a Veracruz en concursos como Señorita Independencia en Cosoleacaque y participó en certámenes de Miss Turismo a nivel estatal, nacional e internacional.

Además de su carrera en el modelaje, incursionó en la política como candidata a diputada local por el partido Movimiento Ciudadano en el Distrito 27 de Acayucan, aunque no obtuvo el cargo.

Además de su carrera en el modelaje, Lucero incursionó en la política como candidata a diputada local por Movimiento Ciudadano en el Distrito 27 de Acayucan (RS)

La comunidad de Oteapan y el sur de Veracruz la recuerda por su constante labor altruista. Vecinos relataron que solía preparar alimentos como tamales, atole y aguas para regalar a personas en situación de dificultad, especialmente a quienes se encontraban a las afueras de hospitales.

Políticos de diversos partidos expresaron sus condolencias y destacaron su vocación de servicio. Dante Alfonso Delgado, de Movimiento Ciudadano, escribió:

“Quienes tuvimos la oportunidad de conocerla sabemos que siempre se condujo con respeto y una clara vocación por servir y participar desde lo ciudadano. A su familia, amigas y amigos, les envío un abrazo solidario y mi más sentido pésame. No hay palabras que alivien una pérdida así, pero deseo de corazón que encuentren fortaleza y consuelo en el amor que sembró en vida”.

Lucero, quien cursaba la carrera de Derecho en la Universidad Veracruzana en la región Coatzacoalcos-Minatitlán y mantenía un promedio de excelencia, fue reconocida por su compromiso social y su activa presencia en la vida comunitaria.

Familiares de Lucero, Carlos Daniel Ramírez y Naria de Jesús Ramírez Antonio, resultaron gravemente heridos y permanecen hospitalizados en estado delicado (RS)

Su repentina muerte ha dejado un vacío entre quienes la conocieron admiraron su entrega a las causas sociales y su destacada participación en el ámbito de la belleza y la política local.