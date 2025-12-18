La Granja VIP: cuál es la hora límite para votar por tu favorito hoy 18 de diciembre

(Jesús Avilés/Infobae México)

La audiencia de La Granja VIP enfrenta este jueves 18 de diciembre una jornada decisiva: es el último día para participar en las votaciones y apoyar al participante favorito antes de la eliminación final previa a la gran final del reality.

La hora límite para votar es a las 23:59, permitiendo a los seguidores influir directamente en el destino de los nominados:

La Bea

El Patrón

Eleazar Gómez

Teo.

La Granja VIP: proceso de votación

Los espectadores pueden emitir su voto hasta las 23:59 de este jueves.

El proceso se realiza en línea, ya sea a través del sitio web oficial del programa o mediante la aplicación TV Azteca En Vivo.

Cada usuario dispone de 10 votos diarios, que puede asignar a un solo participante o repartir entre los concursantes que siguen en competencia.

Además, quienes respondan una breve encuesta dentro de la plataforma obtienen 10 votos adicionales por día, lo que incrementa su capacidad de apoyo.

No existe una restricción de horario durante la transmisión en vivo, por lo que los votos pueden emitirse tanto durante el programa como después, hasta el cierre oficial a las 23:59.

Esta flexibilidad busca maximizar la participación de la audiencia en la recta final del reality.

Nominados y estado de la competencia

La tensión se ha intensificado en La Granja VIP tras la definición de los nominados que se juegan su permanencia en el programa.

La semana estuvo marcada por duelos y asambleas que determinaron a los finalistas y a quienes quedaron en riesgo de eliminación.

Alfredo Adame y Kim Shantal aseguraron su lugar en la final tras superar pruebas de destreza y azar, mientras que La Bea, El Patrón, Eleazar Gómez y Teo fueron designados como nominados luego de perder en los desafíos clave.

Irvin Rios, de La Granja VIP, detalló que la noche del miércoles 17 de diciembre se definieron los cuatro granjeros en riesgo de convertirse en el último eliminado.

Teo se sumó a la lista tras perder el Duelo de Nominación ante Alfredo Adame.

La Salvación, programada para este jueves, permitirá que uno de los nominados salga de la tabla, dejando a tres en la cuerda floja.

El eliminado se anunciará el viernes 19 de diciembre, y los cinco finalistas competirán por el premio de 2 millones de pesos en la gran final.

Cómo van las votaciones en la última eliminación de La Granja VIP

Mientras avanza la votación oficial, las redes sociales reflejan el pulso de la audiencia.

El sitio Vaya Vaya realizó una encuesta en Facebook para medir la intención de voto de los fans.

Los resultados, aunque no oficiales, ofrecen una perspectiva sobre las preferencias del público:

Eleazar Gómez lidera con 35% de los votos

Teo (7%)

La Bea (5%)

El Patrón (2%).

Vaya Vaya subraya que estos datos solo representan tendencias entre los seguidores y no influyen en el resultado final, que depende exclusivamente de la votación oficial.

Próximos pasos y fecha de la final

El desenlace de esta etapa se conocerá el viernes 19 de diciembre, cuando se anuncie al último eliminado de la temporada.

La gran final se celebrará el domingo 21 de diciembre, con la transmisión programada para las 20:00 horas por Azteca Uno.

Los finalistas confirmados hasta ahora, Alfredo Adame y Kim Shantal, junto a quienes logren superar la eliminación, disputarán el premio mayor bajo la conducción de Adal Ramones.