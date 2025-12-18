Íñigo Quintero visitará México por primera vez: sede, fecha, boletos y todo sobre su concierto

Íñigo Quintero visitará México por primera vez. (Instagram)

La canción que conquistó corazones y playlists en todo el mundo ahora llega a la Ciudad de México. Íñigo Quintero —joven compositor y voz brillante nacida en A Coruña en 2001— anunció que su primera gira internacional para presentar el disco El sitio de siempre incluirá una fecha especial en el Lunario del Auditorio Nacional.

De Galicia al mundo

Íñigo Quintero anuncia show en el Lunario y traerá a CDMX el fenómeno de El sitio de siempre. (Instagram)

Tras una gira 2025 con localidades agotadas en múltiples ciudades europeas, Quintero sigue sumando logros a su joven pero sólida carrera. “El sitio de siempre no es un lugar: es una manera de pertenecer”, declara el artista, cuya obra nace desde lo más cotidiano y emocional de Galicia, pero se proyecta hacia lo universal.

Su disco que incluye temas como “El sitio de siempre” y “Amor”, y que han circulado como himnos de pertenencia para una generación marcada por la búsqueda de identidad y el deseo de conectar a través de la música, por fin sonarán en los escenario mexicanos.

El sitio de siempre marca un punto de maduración como compositor para Quintero, quien en cada canción apuesta por la honestidad, la sencillez y un lenguaje cotidiano que no renuncia a la sofisticación emocional.

El artista gallego confirma gira global; fans mexicanos podrán escuchar sus temas virales por primera vez en vivo. (Instagram)

El single “Amor” es un claro ejemplo de ello: con melodía inmediata y estribillo directo, el tema despeja cualquier artificio y se convierte en una declaración de deseo por q uedarse, por pertenecer a un “sitio de siempre” que no es un lugar físico, sino una persona.

Quintero describe su universo creativo como “cotidiano elevado”, mezclando energía pop y una producción luminosa que respira cercanía. No es casual que en tan poco tiempo haya conectado con miles de oyentes, quienes encuentran en sus versos la banda sonora para los momentos íntimos y los grandes saltos vitales.

¿Cuándo y dónde se presentará?

Desde A Coruña hasta México, el cantautor español consolida su proyección internacional con fecha clave en el Auditorio Nacional. (Instagram)

La fecha en el Lunario del Auditorio Nacional representa un paso significativo en la expansión internacional del gallego. Su gira 2026 lo llevará por París, Berlín y más destinos. Sin embargo, la cita en la CDMX la que marca un arranque clave para su domicilio latinoamericano.

En la Ciudad de México su música sonará en el Lunario del Auditorio Nacional el próximo 5 de mayo de 2026. A poco más de cinco meses de su llegada, sus fans ya han casi agotado una fecha, por lo que muchos se preguntan si habrá una segunda.

Su show permitirá al público disfrutar en vivo los temas que lo han hecho universal y confirmar que su “sitio de siempre” ya es también parte de México y de su nueva familia musical.

Su tour completo es el siguiente:

6 marzo en París - Cabaret Sauvage

13 marzo en Berlín - Astra

14 marzo en Milán - Magazzini Generali

19 marzo en Lisboa - LAV Lisboa Ao Vivo

5 mayo en México - Lunario del Auditorio Nacional

7 mayo en Buenos Aires - La Trastienda

24 mayo en Madrid - La Riviera

¿Cuánto cuestan los boletos para Iñigo Quintero en CDMX?

Íñigo Quintero por fin en México: presentará El sitio de siempre en el Lunario. (Instagram)

Los boletos están a la venta a través del sitio web de Ticketmaster, sin necesidad de una preventa exclusiva con alguna institución bancaria. El costo general de sus entradas es de $1 mil 488 pesos mexicanos.