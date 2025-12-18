México

Incrementa actividad política y ciudadana en municipios del Edomex rumbo al 2027, según encuestadora

Plataformas digitales se ha convertido en un factor clave para medir el pulso social y posicionar perfiles emergentes

Plataformas digitales se ha convertido en un factor clave para medir el pulso social y posicionar perfiles emergentes

La actividad política y ciudadana en los ayuntamientos del Estado de México mantiene una tendencia al alza conforme avanza el mes de diciembre de 2025, impulsada por el uso de herramientas de comunicación directa y el creciente interés de la ciudadanía en los procesos locales.

De acuerdo con un análisis reciente sobre la interacción digital y la comunicación política en el Edomex, el contacto directo con la población a través de plataformas digitales se ha convertido en un factor clave para medir el pulso social y posicionar perfiles emergentes.

Esta dinámica ha permitido identificar cambios en las preferencias ciudadanas y una mayor apertura hacia nuevas narrativas políticas, especialmente entre sectores jóvenes del electorado.

Es así como la reciente encuesta de la empresa Massive Caller revela que el escenario político en diversas alcaldías como Técamac, Tultepec, Toluca, Chalco, Chimalhuacán Ecatepec, Lerma, Metepec, Nezahualcóyotl o Atizapán de Zaragoza comienzan a registrar ajustes al interior de Morena, donde perfiles de una nueva generación empiezan a ganar visibilidad.

Reconfiguración generacional

Tal es el caso de Enrique Contreras, quien destaca como una de las opciones que muestran crecimiento rumbo a la definición de candidaturas en el municipio de Atizapán, destacando además, por ser el aspirante más joven dentro del movimiento que busca competir por este encargo.

La encuesta muestra ajustes internos en Morena en municipios del Estado de México, donde perfiles de una nueva generación, como el de Enrique Contreras, comienzan a ganar visibilidad rumbo a la definición de candidaturas locales

Su caso es el claro ejemplo del cambio en las preferencias, una reconfiguración del interés ciudadano, alineada con una narrativa distinta y una mayor conexión con votantes jóvenes mexiquenses, donde la comunicación digital ha facilitado el surgimiento de liderazgos emergentes y ha reducido las barreras tradicionales de posicionamiento político.

La información contenida en el análisis sobre alcaldías mexiquenses subraya que estas estrategias de contacto no solo fortalecen la presencia pública de los aspirantes, sino que también permiten identificar demandas sociales, inquietudes locales y expectativas de cambio.

Transparencia y nueva visión

El documento también advierte que el incremento de la actividad comunicativa plantea nuevos retos en materia de regulación, transparencia y protección de datos personales. La correcta utilización de estas herramientas será clave para garantizar que la interacción con la ciudadanía se mantenga dentro de los márgenes legales y éticos establecidos rumbo al 2027.

Las próximas mediciones serán determinantes para confirmar si la tendencia favorable hacia perfiles jóvenes dentro de Morena se consolida o si el escenario se ajusta conforme avance el proceso interno.

Por ahora, el caso de Atizapán de Zaragoza, refleja cómo la combinación de comunicación digital, opinión pública y renovación generacional comienza a influir en la configuración política local rumbo a los próximos meses.

