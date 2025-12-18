México

Gobernador de San Luis Potosí defiende la ‘Ley Esposa’ y afirma que quienes critican temen a las mujeres

La reforma establece que en el proceso electoral de 2027 solo podrán registrarse candidaturas femeninas para la gubernatura

Gallardo respalda la ‘Ley Esposa’
Gallardo respalda la ‘Ley Esposa’ y afirma que quienes critican temen a las mujeres. Crédito: Ricardo Gallardo Cardona

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, durante un encuentro con medios de comunicación defendió de las críticas por la llamada “Ley Esposa” y aseguró que quienes se oponen a la reforma electoral “le tienen miedo a las mujeres”.

Para el mandatario, la modificación constitucional aprobada por el Congreso local representa una oportunidad histórica de alternancia y no una simulación política, como han señalado sus detractores.

Gobernador respalda la reforma y habla de alternancia real

Gallardo sostuvo que el Congreso estatal tenía pendiente desde 2021 armonizar la legislación para garantizar la paridad en la gubernatura.

“Tenemos más de 80 años con gobernadores hombres y por primera vez estamos en posibilidad de tener una gobernadora”, afirmó.

Morena y otros partidos señalan
Morena y otros partidos señalan que la ‘Ley Esposa’ busca favorecer la eventual candidatura de la esposa del gobernador. Crédito: Ruth González

En ese contexto, recalcó que su partido cuenta con perfiles femeninos y masculinos listos para competir, pero subrayó que este momento debe ser para las mujeres.

El gobernador fue enfático al responder a quienes cuestionan la reforma: “Si alguien no está de acuerdo con que tengamos una mujer gobernadora, entonces era una farsa su lucha a favor de las mujeres”.

Añadió que las críticas obedecen a la falta de preparación de algunos actores políticos que pretendían competir sin condiciones reales.

¿En qué consiste la ‘Ley Esposa’ en San Luis Potosí?

La reforma aprobada por el Congreso local modifica disposiciones de la Constitución estatal y de la Ley Electoral para establecer que, en el proceso electoral de 2027, únicamente podrán registrarse candidaturas de mujeres para la gubernatura.

A partir de los procesos subsecuentes, se aplicará el principio de alternancia de género.

La ‘Ley Esposa’ modifica la
La ‘Ley Esposa’ modifica la Constitución y la Ley Electoral de San Luis Potosí para que solo mujeres puedan registrarse como candidatas a la gubernatura en 2027. - crédito Canva

El dictamen fue aprobado el 14 de diciembre con 19 votos a favor y ocho en contra, sin debate en el Pleno, lo que también generó cuestionamientos.

Aunque formalmente fue impulsado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), diversas fuerzas políticas atribuyen el impulso real al gobernador y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Críticas de la oposición y acusaciones de nepotismo

La oposición, encabezada por la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, ha advertido que la reforma va más allá de la paridad y podría abrir la puerta al nepotismo.

Luisa María Alcalde, rechazó la
Luisa María Alcalde, rechazó la ‘Ley Esposa’ y advirtió sobre sus implicaciones éticas y políticas

La dirigencia nacional del partido anunció que promoverá una acción de inconstitucionalidad al considerar que la medida busca favorecer la eventual candidatura de Ruth González Silva, senadora del PVEM y esposa del gobernador.

Entre los principales señalamientos están:

  • Que la alternancia obligatoria se use como “traje a la medida”.
  • Que se limite la competencia política real en 2027.
  • Que se contradigan los principios de combate al nepotismo.

Incluso hubo manifestaciones a las afueras del Congreso local, donde se acusó que “la única beneficiada es la esposa del gobernador”.

Claudia Sheinbaum pide revisar la constitucionalidad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se pronunció sobre el tema y pidió a su equipo jurídico analizar si la reforma es constitucional.

La presidenta señaló que “no
La presidenta señaló que “no es claro que sea necesariamente para ayudar a las mujeres”. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

“No es claro que sea necesariamente para ayudar a las mujeres”, señaló, al tiempo que informó que solicitó al ministro Arturo Zaldívar revisar el sustento legal de la medida.

Sheinbaum recordó que su gobierno impulsó una reforma constitucional para prohibir la herencia de cargos públicos, aunque esa disposición entrará en vigor hasta 2030 por acuerdos con aliados legislativos como el PVEM.

La diferencia de posturas entre Morena y el Verde por la “Ley Esposa” ha evidenciado una primera fisura en la coalición rumbo a las elecciones de 2027, cuando se renovarán 17 gubernaturas en el país.

