México

Fans de Junior H se pelean en su concierto con La Carencia de fondo

Guardar
(BrigaSAD)
(BrigaSAD)

Entre polémicas por postergar shows e incluso declaraciones ante Fiscalía, Junior H se presentó en La Plaza la México el 15 de diciembre, pero un grupo de fans empezaron a pelear.

Todo ocurrió en algún momento intermedio del concierto, al parecer los asistentes tuvieron algún problema y comenzaron a golpearse.

No existen reportes de heridos por la situación, pero lo que más llamó la atención fue que los invitados al intermedio estaban tocando La Carencia.

Esta canción de ska no tiene mucha relación con el género de corridos tumbados, pero suele animar a la gente y es un clásico por el slam — donde todos se golpean amistosamente en toquines—.

Las personas que lograron captar todo en video grabaron parte de los golpes mientras La Carencia sonaba —la versión original es de Panteón Rococó—.

Todo ocurrió en el intermedio del show de corridos Crédito: (TikTok/@ednarmtz)

Incluso había unos adolescentes cantando y la escena se volvió casi cómica en el recinto.

Estos fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse:

“Entre las que se estaban desgreñando y los borrachos que estaban en la 3era fila ya no sabía para dónde hacerme”; “¿no les habrá dado miedo caerse?”; “¿apoco junior canta eso? xd"; “Siempre en el general pasan las cosas chidas”; “y luego esa canción JAJAJAAJ”, entre otros.

Récords de Junior H en la Plaza de Toros La México

La serie de conciertos de Junior H en la Plaza de Toros México no solo consolidó su posición como figura central del regional mexicano, sino que también estableció un nuevo estándar de convocatoria y reconocimiento en la industria.

Con seis presentaciones completamente agotadas y un total de 156 mil asistentes en cuatro noches, el artista guanajuatense superó cualquier registro previo en el recinto.

Este logro se enmarca en el Sad Boyz Tour 2025, que ya suma más de 350 mil espectadores a lo largo de su recorrido, y que continuará en Monterrey antes de concluir en el Estadio Monumental de Chihuahua el 22 de marzo de 2026.

Junior H se corona como
Junior H se corona como el rey del regional con récord en la Plaza de Toros de CDMX. (@leojimenez.xm)

Durante la última jornada en la Ciudad de México, Junior H recibió una serie de reconocimientos que reflejan el impacto de su música tanto en ventas como en plataformas digitales. El productor musical Jimmy Humilde subió al escenario para entregarle placas y trofeos, destacando:

“Este primer reconocimiento es por la gira en la que vendiste más de 350 mil boletos en más de 15 ciudades. Y este segundo, es un récord histórico, porque hoy concluye la cuarta en La México. Muchas felicidades ya es la cuarta, eres el cantante de regional que ha hecho más sold out en La México. Seis sold out”

Además, el artista fue galardonado con múltiples discos de Platino, Oro y Diamante por álbumes y sencillos como $ad Boyz 4 Life 2, $ad Boyz 4 Life 1, Contingente, Las tres torres, Música 3, así como por temas individuales como “Como Jordan”, “El Nene”, “Estúpida”, “Extssy Model”, “Clave Alí”, “El chachito anda alegre”, “Intro”, “Los botones azules”, “Nací para amarte”, “Volveremos”, “Pa que te duela”, “La vi llorar”, “No me pesa”, “Se amerita” y “Ojos colorados”.

El alcance digital de Junior H también fue subrayado durante el evento, con 23 mil millones de reproducciones y casi 29 millones de oyentes mensuales en plataformas de streaming, cifras que lo posicionan como uno de los exponentes más influyentes del género. La atmósfera en la Plaza de Toros se vio realzada por la distribución de pulseras LED, que transformaron al público en un mosaico de luces multicolores, acompañando un repertorio que evitó los narcocorridos en cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades, tal como había prometido el propio artista al anunciar la gira.

La secuencia de conciertos, celebrados el 30 de noviembre y los días 13, 14 y 15 de diciembre, se caracterizó por una afluencia masiva desde tempranas horas, con seguidores que colmaron las calles aledañas para asegurar su lugar en el recinto. Junior H, cuyo nombre real es Antonio Herrera, definió estos encuentros como una “fiesta para los dolidos”, y durante una de sus intervenciones expresó: “Esta música nace de estas cicatrices, de esas lágrimas, de esa música que no encontraba paz... esta noche no somos extraños, somos familia, una familia de corazones rotos que laten al mismo ritmo. Bienvenidos a esta noche”, según citó Infobae.

El repertorio incluyó éxitos como “Entre nosotros”, “Rockstar”, “Las Noches” y “Extssy Model”, acompañados de un despliegue de luces y pirotecnia que reforzó la identidad del movimiento “sad boy”. Al cierre de una de las noches, Junior H agradeció al público con las palabras: “Otra fecha más, muchísimas gracias Ciudad de México”, en medio de una ovación de miles de asistentes vestidos de negro.

La serie de reconocimientos y la respuesta del público en la Plaza de Toros México confirman el momento de auge que vive el regional mexicano, con Junior H como uno de sus principales referentes.

Temas Relacionados

Junior HPlaza de Toros Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

El Fulham de Raúl Jiménez queda eliminado de la Copa de Inglaterra

Aunque su equipo no logró concretar las oportunidades, el atacante mexicano fue titular y mostró entrega en cada jugada

El Fulham de Raúl Jiménez

Destrucción histórica: Fiscalía de la CDMX incineró 335 kilos de drogas

Se trata del proceso de destrucción de narcóticos más grande realizado por la Fiscalía General de justicia de la Ciudad de México

Destrucción histórica: Fiscalía de la

Omar Chaparro habla de las complicaciones de salud que enfrentó Martha Higareda durante el parto de sus gemelas

La actriz mexicana vivió una emergencia médica poco después del nacimiento de sus hijas y contó con el apoyo de su entorno más cercano

Omar Chaparro habla de las

Mercurio anuncia su último artista invitado para su concierto en la CDMX por festejos de su 30 aniversario

La próxima presentación musical de ‘Mercurio and Friends’ se llevará a cabo este próximo viernes 19 de diciembre

Mercurio anuncia su último artista

Resultados del Tris: ganadores y números premiados del 17 de diciembre

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Resultados del Tris: ganadores y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así operaba “El Yeicob”, socio

Así operaba “El Yeicob”, socio de Raúl Rocha Cantú, que habría abastecido de armas al CJNG y Unión Tepito

Destrucción histórica: Fiscalía de la CDMX incineró 335 kilos de drogas

Estos son los municipios que conforman el “Triángulo de las Bermudas” del huachicol en Guanajuato

Cuentas bancarias de “El Marro” ya estaban bloqueadas en México por posibles vínculos con huachicol, anunció la UIF

Con insignias apócrifas y secuestros: así operan los grupos dedicados al robo a transporte de carga en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Omar Chaparro habla de las

Omar Chaparro habla de las complicaciones de salud que enfrentó Martha Higareda durante el parto de sus gemelas

Mercurio anuncia su último artista invitado para su concierto en la CDMX por festejos de su 30 aniversario

Tras supuesta demanda de Sergio Mayer, Linet Puente revela lo que pasa en La Granja VIP previo a la final

Muere a los 22 años Lucero Ramírez, ex reina de belleza de Veracruz, en trágico accidente mientras se dirigía a hacer caridad

Majo Aguilar asegura desconocer detalles de la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal

DEPORTES

El Fulham de Raúl Jiménez

El Fulham de Raúl Jiménez queda eliminado de la Copa de Inglaterra

Vicente Sánchez recuerda con tristeza la semifinal entre Cruz Azul y América : “Me faltaron 20 minutos”

Blue Demon Jr. confirma que regresa al ring tras accidente automovilístico: “Ya estoy activo”

Cuántos millones ganará la Selección Mexicana por participar en el Mundial 2026

Sebastián Córdova podría llegar a Pumas en 2026: qué se sabe de su posible contratación tras salir de Tigres