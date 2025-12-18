Fans de Junior H se pelean en su concierto con La Carencia de fondo

(BrigaSAD)

Entre polémicas por postergar shows e incluso declaraciones ante Fiscalía, Junior H se presentó en La Plaza la México el 15 de diciembre, pero un grupo de fans empezaron a pelear.

Todo ocurrió en algún momento intermedio del concierto, al parecer los asistentes tuvieron algún problema y comenzaron a golpearse.

No existen reportes de heridos por la situación, pero lo que más llamó la atención fue que los invitados al intermedio estaban tocando La Carencia.

Esta canción de ska no tiene mucha relación con el género de corridos tumbados, pero suele animar a la gente y es un clásico por el slam — donde todos se golpean amistosamente en toquines—.

Las personas que lograron captar todo en video grabaron parte de los golpes mientras La Carencia sonaba —la versión original es de Panteón Rococó—.

Todo ocurrió en el intermedio del show de corridos Crédito: (TikTok/@ednarmtz)

Incluso había unos adolescentes cantando y la escena se volvió casi cómica en el recinto.

Estos fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse:

“Entre las que se estaban desgreñando y los borrachos que estaban en la 3era fila ya no sabía para dónde hacerme”; “¿no les habrá dado miedo caerse?”; “¿apoco junior canta eso? xd"; “Siempre en el general pasan las cosas chidas”; “y luego esa canción JAJAJAAJ”, entre otros.

Récords de Junior H en la Plaza de Toros La México

La serie de conciertos de Junior H en la Plaza de Toros México no solo consolidó su posición como figura central del regional mexicano, sino que también estableció un nuevo estándar de convocatoria y reconocimiento en la industria.

Con seis presentaciones completamente agotadas y un total de 156 mil asistentes en cuatro noches, el artista guanajuatense superó cualquier registro previo en el recinto.

Este logro se enmarca en el Sad Boyz Tour 2025, que ya suma más de 350 mil espectadores a lo largo de su recorrido, y que continuará en Monterrey antes de concluir en el Estadio Monumental de Chihuahua el 22 de marzo de 2026.

Junior H se corona como el rey del regional con récord en la Plaza de Toros de CDMX. (@leojimenez.xm)

Durante la última jornada en la Ciudad de México, Junior H recibió una serie de reconocimientos que reflejan el impacto de su música tanto en ventas como en plataformas digitales. El productor musical Jimmy Humilde subió al escenario para entregarle placas y trofeos, destacando:

“Este primer reconocimiento es por la gira en la que vendiste más de 350 mil boletos en más de 15 ciudades. Y este segundo, es un récord histórico, porque hoy concluye la cuarta en La México. Muchas felicidades ya es la cuarta, eres el cantante de regional que ha hecho más sold out en La México. Seis sold out”

Además, el artista fue galardonado con múltiples discos de Platino, Oro y Diamante por álbumes y sencillos como $ad Boyz 4 Life 2, $ad Boyz 4 Life 1, Contingente, Las tres torres, Música 3, así como por temas individuales como “Como Jordan”, “El Nene”, “Estúpida”, “Extssy Model”, “Clave Alí”, “El chachito anda alegre”, “Intro”, “Los botones azules”, “Nací para amarte”, “Volveremos”, “Pa que te duela”, “La vi llorar”, “No me pesa”, “Se amerita” y “Ojos colorados”.

El alcance digital de Junior H también fue subrayado durante el evento, con 23 mil millones de reproducciones y casi 29 millones de oyentes mensuales en plataformas de streaming, cifras que lo posicionan como uno de los exponentes más influyentes del género. La atmósfera en la Plaza de Toros se vio realzada por la distribución de pulseras LED, que transformaron al público en un mosaico de luces multicolores, acompañando un repertorio que evitó los narcocorridos en cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades, tal como había prometido el propio artista al anunciar la gira.

La secuencia de conciertos, celebrados el 30 de noviembre y los días 13, 14 y 15 de diciembre, se caracterizó por una afluencia masiva desde tempranas horas, con seguidores que colmaron las calles aledañas para asegurar su lugar en el recinto. Junior H, cuyo nombre real es Antonio Herrera, definió estos encuentros como una “fiesta para los dolidos”, y durante una de sus intervenciones expresó: “Esta música nace de estas cicatrices, de esas lágrimas, de esa música que no encontraba paz... esta noche no somos extraños, somos familia, una familia de corazones rotos que laten al mismo ritmo. Bienvenidos a esta noche”, según citó Infobae.

El repertorio incluyó éxitos como “Entre nosotros”, “Rockstar”, “Las Noches” y “Extssy Model”, acompañados de un despliegue de luces y pirotecnia que reforzó la identidad del movimiento “sad boy”. Al cierre de una de las noches, Junior H agradeció al público con las palabras: “Otra fecha más, muchísimas gracias Ciudad de México”, en medio de una ovación de miles de asistentes vestidos de negro.

La serie de reconocimientos y la respuesta del público en la Plaza de Toros México confirman el momento de auge que vive el regional mexicano, con Junior H como uno de sus principales referentes.