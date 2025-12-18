Estos son los municipios que conforman el “Triángulo de las Bermudas” del huachicol en Guanajuato

Las autoridades de EEUU acusan que "El Marro" sigue operando desde la cárcel (Ilustración: Jovani Pérez Silva/Infobae)

Las autoridades de Estados Unidos informaron sobre sanciones en contra de José Antonio Yépez Ortiz, un sujeto apodado El Marro y quien fue líder del Cártel de Santa Rosa de Lima. La Oficina de Control de Activos Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) indica que el grupo delictivo se ve beneficiado del robo de hidrocarburos, acciones conocidas como huachicol.

El grupo criminal opera en Guanajuato, un estado en el que han sido detectados problemas de huachicol. Además, la OFAC sostiene que el Cártel de Santa Rosa de Lima coadyuva en la facilitación de un mercado negro de energía a nivel transfronterizo.

Según el informe publicado el 17 de diciembre, El Marro sigue operando desde la cárcel, a través de mandar instrucciones a su colaboradores y familiares. Con anterioridad ya habían sido registradas alianzas del grupo delictivo.

Captura de "El Marro" en 2020 (FGE Guanajuato)

El “Triángulo de las Bermudas” del huachicol

Como parte de las acciones recientes, la OFAC publicó un mapa en el que son identificados los puntos relacionados con el robo de combustible. En el terreno hay una refinería y diversos ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Es importante señalar el conflicto que tiene el Cártel de Santa Rosa de Lima con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), este último grupo también sancionado en EEUU por actividades de huachicol.

Dicho mapa contempla ocho municipios:

León

Santa Rosa de Lima

Irapuato

Salamanca

Villagrán

Celaya

Apaseo el Grande

Apaseo el Alto

Mapa del "Triángulo de las Bermudas" de Guanajuato (OFAC)

Registros de huachicol y ataques armados en la zona

En los diversos municipios mencionados han sido registradas acciones relacionadas con el robo de hidrocarburos. Por ejemplo, en León fueron asegurados 39 mil litros de huachicol como resultado de un cateo en un inmueble del Ejido Pompa.

Santa Rosa de Lima es el sitio que le da nombre al grupo que fue liderado por El Marro.

Por su parte, en Irapuato hubo un ataque armado durante una celebración de la Virgen de Guadalupe, el cual dejó cuatro personas muertas en la colonia Morelos, hechos registrados el 13 de diciembre

A mediados de abril pasado hubo otro ataque armado, esta vez en Salamanca, en contra de personas que asistieron a un partido de futbol en la comunidad de Cárdenas. Hubo cuatro muertos.

En Villagrán fueron detenidos tres hombres con un arsenal en octubre pasado. Mientras que el 25 de noviembre pasado, el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, reconoció que, antes de asumir su cargo, estuvo en una reunión con miembros de un grupo criminal.

El llamado triangulo de las bermudas de Guanajuato es descrito como “un punto focal para el robo de combustible y petróleo y un área clave de conflicto entre el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)“.