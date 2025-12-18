México

Estos son los municipios que conforman el “Triángulo de las Bermudas” del huachicol en Guanajuato

Se trata de puntos en donde el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima tienen conflictos

Guardar
Las autoridades de EEUU acusan
Las autoridades de EEUU acusan que "El Marro" sigue operando desde la cárcel (Ilustración: Jovani Pérez Silva/Infobae)

Las autoridades de Estados Unidos informaron sobre sanciones en contra de José Antonio Yépez Ortiz, un sujeto apodado El Marro y quien fue líder del Cártel de Santa Rosa de Lima. La Oficina de Control de Activos Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) indica que el grupo delictivo se ve beneficiado del robo de hidrocarburos, acciones conocidas como huachicol.

El grupo criminal opera en Guanajuato, un estado en el que han sido detectados problemas de huachicol. Además, la OFAC sostiene que el Cártel de Santa Rosa de Lima coadyuva en la facilitación de un mercado negro de energía a nivel transfronterizo.

Según el informe publicado el 17 de diciembre, El Marro sigue operando desde la cárcel, a través de mandar instrucciones a su colaboradores y familiares. Con anterioridad ya habían sido registradas alianzas del grupo delictivo.

Captura de "El Marro" en
Captura de "El Marro" en 2020 (FGE Guanajuato)

El “Triángulo de las Bermudas” del huachicol

Como parte de las acciones recientes, la OFAC publicó un mapa en el que son identificados los puntos relacionados con el robo de combustible. En el terreno hay una refinería y diversos ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Es importante señalar el conflicto que tiene el Cártel de Santa Rosa de Lima con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), este último grupo también sancionado en EEUU por actividades de huachicol.

Dicho mapa contempla ocho municipios:

  • León
  • Santa Rosa de Lima
  • Irapuato
  • Salamanca
  • Villagrán
  • Celaya
  • Apaseo el Grande
  • Apaseo el Alto
Mapa del "Triángulo de las
Mapa del "Triángulo de las Bermudas" de Guanajuato (OFAC)

Registros de huachicol y ataques armados en la zona

En los diversos municipios mencionados han sido registradas acciones relacionadas con el robo de hidrocarburos. Por ejemplo, en León fueron asegurados 39 mil litros de huachicol como resultado de un cateo en un inmueble del Ejido Pompa.

Santa Rosa de Lima es el sitio que le da nombre al grupo que fue liderado por El Marro.

Por su parte, en Irapuato hubo un ataque armado durante una celebración de la Virgen de Guadalupe, el cual dejó cuatro personas muertas en la colonia Morelos, hechos registrados el 13 de diciembre

A mediados de abril pasado hubo otro ataque armado, esta vez en Salamanca, en contra de personas que asistieron a un partido de futbol en la comunidad de Cárdenas. Hubo cuatro muertos.

En Villagrán fueron detenidos tres hombres con un arsenal en octubre pasado. Mientras que el 25 de noviembre pasado, el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, reconoció que, antes de asumir su cargo, estuvo en una reunión con miembros de un grupo criminal.

El llamado triangulo de las bermudas de Guanajuato es descrito como “un punto focal para el robo de combustible y petróleo y un área clave de conflicto entre el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)“.

Temas Relacionados

GuanajuatoCártel de Santa Rosa de LimaCJNGHuachicolOFACNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

El Fulham de Raúl Jiménez queda eliminado de la Copa de Inglaterra

Aunque su equipo no logró concretar las oportunidades, el atacante mexicano fue titular y mostró entrega en cada jugada

El Fulham de Raúl Jiménez

Destrucción histórica: Fiscalía de la CDMX incineró 335 kilos de drogas

Se trata del proceso de destrucción de narcóticos más grande realizado por la Fiscalía General de justicia de la Ciudad de México

Destrucción histórica: Fiscalía de la

Omar Chaparro habla de las complicaciones de salud que enfrentó Martha Higareda durante el parto de sus gemelas

La actriz mexicana vivió una emergencia médica poco después del nacimiento de sus hijas y contó con el apoyo de su entorno más cercano

Omar Chaparro habla de las

Mercurio anuncia su último artista invitado para su concierto en la CDMX por festejos de su 30 aniversario

La próxima presentación musical de ‘Mercurio and Friends’ se llevará a cabo este próximo viernes 19 de diciembre

Mercurio anuncia su último artista

Resultados del Tris: ganadores y números premiados del 17 de diciembre

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Resultados del Tris: ganadores y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Destrucción histórica: Fiscalía de la

Destrucción histórica: Fiscalía de la CDMX incineró 335 kilos de drogas

Cuentas bancarias de “El Marro” ya estaban bloqueadas en México por posibles vínculos con huachicol, anunció la UIF

Con insignias apócrifas y secuestros: así operan los grupos dedicados al robo a transporte de carga en Edomex

Quién es María Vanesa “N”, la excolaboradora de Genaro García Luna detenida por la FGR

Enfrentamiento entre policías y civiles armados deja 7 agresores abatidos en Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

Omar Chaparro habla de las

Omar Chaparro habla de las complicaciones de salud que enfrentó Martha Higareda durante el parto de sus gemelas

Mercurio anuncia su último artista invitado para su concierto en la CDMX por festejos de su 30 aniversario

Tras supuesta demanda de Sergio Mayer, Linet Puente revela lo que pasa en La Granja VIP previo a la final

Fans de Junior H se pelean en su concierto con La Carencia de fondo

Muere a los 22 años Lucero Ramírez, ex reina de belleza de Veracruz, en trágico accidente mientras se dirigía a hacer caridad

DEPORTES

El Fulham de Raúl Jiménez

El Fulham de Raúl Jiménez queda eliminado de la Copa de Inglaterra

Vicente Sánchez recuerda con tristeza la semifinal entre Cruz Azul y América : “Me faltaron 20 minutos”

Blue Demon Jr. confirma que regresa al ring tras accidente automovilístico: “Ya estoy activo”

Cuántos millones ganará la Selección Mexicana por participar en el Mundial 2026

Sebastián Córdova podría llegar a Pumas en 2026: qué se sabe de su posible contratación tras salir de Tigres