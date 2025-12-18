Cómo ingresó “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, al mundo del narco

Reportes señalan que El Marro estaría coordinando actividades del CSRL a pesar de estar preso. (Foto: Infobae México)

Tras las sanciones efectuadas por autoridades estadounidenses en contra del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), y su líder, José Antonio Yépez, alias “El Marro”, regresó al ojo público el líder criminal y nació la interrogante de cómo empezó su recorrido en el mundo del narcotráfico.

Yépez, quien actualmente se encuentra preso enfrentando una condena de 60 años, seguiría controlando los hilos del CDSRL desde su celda en México, según reportes de autoridades de EEUU.

El presunto líder criminal del CSRL cuenta con un currículum delictivo que abarcaría desde el robo de transportes, hasta ser la cabeza de una organización generadora de millones de dólares con sus actividades ilícitas.

Quién es “El Marro”, presunto líder del CSRL que operaría desde la cárcel

José Antonio Yépez Ortiz, conocido como “El Marro”, es identificado por las autoridades de Estados Unidos como el principal líder del CSRL y un actor clave en el robo de combustibles a gran escala en México.

Antes de su arresto en 2020, “El Marro”, figuraba entre los criminales más buscados en el país por su papel en operaciones ilícitas de extracción y comercialización de hidrocarburos.

El gobierno estadounidense lo señala por continuar dirigiendo actividades delictivas desde prisión, utilizando intermediarios como abogados y familiares para mantener su control dentro de la organización y coordinar alianzas.

Cómo ingresó “El Marro” al mundo del narcotráfico

La historia de José Antonio Yépez Ortiz, conocido como “El Marro”, está marcada por su incorporación a distintas organizaciones delictivas antes de establecerse en el Cártel de Santa Rosa de Lima.

De acuerdo con diversos reportes de medios nacionales, los primeros registros delincuenciales de “El Marro” datan del año 2008, cuando habría sido encarcelado por robo. Diversas fuentes señalan que en ese entonces, José Antonio formaba parte de una estructura criminal dedicada al robo de trasportes de carga.

Posterior a ese arresto, “El Marro” habría comenzado con sus actividades de robo de hidrocarburos, lo que le habría abierto las puertas de otras organizaciones como un presunto aliado de bajo nivel.

Informes publicados por Infobae México en marzo de 2024 señalan que Antonio habría formado parte del Cártel del Golfo. Asimismo, señalan que se sumó a las filas del Cártel del Milenio, organización de la que también formó parte Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, máximo líder del CJNG. Los datos publicados por Infobae citan el libro del periodista Jorge Fernández Menéndez, titulado, La nueva guerra: del Chapo al fentanilo.

De acuerdo con reportes, posterior a vincularse con otras organizaciones, Yépez Ortiz regresó a Guanajuato y continuó sus actividades ilícitas enfocadas principalmente al robo de combustible.

Esta práctica habría representado el punto de partida de su poder económico y permitido el surgimiento de su propio grupo delictivo, El Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL).

El CSRL surgió primero como una organización dedicada casi exclusivamente al huachicoleo, pero luego amplió su espectro criminal hacia el tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro.

Bajo el mando de “El Marro”, el cártel sostuvo enfrentamientos violentos con el CJNG por el control territorial y las actividades ilícitas en la región.

Consolidación y captura de “El Marro” en el narcotráfico

Fuentes refieren que la notoriedad de “El Marro” creció al ser considerado uno de los principales generadores de violencia en Guanajuato, región donde el robo de combustible y las disputas entre criminales incrementaron los índices delictivos.

fotografías de El Marro (Foto: Especial)

“El Marro” habría saltado a la fama internacionalmente el día que fueron colocadas narcomantas, presuntamente firmadas por él, donde amenazaba con enviarle un regalo al entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Las autoridades mexicanas lograron su captura en un operativo conjunto realizado en agosto de 2020, posteriormente, fue trasladado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, donde permanecería recluido cumpliendo una sentencia de 60 años.