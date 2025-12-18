México

Cazzu interpreta ‘Como la flor’ de Selena Quintanilla en vivo y fans señalan que está “recuperada”

Julieta Cazzuchelli sorprendió interpretando en vivo diversos temas, entre ellos el icónico hit de “La Reina del Tex-Mex”

Julieta Cazzuchelli sorprendió interpretando en vivo diversos temas, entre ellos el icónico hit de “La Reina del Tex-Mex”. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La presentación de Cazzu en el programa de radio “Un poco de ruido”, sorprendió tras haber anunciado su gira por EEUU y acaparó la atención de sus seguidores por un motivo especial: la elección de interpretar “Como la flor”, tema emblemático de Selena Quintanilla. El momento quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes sobre el estado anímico de la artista y sobre el lugar destacado que ocupa este clásico en el repertorio de la música latina.

Julieta Cazzuchelli, participó del ciclo radial como parte de la promoción de su más reciente álbum, “Latinaje”, y sorprendió al público interpretando en vivo diversos temas, entre ellos el icónico hit de la llamada “reina del tex-mex”. Según quienes presenciaron el show y las reacciones en línea, la cantante aportó su propio estilo y emoción al tema, sumando elogios por la forma en que imprimió sentimiento en cada estrofa, respetando la esencia original pero adaptando la canción a su voz y propuesta artística.

Cazzu participó del ciclo radial como parte de la promoción de su más reciente álbum y gira. (Captura de pantalla TikTok @cazzuxselena)

La exposición de Cazzu se produjo después de obtener un lleno total en algunas ciudades donde ofrecerá shows en 2026. El reciente video de “Como la flor” motivó entre los fans la percepción de que la intérprete se encuentra “recuperada”, una reacción que dominó los comentarios y que incluso reactivó el recuerdo de una interpretación previa del mismo tema, ocurrida exactamente una semana después de la boda secreta y polémica de su expareja Christian Nodal con Ángela Aguilar.

“Está vez se siente esa sensación de tranquilidad”, “La primera vez que la canto fue con mucha tristeza ahora ya lo superó”, “Es la patrona”, “Canta desde el corazón”, “Ya se ve feliz”, son algunos de los comentarios que se leen en plataformas como TikTok.

El reciente video motivó entre los fans la percepción de que la intérprete se encuentra “recuperada”. (TikTok: @cazzuglobal)

Entre las repercusiones en redes sociales, varios usuarios compararon las versiones de Cazzu y la hija de Pepe Aguilar, quien también incluyó la canción de Selena Quintanilla en su repertorio durante la última gira “Libre Corazón”. Las diferencias estilísticas entre ambas intérpretes alimentaron el debate y dispararon nuevos reconocimientos para la artista argentina, cuya versión fue calificada como “impecable” y emotiva desde la audiencia digital.

“Como la flor” es una de las piezas más reconocidas en la discografía de Selena Quintanilla. Publicada en 1992 como parte del álbum Entre a mi mundo, esta cumbia tejana narró el dolor de una despedida amorosa y se convirtió en un éxito internacional. Desde su lanzamiento, la canción mantiene presencia en la cultura popular latina y ha sido versionada por otros artistas, consolidando el legado de la cantante cuya carrera fue interrumpida por su muerte en 1995.

