Banxico reduce la tasa de interés a 7% al cierre del 2025 y ajusta previsión de inflación

The Bank of Mexico (Banxico) headquarters in Mexico City, Mexico, on Thursday, Feb. 8, 2024. Mexico's central bank is expected to hold the benchmark rate at 11.25% for a seventh consecutive meeting as accelerating non-core inflation rises due to higher food and energy prices. Photographer: Victoria Razzo/Bloomberg

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) aprobó el último recorte del 2025, al reducir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria, que se ubicará en 7.00%, a partir de este jueves.

En un comunicado, el organismo detalló que la decisión se tomó por mayoría, con cuatro votos a favor de la disminución y uno a favor de mantener la tasa en 7.25%.

De acuerdo con el Banco de México, se prevé que la actividad económica global haya continuado moderándose durante el cuarto trimestre de 2025, en comparación con el trimestre anterior.

Mencionó que a esto se suma que el entorno internacional sigue marcado por tensiones comerciales y conflictos geopolíticos, lo que ha generado riesgos para la inflación, la actividad económica y la volatilidad de los mercados financieros.

En este contexto, la Reserva Federal de Estados Unidos también redujo su tasa de referencia en 25 puntos base, mientras que el dólar se depreció y las tasas de interés gubernamentales estadounidenses disminuyeron en la mayoría de sus plazos.

En el ámbito local, las tasas de interés de valores gubernamentales en México aumentaron en la mayoría de sus plazos desde la última decisión de política monetaria, y el peso mexicano se apreció.

El banco central anticipa que la actividad económica nacional se haya mantenido débil en el cuarto trimestre de 2025, en un entorno de incertidumbre y riesgos a la baja derivados de las tensiones comerciales.

Destacó que entre la primera quincena de octubre y noviembre, la inflación general aumentó de 3.63% a 3.80%, mientras que la inflación subyacente pasó de 4.24% a 4.43%, principalmente por el incremento en los precios de las mercancías no alimenticias.

Asimismo, las expectativas de inflación general para el cierre de 2025 disminuyeron ligeramente, aunque las de mayor plazo permanecen por encima de la meta establecida.

Señaló que los pronósticos de inflación general y subyacente se ajustaron al alza para el cuarto trimestre de 2025 y los dos siguientes, debido a una reducción más gradual de lo previsto en la inflación de servicios.

El Banco de México mantiene la expectativa de que la inflación general converja a la meta de 3% en el tercer trimestre de 2026.

Entre los riesgos al alza para la inflación se identifican la depreciación del peso mexicano, la persistencia de la inflación subyacente, presiones de costos, disrupciones por conflictos geopolíticos o políticas comerciales y afectaciones climáticas.

Mientras que entre los riesgos a la baja se consideran una actividad económica menor a la anticipada, un menor traspaso de aumentos en los costos y menores presiones por la apreciación de la moneda nacional.

La Junta de Gobierno señaló que los ajustes fiscales previstos tendrán un efecto transitorio y no necesariamente proporcional en los precios, y que la evaluación integral de su impacto requerirá información adicional.

El balance de riesgos respecto a la trayectoria prevista para la inflación mantiene un sesgo al alza, aunque menos pronunciado que entre 2021 y 2024, además de que los cambios de política económica en Estados Unidos continúan añadiendo incertidumbre a las previsiones.

Agregó que la decisión de reducir la tasa de referencia consideró el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad de la actividad económica y los posibles impactos de cambios en políticas comerciales globales, así como el grado de restricción monetaria implementado.