Toño Mauri festeja cinco años de su doble trasplante de pulmón y agradece a su donador: “Cada día es un regalo”

Toño Mauri celebra el quinto aniversario de su doble trasplante de pulmón tras superar complicaciones por Covid-19 (Foto: IG/antonio.mauri)

El actor y productor mexicano Toño Mauri conmemoró el quinto aniversario de su doble trasplante de pulmón, un procedimiento que marcó un antes y un después en su vida tras superar graves complicaciones derivadas de la Covid-19.

A través de un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, el artista rememoró las distintas etapas de su recuperación y expresó su agradecimiento a quienes lo acompañaron en este proceso, subrayando la importancia de la familia, los médicos y el donante que hicieron posible su recuperación.

Una vida de agradecimientos

En el mensaje que acompaña el video, Toño Mauri escribió: “Gracias a Dios por estos 5 maravillosos años. Gracias a mis doctores, gracias a mi donador y a su familia. Gracias a los amigos y gracias a mi familia por hacer que cada día sea un regalo”.

El actor compartió imágenes que documentan su evolución, desde los momentos más difíciles durante los ocho meses de hospitalización —cuatro de ellos en coma— hasta los primeros pasos en la rehabilitación y el día en que finalmente pudo abandonar el hospital.

El actor mexicano agradece a su familia, médicos y donante por el apoyo recibido durante su recuperación (Foto: YouTube/María Visión)

El impacto de este aniversario se reflejó también en su entorno familiar. Su hijo, Antonio Mauri, utilizó sus redes sociales para repostear el video y compartir una serie de fotografías que ilustran la nueva etapa que vive la familia.

En su mensaje, Antonio expresó: “Pa, un año más desde tu trasplante y sólo puedo decir gracias. Gracias por tu lucha, tu fe y tu amor inquebrantable. Gracias ma, familia y a todos los que oramos y acompañaron este camino. A los doctores, gracias por su vocación. Y por encima de todo, gracias a Dios. El hombre pone la batalla, pero Dios pone la victoria”.

La respuesta de Toño Mauri a su hijo no se hizo esperar: “Toño, gracias por ser mi compañero de viaje, gracias por todos los momentos que hemos vivido juntos y gracias a Dios por darme un hijo como tú que me da fuerza de seguir adelante, gracias por enseñarme a fortalecer mi fe. Te amo”.

El actor vive agradecido con su donador. Crédito: IG

Agradeciendo el milagro a doctores y donador

La celebración familiar incluyó también a Graciela Mauri, hermana del actor, quien destacó el valor del donante y el trabajo de los médicos. En su mensaje, la actriz afirmó:

“Hoy es un día muy especial para toda mi familia. Hace 5 años Dios nos regaló un inmenso milagro. La vida de mi hermano Antonio Mauri. Gracias a cada doctor que luchó por tu vida y con todo mi corazón, gracias a tu donador por los pulmones y a su familia y a su familia que con ese regalo, no sólo te regaló la vida a ti Toño, sino a toda la familia”.

La hermana de Toño Mauri, Graciela Mauri, resalta el valor del donante y el trabajo de los médicos en el trasplante (Crédito: Cuartoscuro)

El doble trasplante de pulmón al que fue sometido Toño Mauri tuvo lugar en diciembre de 2020 en el Hospital UF Health Shands de Estados Unidos, después de que el actor fuera considerado candidato al procedimiento tras una larga estancia hospitalaria.

Desde entonces, cada aniversario representa para él y su familia una oportunidad para agradecer y recordar el valor de la vida y la solidaridad.