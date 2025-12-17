¿Te puedes enfermar de la garganta por caminar descalzo en casa? Esto se sabe

La creencia de que caminar descalzo en casa puede provocar enfermedades de la garganta, como dolor, irritación o infecciones, está muy arraigada en la cultura popular. Sin embargo, no existe evidencia científica que demuestre una relación directa entre andar sin calzado y enfermarse de la garganta. Las infecciones respiratorias y los padecimientos de garganta suelen ser causados por virus o bacterias, no por el contacto de los pies con superficies frías.
El dolor de garganta, la faringitis o la amigdalitis se producen principalmente por infecciones virales —como el resfriado común o la influenza— o bacterianas, como el estreptococo. Estos microorganismos se transmiten por el aire, a través de gotículas respiratorias, o por contacto directo con superficies contaminadas y luego con la boca, nariz u ojos. Por ello, caminar descalzo no es, por sí mismo, un factor de riesgo para desarrollar estas enfermedades.
No obstante, la confusión surge porque la exposición al frío puede generar sensaciones de incomodidad o provocar cambios temporales en la circulación sanguínea, lo que podría hacer que algunas personas perciban mayor sensibilidad en la garganta o en el cuerpo en general. Aun así, esta reacción no implica una infección ni una causa directa de enfermedad.
Caminar descalzo en casa, práctica conocida como earthing o grounding, también tiene beneficios potenciales cuando se realiza en condiciones adecuadas. Entre ellos se encuentra el fortalecimiento de los músculos del pie y del tobillo, ya que caminar sin calzado permite un movimiento más natural y mejora la estabilidad. Además, puede favorecer la postura, el equilibrio y la propiocepción, es decir, la capacidad del cuerpo para percibir su posición y movimiento.
Otro beneficio es la estimulación sensorial. Al entrar en contacto directo con distintas superficies, los pies activan terminaciones nerviosas que contribuyen al bienestar general y a la relajación. Para algunas personas, caminar descalzo en casa también resulta más cómodo y ayuda a reducir el estrés.
Sin embargo, esta práctica no está exenta de riesgos. Caminar descalzo en pisos fríos o húmedos durante periodos prolongados puede resultar incómodo para personas sensibles al frío o con problemas circulatorios. Asimismo, existe el riesgo de sufrir golpes, cortaduras o lesiones al pisar objetos pequeños, superficies resbalosas o irregulares.
Las personas con diabetes, neuropatías, problemas de circulación o heridas en los pies deben tener especial cuidado, ya que una lesión menor podría pasar desapercibida y complicarse. En estos casos, se recomienda el uso de calzado cómodo y cerrado, incluso dentro del hogar.
En conclusión, caminar descalzo en casa no causa enfermedades de la garganta ni infecciones respiratorias. No obstante, como cualquier hábito, debe practicarse con precaución y considerando las condiciones del entorno y el estado de salud de cada persona. Mantener el hogar limpio, evitar superficies peligrosas y escuchar las señales del cuerpo son claves para disfrutar de los beneficios de esta práctica sin poner en riesgo la salud.