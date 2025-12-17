México

¿Reloj de arena o triángulo invertido? Estas son las enfermedades que puedes desarrollar, según la forma de tu cuerpo

Es importante conocer qué factores podrían incrementar ciertas afectaciones

Guardar
La acumulación de grasa en
La acumulación de grasa en determinadas zonas puede revelar ciertas patologías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de grasa en distintas partes del cuerpo está asociada con diferentes riesgos para la salud, según la localización y la cantidad.

Incluso existen algunas enfermedades relacionadas con patrones específicos de distribución de grasa corporal.

Grasa en el abdomen (forma de manzana)

  • Enfermedad hepática grasa no alcohólica: El exceso de grasa abdominal puede favorecer la acumulación de grasa en el hígado, lo que provoca inflamación y daño hepático.
  • Síndrome metabólico: Frecuente en personas con obesidad abdominal, incluye una combinación de presión arterial elevada, alteraciones en la glucosa y lípidos, y un mayor riesgo cardiovascular.
  • Apnea del sueño: El aumento de tejido graso en la región del cuello y el abdomen puede favorecer episodios de apnea durante el sueño.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Grasa en las caderas y muslos (forma de pera)

  • Artrosis de cadera y rodilla: El peso extra sobre estas articulaciones aumenta el desgaste y puede acelerar el desarrollo de artrosis.
  • Insuficiencia venosa: La acumulación de grasa en piernas favorece problemas circulatorios, como insuficiencia venosa o várices.

Grasa en brazos o parte superior del cuerpo

  • Síndrome de Cushing: Algunas personas presentan acumulación atípica de grasa en la parte superior del cuerpo, incluyendo la cara y el cuello. Esta condición puede deberse a alteraciones hormonales, como ocurre en el síndrome de Cushing.

Grasa subcutánea en general

  • Lipedema: Se caracteriza por una acumulación anormal de grasa principalmente en piernas y, a veces, brazos. Causa dolor, hinchazón y problemas de movilidad.

Los riesgos asociados a la distribución de grasa no solo se relacionan con la cantidad, sino también con el tipo de tejido graso y factores individuales como la genética y el estilo de vida.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué se produce la grasa focalizada

  • Factores genéticos: La herencia influye en la predisposición a acumular grasa en zonas específicas como abdomen, caderas o muslos.
  • Hormonas: Alteraciones hormonales, como los cambios en los niveles de estrógenos, insulina y cortisol, modifican la distribución de la grasa.
  • Edad: Con el envejecimiento, el metabolismo se vuelve más lento y la grasa tiende a acumularse más en el abdomen.
  • Estilo de vida: Dietas ricas en azúcares y grasas, junto con el sedentarismo, favorecen el aumento de grasa corporal.
  • Estrés crónico: Aumenta los niveles de cortisol, lo que puede estimular la acumulación de grasa, especialmente en la zona abdominal.
  • Enfermedades o medicamentos: Algunas patologías endocrinas y medicamentos pueden alterar el metabolismo y favorecer la acumulación de grasa.

Cómo evitar la acumulación de grasa localizada

Así se ve la grasa
Así se ve la grasa visceral (Imagen ilustrativa Infobae)
  • Mantener una alimentación equilibrada, baja en azúcares simples y grasas saturadas.
  • Realizar actividad física de forma regular, combinando ejercicios aeróbicos y de fuerza.
  • Dormir las horas recomendadas para el organismo.
  • Reducir el estrés con técnicas de relajación y manejo emocional.
  • Consultar periódicamente con profesionales de la salud para el control metabólico y hormonal.
  • Evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaco.

Temas Relacionados

Cuerpo PeraCuerpo Manzanamexico-noticias

Más Noticias

Esta será la nueva fecha del Encendido Navideño en el Zócalo de la CDMX

En los edificios de los alrededores de la Plaza de la Constitución se colocan estructuras de diseños alusivos a la Navidad

Esta será la nueva fecha

Conagua advierte sobre heladas y lluvias en varias regiones de México

Las temperaturas mínimas oscilarán entre -10 y -5 grados Celsius en las sierras de algunos estados

Conagua advierte sobre heladas y

Así fue la pelea de Faitelson con el Turco Mohamed tras el bicampeonato de Toluca: el comentarista de TUDN reveló las amenazas que recibió

El analista deportivo se sinceró sobre todo lo que le dijo el entrenador de los Diablos durante el festejo del bicampeonato

Así fue la pelea de

CANACAR advierte sobre afectaciones por posibles bloqueos carreteros en vacaciones de fin de año

Campesinos y transportistas afirman que sus movilizaciones responden a acuerdos incumplidos y al deterioro de sus condiciones económicas y de seguridad

CANACAR advierte sobre afectaciones por

5 ejercicios que ayudan a reducir el colesterol y a fortalecer el corazón

La práctica regular de ejercicio físico ayuda a reducir el colesterol LDL y aumenta el colesterol HDL, según la Clínica Mayo

5 ejercicios que ayudan a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a expresidenta municipal de

Sentencian a expresidenta municipal de Amanalco, Edomex, por pactar doble homicidio con la Familia Michoacana

Aseguran más de una tonelada de marihuana en Jalisco e incautan un vehículo de alta gama

México se comprometió a interconectar plataformas de inteligencia para combatir drones en la frontera, anunció EEUU

Caso Dashia: Derechos Humanos investigó proceso de joven acusada de extorsionar para el CJNG tras denunciar abuso sexual

Golpe al narco: decomisan 22.5 millones de pesos de metanfetamina que iba a ser transportada en una camioneta en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa vuelve a CDMX

Dua Lipa vuelve a CDMX y su papá es visto dentro de “La Casita” de Bad Bunny

Toño Mauri festeja cinco años de su doble trasplante de pulmón y agradece a su donador: “Cada día es un regalo”

Frankenstein de Guillermo del Toro suma 6 pre nominaciones al Oscar en estas categorías

¿Qué ver en Google? Estas son las películas top en México

Muere Susana Klein, actriz argentina que dio voz a Mafalda y a Candy Candy, serie que hizo época en México

DEPORTES

Así fue la pelea de

Así fue la pelea de Faitelson con el Turco Mohamed tras el bicampeonato de Toluca: el comentarista de TUDN reveló las amenazas que recibió

México vs Portugal: cuántos boletos salieron a la venta para la inauguración del Estadio Azteca con Cristiano Ronaldo

El jugador que Martín Anselmi pidió en Cruz Azul y que ahora podría llegar a Monterrey para el Clausura 2026

Crawford anuncia su retiro del boxeo profesional y no habrá revancha contra Canelo Álvarez: “Sin nada más que demostrar”

Cuál podría ser el futuro de Santi Giménez en el AC Milan en caso de confirmarse su operación de tobillo