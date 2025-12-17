Omar Chaparro responde a las críticas por imitar a Itatí Cantoral en evento

La actuación del comediante generó miles de reacciones dentro de las redes sociales Crédito. (Jovani Pérez/ Infobae)

Omar Chaparro fue tema de conversación en redes sociales durante semanas recientes luego de un momento espontáneo en el Festival Internacional del Globo, realizado en León, Guanajuato.

Durante su participación como conductor, el actor y comediante cantó un fragmento dedicado a la Virgen de Guadalupe, situación que detonó risas, reacciones y comparaciones con una conocida interpretación de Itatí Cantoral.

El episodio quedó registrado en distintos videos difundidos en plataformas digitales, grabados desde varios ángulos y puntos del evento. Las imágenes circularon rápidamente y acumularon miles de reproducciones, comentarios y reacciones, lo que convirtió el momento en uno de los más comentados del festival.

Las grabaciones generaron una respuesta mayormente humorística entre los usuarios, así como entre asistentes que presenciaron la escena en vivo. La energía mostrada por Chaparro desde las primeras horas del evento fue uno de los elementos más señalados por los internautas en redes sociales.

El momento que se volvió viral en redes sociales

De acuerdo con los videos compartidos, Omar Chaparro inició la conducción del evento desde muy temprano, alrededor de las 4:00 de la mañana. Durante varias horas mantuvo una interacción constante con los asistentes, combinando comentarios espontáneos, improvisación y participación directa con el público.

Fue en ese contexto cuando el conductor interpretó una canción dedicada a la Virgen de Guadalupe, lo que provocó comparaciones inmediatas con la actuación de Itatí Cantoral en la Basílica de Guadalupe. Usuarios comenzaron a señalar similitudes en el tono y la expresión, lo que impulsó la viralidad del momento.

Aunque los videos continúan generando interacción, la situación se mantuvo como una tendencia breve, alimentada principalmente por el carácter humorístico del momento y por la trayectoria del comediante.

Las declaraciones de Omar Chaparro ante las críticas

Días después, durante la presentación de una película en la que participa, Omar Chaparro fue cuestionado en un programa de televisión sobre los comentarios que señalaban una supuesta imitación. El actor explicó que su participación en el evento correspondía a una conducción extensa y temprana, lo que dio pie a la improvisación.

Chaparro señaló que uno de sus compañeros en la conducción hizo un comentario relacionado con “estar desde el cielo”, lo que detonó la ocurrencia de cantar en ese momento. Aclaró que no se trató de una imitación de Itatí Cantoral, sino de un personaje propio llamado Doña Chole Ramos, el cual ha interpretado desde 1996.

El comediante también mencionó que, tras publicar una fotografía relacionada con otro proyecto, algunos comentarios asociaron el episodio con un supuesto castigo. Ante ello, afirmó que no hubo intención de burla hacia la Virgen de Guadalupe y que la interpretación se realizó desde el respeto, al tratarse de una canción que considera muy bonita.

La referencia inevitable a Itatí Cantoral y su interpretación

La comparación surgió a partir de un antecedente ampliamente conocido en la cultura popular. Cada 12 de diciembre, diversos artistas participan en los festejos dedicados a la Virgen de Guadalupe en la Basílica, donde interpretan canciones durante las tradicionales mañanitas.

En 2016, Itatí Cantoral realizó una interpretación de “La Guadalupana” que se volvió especialmente recordada por el público. Desde entonces, ese momento ha sido recurrentemente retomado en redes sociales, especialmente durante las fechas cercanas a la celebración.

A partir de ese antecedente, cualquier actuación similar suele generar referencias inmediatas. En el caso de Omar Chaparro, la asociación fue impulsada por la viralidad del video y por el contexto humorístico que caracteriza al actor, lo que mantuvo la conversación activa durante varios días en plataformas digitales.