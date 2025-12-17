México

Omar Chaparro responde a las críticas por imitar a Itatí Cantoral en evento

Durante el Festival del Globo el comediante realizó una actuación que llamó la atención y generó miles de reacciones en las redes sociales

Guardar
La actuación del comediante generó
La actuación del comediante generó miles de reacciones dentro de las redes sociales Crédito. (Jovani Pérez/ Infobae)

Omar Chaparro fue tema de conversación en redes sociales durante semanas recientes luego de un momento espontáneo en el Festival Internacional del Globo, realizado en León, Guanajuato.

Durante su participación como conductor, el actor y comediante cantó un fragmento dedicado a la Virgen de Guadalupe, situación que detonó risas, reacciones y comparaciones con una conocida interpretación de Itatí Cantoral.

El episodio quedó registrado en distintos videos difundidos en plataformas digitales, grabados desde varios ángulos y puntos del evento. Las imágenes circularon rápidamente y acumularon miles de reproducciones, comentarios y reacciones, lo que convirtió el momento en uno de los más comentados del festival.

Las grabaciones generaron una respuesta mayormente humorística entre los usuarios, así como entre asistentes que presenciaron la escena en vivo. La energía mostrada por Chaparro desde las primeras horas del evento fue uno de los elementos más señalados por los internautas en redes sociales.

El momento que se volvió viral en redes sociales

El actor y comediante en el Festival del Globo tuvo una conducción que llamó la atención, misma que agrado a los asistentes e internautas por su energía y carisma Crédito: TikTok/ @omarchaparrooficial

De acuerdo con los videos compartidos, Omar Chaparro inició la conducción del evento desde muy temprano, alrededor de las 4:00 de la mañana. Durante varias horas mantuvo una interacción constante con los asistentes, combinando comentarios espontáneos, improvisación y participación directa con el público.

Fue en ese contexto cuando el conductor interpretó una canción dedicada a la Virgen de Guadalupe, lo que provocó comparaciones inmediatas con la actuación de Itatí Cantoral en la Basílica de Guadalupe. Usuarios comenzaron a señalar similitudes en el tono y la expresión, lo que impulsó la viralidad del momento.

Aunque los videos continúan generando interacción, la situación se mantuvo como una tendencia breve, alimentada principalmente por el carácter humorístico del momento y por la trayectoria del comediante.

Las declaraciones de Omar Chaparro ante las críticas

Recientemente el actor aclaró que
Recientemente el actor aclaró que no imitó a nadie y que solo interpretó a un personaje suyo - (Ig: @omarchaparro)

Días después, durante la presentación de una película en la que participa, Omar Chaparro fue cuestionado en un programa de televisión sobre los comentarios que señalaban una supuesta imitación. El actor explicó que su participación en el evento correspondía a una conducción extensa y temprana, lo que dio pie a la improvisación.

Chaparro señaló que uno de sus compañeros en la conducción hizo un comentario relacionado con “estar desde el cielo”, lo que detonó la ocurrencia de cantar en ese momento. Aclaró que no se trató de una imitación de Itatí Cantoral, sino de un personaje propio llamado Doña Chole Ramos, el cual ha interpretado desde 1996.

El comediante también mencionó que, tras publicar una fotografía relacionada con otro proyecto, algunos comentarios asociaron el episodio con un supuesto castigo. Ante ello, afirmó que no hubo intención de burla hacia la Virgen de Guadalupe y que la interpretación se realizó desde el respeto, al tratarse de una canción que considera muy bonita.

La referencia inevitable a Itatí Cantoral y su interpretación

La actriz ha cantado frente
La actriz ha cantado frente a la Virgen de Guadalupe en diversas ocasiones - (Captura de pantalla Azteca)

La comparación surgió a partir de un antecedente ampliamente conocido en la cultura popular. Cada 12 de diciembre, diversos artistas participan en los festejos dedicados a la Virgen de Guadalupe en la Basílica, donde interpretan canciones durante las tradicionales mañanitas.

En 2016, Itatí Cantoral realizó una interpretación de “La Guadalupana” que se volvió especialmente recordada por el público. Desde entonces, ese momento ha sido recurrentemente retomado en redes sociales, especialmente durante las fechas cercanas a la celebración.

A partir de ese antecedente, cualquier actuación similar suele generar referencias inmediatas. En el caso de Omar Chaparro, la asociación fue impulsada por la viralidad del video y por el contexto humorístico que caracteriza al actor, lo que mantuvo la conversación activa durante varios días en plataformas digitales.

Temas Relacionados

Omar ChaparroItatí CantoralLa GuadalupanaFestival del Globomexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Xóchitl Gálvez se une al respaldo a favor de María Amparo Casar: “¿Qué es eso de meter a la cárcel a una mamá?"

La Fiscalía General de la República mantiene abierta la indagatoria sobre la pensión vitalicia

Xóchitl Gálvez se une al

Yalitza Aparicio celebra su cumpleaños junto a Bad Bunny: así perreó hasta el suelo la actriz nominada al Oscar

La actriz originaria de Oaxaca se robó todas las miradas durante la cuarta fecha del cantante puertorriqueño en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México

Yalitza Aparicio celebra su cumpleaños

Metro CDMX inicia operativo ‘Cero Pirotecnia’ en temporada decembrina: ¿Cuáles serán las estaciones con mayor vigilancia?

Las autoridades del STC, junto con cuerpos policiales, establecerán filtros para asegurar que los usuarios viajen en un entorno libre de materiales peligrosos

Metro CDMX inicia operativo ‘Cero

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 17 de diciembre

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Garitas de Tijuana: cuál es

Exdirector de Investigación Aduanera colaboró en detección de huachicol fiscal, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existen indicios de que Alex Tonatiuh Márquez Hernández esté vinculado a una red de huachicol fiscal y afirmó que, por el contrario, colaboró en su detección

Exdirector de Investigación Aduanera colaboró
MÁS NOTICIAS

NARCO

La violencia contra policías en

La violencia contra policías en México es 30 veces más riesgosa que contra la población en general, según especialista

Caen tres presuntos extorsionadores de “Los Negros” por cobrar cuotas a camioneros del Paradero de Indios Verdes

Caen 3 extorsionadores de Los Blancos de Troya en Michoacán, uno es líder regional y operador dronero

¿Fentanilo como arma de destrucción masiva? Estas serían las consecuencias para México según un exagente de la DEA

Incautan arsenal, vehículos y animales exóticos en rancho de Arandas, Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Yalitza Aparicio celebra su cumpleaños

Yalitza Aparicio celebra su cumpleaños junto a Bad Bunny: así perreó hasta el suelo la actriz nominada al Oscar

Jaime Camil causa controversia por ser Tronchatoro en Matilda el Musical

Cachirula encuentra fuerza personal en su nuevo proyecto “FRÍO”

Comunidad LGBT+ explota contra Yuri por comentarios homofóbicos sobre Ricky Martin

Dorismar reaparece y muestra los daños potencialmente irreversibles de una fallida rinoplastia | Video

DEPORTES

Yulianna Peniche revela deuda pendiente

Yulianna Peniche revela deuda pendiente de “Parejita” López, exjugador de Pumas: “Que me regrese el dinero que me voló”

Del ring al perreo: luchadores de la AAA bailan en ‘La Casita’ junto a Bad Bunny

Quién es Adrián Sánchez, el nuevo DT mexicano del FAS del Salvador

Turco Mohamed revela los verdaderos motivos de la sustitución de Hugo González por Luis García en la final de la Liga MX

Confirmado: Santiago Giménez será operado del tobillo, ¿se perderá el Mundial 2026?