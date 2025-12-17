No hay ninguna razón para que campesinos bloqueen carreteras en Navidad y Año Nuevo, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes. Crédito: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó la idea de que pueda existir una nueva serie de bloqueos y cierres de carreteras federales por parte de agricultores en las temporadas de Navidad y Año Nuevo. Esto, según ella, porque “se han atendido todas sus demandas” en las mesas de trabajo instaladas por la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Alimentación para el Bienestar, entre otras instituciones.

Incluso, la mandataria cuestionó que las personas aún molestas por las decisiones del gobierno “sean campesinos”:

“Ya es, realmente, muy poca gente la que está planteando esto. A la mayoría se les ha atendido, y hay algunas temas que no son sencillos de cumplir (...), pero se está dialogando. Y, por supuesto, no hay razón... ninguna para que pudieran tomar alguna vía de comunicación”, explicó Sheinbaum Pardo.

Otro de los puntos que destacó la titular del Ejecutivo Federal para no entender estas peticiones faltantes es que algunas tienen complejidades por temas de presupuesto y hasta de la legalidad para el campo mexicano. Sin embargo, destaca que todas ellas siguen siendo atendidas por las autoridades dispuestas por su administración.

Finalmente, dio a conocer que hoy existirá una nueva reunión entre los sectores molestos y la Segob para dar seguimiento a temas con el manejo de precios a los granos y semillas diferentes al maíz o el trigo.

La presidenta anunció que las mesas de trabajo con Segob, Sader y Alimentación para el Bienestar han rendido frutos para atender las demandas de agricultores mexicanos | Youtube / CEPROPIE

Nuevos bloqueos de agricultores en México: ¿cuáles son las razones para la “alerta máxima” en CDMX?

Organizaciones de agricultores y transportistas activaron una alerta máxima en la Ciudad de México ante la posibilidad de un nuevo bloqueo de carreteras federales si sus demandas no son atendidas por el Gobierno de México, advirtió este miércoles el Movimiento Agrícola Campesino y otras agrupaciones vinculadas al sector.

El pronunciamiento se da luego de que interlocutores del campo y del transporte señalaran que los próximos días serán “cruciales” para definir la ruta de movilizaciones, y advirtieron que, de no existir acuerdos concretos, se detendrán carreteras que conectan con la capital y diversas regiones del país durante las fiestas decembrinas.

Integrantes de estos sectores han expresado en redes y comunicaciones públicas su rechazo a lo que califican como “mesas vacías y sin soluciones”. Por ello, llamaron al gobierno federal a atender sus exigencias bajo el mensaje de que regresarán a las calles con mayor firmeza si no perciben avances en las negociaciones.

Seguridad y fin a las extorsiones: las “nuevas” demandas

Entre las principales peticiones de los grupos movilizados se encuentran mayor seguridad para los transportistas en las carreteras federales, un reclamo que ha venido acompañando históricamente las protestas del sector debido a la percepción de inseguridad, extorsiones y violencia en las rutas de carga y transporte de pasajeros.

Los llamados al nuevo bloqueo son, según las agrupaciones campesinas mexicanas, por la falta de seguridad y extorsiones a la hora de hacer su trabajo | Facebook / ANTAC

Para este jueves y los próximos días, autoridades federales, así como organizaciones civiles y empresariales, vigilarán con especial atención la evolución de las negociaciones.

Esto con el fin de evitar que la advertencia de bloqueos derive en afectaciones a la circulación en carreteras federales que conectan con la Ciudad de México.