México

No hay ninguna razón para que campesinos bloqueen carreteras en Navidad y Año Nuevo, asegura Sheinbaum

La mandataria sentenció que los pocos agricultores inconformes y sus demandan responden, según ellas, “a peticiones que no pueden ser resueltas en poco tiempo”

Guardar
La presidenta Claudia Sheinbaum durante
La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes. Crédito: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó la idea de que pueda existir una nueva serie de bloqueos y cierres de carreteras federales por parte de agricultores en las temporadas de Navidad y Año Nuevo. Esto, según ella, porque “se han atendido todas sus demandas” en las mesas de trabajo instaladas por la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Alimentación para el Bienestar, entre otras instituciones.

Incluso, la mandataria cuestionó que las personas aún molestas por las decisiones del gobierno “sean campesinos”:

“Ya es, realmente, muy poca gente la que está planteando esto. A la mayoría se les ha atendido, y hay algunas temas que no son sencillos de cumplir (...), pero se está dialogando. Y, por supuesto, no hay razón... ninguna para que pudieran tomar alguna vía de comunicación”, explicó Sheinbaum Pardo.

Otro de los puntos que destacó la titular del Ejecutivo Federal para no entender estas peticiones faltantes es que algunas tienen complejidades por temas de presupuesto y hasta de la legalidad para el campo mexicano. Sin embargo, destaca que todas ellas siguen siendo atendidas por las autoridades dispuestas por su administración.

Finalmente, dio a conocer que hoy existirá una nueva reunión entre los sectores molestos y la Segob para dar seguimiento a temas con el manejo de precios a los granos y semillas diferentes al maíz o el trigo.

La presidenta anunció que las mesas de trabajo con Segob, Sader y Alimentación para el Bienestar han rendido frutos para atender las demandas de agricultores mexicanos | Youtube / CEPROPIE

Nuevos bloqueos de agricultores en México: ¿cuáles son las razones para la “alerta máxima” en CDMX?

Organizaciones de agricultores y transportistas activaron una alerta máxima en la Ciudad de México ante la posibilidad de un nuevo bloqueo de carreteras federales si sus demandas no son atendidas por el Gobierno de México, advirtió este miércoles el Movimiento Agrícola Campesino y otras agrupaciones vinculadas al sector.

El pronunciamiento se da luego de que interlocutores del campo y del transporte señalaran que los próximos días serán “cruciales” para definir la ruta de movilizaciones, y advirtieron que, de no existir acuerdos concretos, se detendrán carreteras que conectan con la capital y diversas regiones del país durante las fiestas decembrinas.

Integrantes de estos sectores han expresado en redes y comunicaciones públicas su rechazo a lo que califican como “mesas vacías y sin soluciones”. Por ello, llamaron al gobierno federal a atender sus exigencias bajo el mensaje de que regresarán a las calles con mayor firmeza si no perciben avances en las negociaciones.

Seguridad y fin a las extorsiones: las “nuevas” demandas

Entre las principales peticiones de los grupos movilizados se encuentran mayor seguridad para los transportistas en las carreteras federales, un reclamo que ha venido acompañando históricamente las protestas del sector debido a la percepción de inseguridad, extorsiones y violencia en las rutas de carga y transporte de pasajeros.

Los llamados al nuevo bloqueo son, según las agrupaciones campesinas mexicanas, por la falta de seguridad y extorsiones a la hora de hacer su trabajo | Facebook / ANTAC

Para este jueves y los próximos días, autoridades federales, así como organizaciones civiles y empresariales, vigilarán con especial atención la evolución de las negociaciones.

Esto con el fin de evitar que la advertencia de bloqueos derive en afectaciones a la circulación en carreteras federales que conectan con la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraBloqueosCierre de carreterasAgricultoresTransportistasNavidadAño NuevoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Xóchitl Gálvez se une al respaldo a favor de María Amparo Casar: “¿Qué es eso de meter a la cárcel a una mamá?"

La Fiscalía General de la República mantiene abierta la indagatoria sobre la pensión vitalicia

Xóchitl Gálvez se une al

Yalitza Aparicio celebra su cumpleaños junto a Bad Bunny: así perreó hasta el suelo la actriz nominada al Oscar

La actriz originaria de Oaxaca se robó todas las miradas durante la cuarta fecha del cantante puertorriqueño en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México

Yalitza Aparicio celebra su cumpleaños

Metro CDMX inicia operativo ‘Cero Pirotecnia’ en temporada decembrina: ¿Cuáles serán las estaciones con mayor vigilancia?

Las autoridades del STC, junto con cuerpos policiales, establecerán filtros para asegurar que los usuarios viajen en un entorno libre de materiales peligrosos

Metro CDMX inicia operativo ‘Cero

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 17 de diciembre

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Garitas de Tijuana: cuál es

Exdirector de Investigación Aduanera colaboró en detección de huachicol fiscal, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existen indicios de que Alex Tonatiuh Márquez Hernández esté vinculado a una red de huachicol fiscal y afirmó que, por el contrario, colaboró en su detección

Exdirector de Investigación Aduanera colaboró
MÁS NOTICIAS

NARCO

La violencia contra policías en

La violencia contra policías en México es 30 veces más riesgosa que contra la población en general, según especialista

Caen tres presuntos extorsionadores de “Los Negros” por cobrar cuotas a camioneros del Paradero de Indios Verdes

Caen 3 extorsionadores de Los Blancos de Troya en Michoacán, uno es líder regional y operador dronero

¿Fentanilo como arma de destrucción masiva? Estas serían las consecuencias para México según un exagente de la DEA

Incautan arsenal, vehículos y animales exóticos en rancho de Arandas, Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Yalitza Aparicio celebra su cumpleaños

Yalitza Aparicio celebra su cumpleaños junto a Bad Bunny: así perreó hasta el suelo la actriz nominada al Oscar

Jaime Camil causa controversia por ser Tronchatoro en Matilda el Musical

Cachirula encuentra fuerza personal en su nuevo proyecto “FRÍO”

Comunidad LGBT+ explota contra Yuri por comentarios homofóbicos sobre Ricky Martin

Dorismar reaparece y muestra los daños potencialmente irreversibles de una fallida rinoplastia | Video

DEPORTES

Yulianna Peniche revela deuda pendiente

Yulianna Peniche revela deuda pendiente de “Parejita” López, exjugador de Pumas: “Que me regrese el dinero que me voló”

Del ring al perreo: luchadores de la AAA bailan en ‘La Casita’ junto a Bad Bunny

Quién es Adrián Sánchez, el nuevo DT mexicano del FAS del Salvador

Turco Mohamed revela los verdaderos motivos de la sustitución de Hugo González por Luis García en la final de la Liga MX

Confirmado: Santiago Giménez será operado del tobillo, ¿se perderá el Mundial 2026?